Qu’est-ce qu’un Ecolodge ?

Avec les tendances mondiales actuelles en matière d’écologie, les écolodges sont de plus en plus populaires. Maison de vacances, hôtel perdu en pleine nature ou encore cabane à la Tarzan, qu’est-ce qu’est réellement un écolodge ? Embarquez avec nous pour un tour d’horizon de tout ce qu’il y a à savoir sur ces éco-hébergements.

Ecolodge : définition de l’éco-hébergement par excellence

Le terme d’écolodge trouve son origine chez nos voisins anglo-saxons. Il fait référence à un hébergement pensé de manière à avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.

Hitesh Mehta, architecte paysagiste de renom et référence en la matière, a donné une définition de l’écolodge.

Dotée de plusieurs chambres, cette infrastructure est destinée à accueillir les voyageurs et les touristes à la recherche d’une communion avec la nature.

Elle est spécialement construite dans le but de ne faire qu’une avec l’environnement qui l’entoure, ce qui conduit à :

Bâtir avec la moindre empreinte écologique

Protéger les espaces environnants fragiles

Impliquer la communauté locale

Les critères qui déterminent un écolodge

Pour obtenir l’étiquette d’écolodge, les hébergements doivent s’accorder avec certains critères. On en dénombre 3 sur le volet « écotourisme », dont la protection de l’environnement, l’impact zéro et la sensibilisation. Ce n’est pas tout ! Au moins 5 autres paramètres doivent également être respectés sur les 10 critères publiés dans le livre « International Ecolodge Guidelines ».

« Cette spécificité de la définition des écolodges permet à de nombreux établissements de postuler à cette étiquette en faisant évoluer leurs pratiques de gestion, » analyse Pierre-Marie Coupry du site spécialisé My Ecolodge. « Nous rencontrons régulièrement des hébergements qui respectent les critères sans même le savoir, » précise-t-il.

La préservation de l’environnement

Le premier principe à suivre en tant qu’hébergement écologique est la préservation de l’environnement. Ici, la priorité est de mettre en place des pratiques de gestion durables pour minimiser son impact sur l’environnement. Pour une démarche écologique complète, un éco-hébergement doit être pensé dans sa globalité : construction et utilisation.

Cela commence par la fabrication du lodge avec des matériaux écologiques et durables dans le respect de la végétation existante. L’écolodge peut également naître de la rénovation d’anciennes bâtisses dans une démarche écologique. Cette dernière inclut l’utilisation d’énergie renouvelable. La protection de l’écosystème passe aussi par le recyclage des eaux usagées et des déchets pour un moindre impact environnemental.

L’impact zéro sur l’environnement

Le second critère est l’intégration de l’écolodge dans la nature. Par définition, un écolodge est un établissement en harmonie parfaite avec son environnement sans but de déformer celui-ci. L’emprise au sol doit être limitée au strict minimum.

Puisque les écolodges sont souvent implantés dans une nature préservée, il est important de n’utiliser que l’espace que la nature offre. Ces refuges adoptent pour le coup des formes architecturales insolites qui font leur charme.

La sensibilisation sur l’importance du tourisme responsable

Enfin, pour ses résidents, un écolodge assure des activités respectueuses de l’environnement. La préservation des lieux visités est primordiale. Dans cette optique, l’implication communautaire est cruciale. Les touristes sont sensibilisés aux impacts économiques, sociaux et environnementaux d’une consommation locale. Il favorise par conséquent l’emploi local et encourage les échanges culturels entre visiteurs et habitants.

Les 10 critères qui font un écolodge

Un écolodge est considéré comme tel à condition de respecter au moins 5 des 10 critères avancés par Hitesh Mehta.

Un écolodge est censé :

Participer à la conservation de la flore et de la faune environnantes,

Créer une collaboration avec la communauté locale,

Proposer aux employés et aux touristes des ateliers de sensibilisation sur l’environnement naturel et la culture environnante,

Adopter des méthodes durables d’acquisition et de moindre consommation d’eau,

Traiter et éliminer les déchets solides et les eaux usées de manière durable,

Utiliser des sources d’énergie renouvelable,

Utiliser des technologies et des matériaux de construction traditionnels durables,

Minimiser l’impact sur l’environnement naturel,

S’adapter à son environnement physique et culturel en faisant attention à la forme, à la nature, aux couleurs et à l’architecture locale,

Contribuer au développement durable de la communauté locale par le biais de l’éducation.

Quels sont les principaux types d’écolodge ?

Il existe une multitude de formes d’écolodges. D’ailleurs, l’unicité de leurs architectures fait partie de leur critère de vente. Nous pouvons toutefois isoler 3 principaux types d’écolodge.

Lodges et camps en pleine nature

Cabanes, lodges et camps, ces types d’éco-hébergement se caractérisent par leur côté minimaliste.

D’une grande simplicité, ils se fondent facilement dans leur environnement immédiat. On les retrouve le plus souvent en Europe, dans les zones forestières et alpines.

Eco-gîte et agritourisme durable

L’eco-gîte apparaît typiquement sous forme de ranch ou de ferme dotée d’un service d’hébergement. L’agriculture y est la principale activité.

Ce type de lodge est généralement situé dans les campagnes ou près des parcs naturels. Il est surtout populaire en Italie.

Eco-resorts

L’éco-resort est un centre de villégiature écologique aussi appelé « éco-station ». Il se situe surtout en bord de mer ou près d’un large point d’eau. Cette localisation offre une grande diversité d’activités récréatives liées à l’eau.

De même, vous profiterez certainement de soins santé et bien-être tels que le spa, le jacuzzi, les bains, etc.

Quelques exemples d’éco-hébergement dans le monde

Vous pouvez recenser dans le monde un grand nombre d’éco-lodges. Voici quelques exemples d’éco-hébergement les mieux situés.

Instants d’Absolu — Auvergne – France

Un mixte entre hôtel de luxe et maison d’hôte, Instants d’Absolu invite au dépaysement. Il est situé au nord des Terres d’Aubrac, cœur du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne.

C’est un lieu où vous pouvez vous ressourcer au cœur de la nature. Pensez à votre bien-être et profitez du spa boréal ainsi que des massages qui y sont proposés.

Talaia Plaza Ecoresort — Costa Brava — Espagne

Niché au cœur de l’Empordà, le Talaia Plaza Ecoresort se trouve près du village de Begur. Près de là, la crique de Sa Riera et une forêt de pins offrent un cadre idyllique.

Vous pourrez jouir des saveurs du terroir tout en étant en plein air. L’Ecoresort vous promet des expériences inédites lors de votre séjour.

Azalaï Life Experience — Zagora – Maroc

Bercé par une nature excentrique, Azalaï Life Experience vous propose de découvrir le Maroc autrement. 4 logements pour 4 expériences différentes :

Le Desert Lodge au cœur de la palmeraie de Zagora

Le Desert Camp dans les dunes de Chegaga

Le Beach Cottage au bord de l’Atlantique

Le Beach Camp aux pieds des falaises du cap Beddouza

La Forestale – Les Marches — Italie

D’une caserne de gardes forestiers abandonnée est né l’écolodge de luxe de La Forestale. Installé dans la Réserve naturelle nationale des Gorges du Furlo, il est en immersion totale avec la nature.

La commune d’Acqualagna, toute proche, est célèbre pour ses nombreuses sortes de truffes. Outre les activités, la gastronomie locale vaut à elle seule le détour.