Vous êtes chef d’entreprise et vous devez régulièrement effectuer des voyages d’affaires pour développer votre activité, rencontrer vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Vous savez que ces voyages sont essentiels pour la croissance et la pérennité de votre entreprise, mais vous êtes aussi conscient des coûts et des impacts qu’ils engendrent, tant sur le plan financier qu’écologique.

Comment faire alors pour concilier les impératifs économiques et les enjeux environnementaux ? Comment optimiser la gestion et le budget de vos voyages d’affaires, tout en respectant les principes du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

La solution, c’est de faire appel à Wagram Voyages, une agence de voyages d’affaires engagée et compétitive, qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets de voyages, tout en vous proposant des solutions innovantes et responsables.

Wagram Voyages, une agence de voyages d’affaires engagée

Wagram Voyages, c’est une agence de voyages d’affaires fondée en 1987, qui se distingue par son engagement en faveur du développement durable et de la RSE. L’agence intègre ces dimensions dans sa stratégie, sa culture et ses opérations, et propose à ses clients une offre innovante, baptisée “Entreprise engagée et responsable”.

Cette offre repose sur trois axes :

La compensation carbone : Wagram Voyages s’engage à compenser 100% des émissions de CO2 générées par les voyages de ses clients, en soutenant des projets de reforestation, d’énergie renouvelable ou de préservation de la biodiversité. L’agence vous fournit un certificat de compensation, qui atteste de votre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.

La sélection de prestataires responsables : Wagram Voyages privilégie les partenaires qui respectent des critères de qualité, de sécurité, d’éthique et d’environnement, tels que les hôtels écolabellisés, les compagnies aériennes vertes ou les transports en commun. L’agence vous garantit ainsi un voyage confortable, sûr et respectueux de la planète et des populations locales.

La sensibilisation des voyageurs : Wagram Voyages accompagne ses clients dans la sensibilisation de leurs collaborateurs, en leur fournissant des conseils, des outils et des indicateurs pour optimiser leurs pratiques de mobilité et les inciter à adopter une politique de voyages responsable. L’agence vous aide ainsi à impliquer vos équipes dans votre démarche RSE et à renforcer leur motivation et leur fidélité.

Cette démarche responsable a été récompensée par la certification Ecovadis Silver, qui atteste du niveau de performance de Wagram Voyages en matière de RSE. L’agence fait partie des 25% des entreprises les mieux notées par Ecovadis, une plateforme indépendante qui évalue plus de 75 000 organisations dans le monde sur des critères environnementaux, sociaux, éthiques et de gouvernance.

Wagram Voyages, une agence de voyages d’affaires compétitive

Wagram Voyages, c’est aussi une agence de voyages d’affaires compétitive, qui vous fait bénéficier de tarifs préférentiels grâce à son appartenance au réseau Selectour, le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France.

Selectour négocie pour vous les meilleurs prix auprès des compagnies aériennes, des hôtels, des loueurs de voiture, et vous fait profiter de ses offres exclusives et de ses services sur mesure. Selectour vous offre également la possibilité de réserver en ligne, via une plateforme sécurisée et personnalisable, qui vous permet de gérer facilement et rapidement vos voyages.

Wagram Voyages vous accompagne également dans la gestion et l’optimisation de votre budget de voyages, en vous fournissant un reporting personnalisé, qui vous permet de mesurer et d’analyser les impacts de vos voyages, ainsi que les économies réalisées. Wagram Voyages vous conseille également sur les bonnes pratiques à adopter pour réduire vos coûts et votre empreinte carbone.

Wagram Voyages vous garantit ainsi un voyage de qualité, au meilleur prix, tout en respectant votre budget, vos contraintes et vos valeurs.

Comment contacter Wagram Voyages, une agence de voyages d’affaires engagée et compétitive ?

