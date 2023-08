Briser la routine, s’évader, se détendre et ne faire qu’un avec la nature : tout le monde a besoin d’un séjour relaxation ! Même si ce n’est qu’une fois dans l’année. Parmi tous les bons plans d’escapade de détente et de bien-être, la détente thermale et les nuits insolites laissent particulièrement rêveurs…

Les bienfaits de la détente thermale sur le corps et l’esprit

Les cellules vieillissent et le corps a besoin de plus en plus d’attention et de soins au fil des ans. Il s’agit là d’un fait indéniable auquel personne ne peut se soustraire. Or, plus le temps passe et plus les risques pour la santé, notamment les accidents cardio-vasculaires, augmentent. C’est d’autant plus vrai lorsque l’organisme est soumis à un stress constant : pression d’un deadline, problèmes domestiques, soucis d’argent, etc. D’où l’intérêt de prévoir un séjour relaxation de temps en temps pour oublier ses tracas quotidiens et se ressourcer.

Une cure détente thermale semble la solution la plus avisée dans cette situation. Ce rituel de détente, alternant le chaud, le froid et la période de repos, possède des effets bénéfiques pour le corps et l’esprit. Non seulement, il libère du stress, réduit l’anxiété et procure un réel sentiment de bien-être. Mais plus important encore, il améliore la santé globale de plusieurs manières :

Renforce le système immunitaire,

Facilite de l’élimination des toxines,

Soulage des douleurs musculaires,

Favorise de la circulation sanguine et réduction des risques cardiovasculaires.

A LIRE : Où faire un séjour thermal en France ?

Quelques conseils pour profiter au maximum de l’expérience thermale

La thermothérapie est un rituel de bien-être praticable en toute saison, trois cent soixante-cinq jours par an. Le principe repose sur une utilisation externe de l’eau à des fins thérapeutiques, aussi bien au niveau du corps que de l’esprit. Alors, comment tirer profit de l’expérience thermale de manière optimale ? Voici quelques conseils et bonnes pratiques pour vous aider à faire de votre séjour relaxation une réussite.

Étape 1 : « Le Chaud »

Entrez à pieds joints dans le sauna, bain à remous en plein air ou encore bain à vapeur de votre choix et restez-y 10 à 15 minutes. Fermez les yeux et laissez-vous aller. Vos pores vont commencer à se dilater et à expulser les toxines. À ce stade, vous suez beaucoup, mais c’est normal. C’est ce qui arrive lorsque le corps est exposé à une chaleur intense. Prenez simplement soin de bien vous hydrater avant et après.

Étape 2 : « Le Froid »

Refroidissez votre corps à l’aide d’une bassine d’eau froide ou une simple douche de 10 à 15 secondes. Ce choc thermique vous permettra de refermer les pores de votre peau et de stimuler la sécrétion d’adrénaline.

Étape 3 : « Le repos »

Prélassez-vous sur la chaise longue de la terrasse et admirez la vue et les paysages. Prenez un bain de soleil ou profitez des aires de détente pendant au moins 20 minutes. De cette manière, la dopamine libérée aura le temps de faire effet. Vous ressentirez ainsi un sentiment de plaisir, de paix et de bien-être intense qui vous envahira peu à peu.

L’importance de la connexion avec la nature et l’environnement

Un séjour relaxation peut se dérouler n’importe où dans le monde, mais rien ne vaut un lieu « perdu en pleine nature ». Paysages montagneux, plages de sable fin, forêts luxuriantes, etc. Contempler des panoramas aussi spectaculaires et entrer en communion avec la nature aide tout simplement à se sentir mieux… Et plus heureux !

Il ne faut pas oublier le but de la détente thermale : se débarrasser du stress et retrouver un sentiment de bien-être complet. Or, la connexion avec la nature et l’environnement s’avère essentielle dans ce cas de figure. En effet, faire corps avec la terre, le temps d’une balade sur un sentier ou au bord de l’eau, provoque des effets physiologiques et neurobiologiques immédiats. Le corps produit de la dopamine et de l’endorphine, plus communément appelées les hormones du bonheur.

Ainsi, les performances cognitives augmentent, les sens se réveillent et le rythme cardiaque diminue. Vous vous sentez naturellement apaisé de toute tension et complètement relaxé. En un mot, les bénéfices initiaux de la détente thermale n’en seront que décuplés.

A LIRE : 5 destinations idéale pour un stage de Yoga

La nuit insolite : expérience de bien-être hors du commun

Il existe mille manières d’organiser et de vivre un séjour relaxation en France. Mais « La nuit insolite » prévue par Les grands bains peut vous aider à rompre avec la routine du quotidien et à profiter d’une séance de bien-être originale. Après tout, ce n’est pas tous les jours que vous pouvez prétendre à une escapade en pleine nature, dans des logements incongrus. Dormir dans une cabane perchée dans un arbre.

Découvrir les joies d’habiter dans une yourte. Se laisser bercer par l’eau depuis une cabane sur pilotis. Goûter à des expériences nouvelles contribue à accéder à un certain niveau de bonheur. Pour rappel, le site en question s’est avéré un guide indispensable pour dénicher des bons plans pour une escapade bien-être et détente en France.