Milestone Cartes tapes b b Ma 1 re ann e en photo

Cartes tapes b b "Ma premi re ann e en photos"Coffret cartes tapes b b Ce coffret se compose de 30 cartes tapes permettant de faire des photos souvenirs des grandes tapes de b b de la naissance 1 an. 1er sourire, quand il s'est assis pour la premi re fois, les premiers pas, photo 2 semaines, 4 mois, 1 re dent, 1 re pur e... Vous n'aurez plus qu' inscrire sur la carte la date de l' v nement, la poser c t de b b et prendre une jolie photo pour immortaliser ce pr cieux moment et conserver d'inoubliables souvenirs ! C'est un superbe cadeau de naissance faire ou se faire, qui permettra de partager des photos de b b et les moments importants de sa vie avec la famille et les amis, par email, sur les r seaux sociaux ou dans un album ! Coffret cartes tapes b b Dimensions cartes 15x10cm environCoffret : 11x15.5x2cmColoris : cartes color es, texte en fran ais