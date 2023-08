Pour les familles en quête d’aventure et de rires, les parcs aquatiques de la Costa Brava offrent une évasion sensationnelle. Des toboggans vertigineux aux oasis ludiques, chaque moment promet une explosion de joie.

Prêt pour une immersion dans le fun ? Plongez dans notre sélection des 8 incontournables!

Water World – Lloret de Mar

Water World est un parc aquatique Costa Brava situé dans la station balnéaire de Lloret de Mar. Célèbre pour ses attractions adaptées à toute la famille, il attire particulièrement l’attention des jeunes européens depuis maintenant quelques années. En effet, le site comprend quelques infrastructures pour profiter tranquillement de l’eau. C’est notamment le cas de The Bay, Family Lagoon, The Calm, ou des jacuzzis. Il propose aussi des espaces enfants tels que Kiddie Island, Children’s Lake, Kids Water World, Baby River, Fun River ou Pirate Ship. Sans oublier les piscines à vagues, rivières rapides et toboggans kamikazes qui font le bonheur des plus audacieux.

Aqua Brava – Rosas

Implanté dans la baie de Rosas, à une trentaine de kilomètres de Costa Brava, Aqua Brava est un parc aquatique aux allures d’oasis. Vous tomberez certainement sous le charme de ces 6 000 m² de piscines et attractions en tout genre, sur fond de nature luxuriante. Mini toboggans, bateau pirate, toboggans kamikaze, black hole ou encore piscine à vagues sensationnelles (la plus grande d’Europe), etc. Tout est pensé pour le bonheur des petits et grands. Après tout, vous pourrez aussi bien profiter de descentes vertigineuses pour vous relaxer avec vos enfants sur des attractions beaucoup plus calmes.

Aquadiver – Platja d’Aro

Que vous ayez besoin d’adrénaline ou d’un moment de relaxation, Aquadiver semble le parc aquatique de la Costa Brava parfait pour vous. Jusqu’à 24 attractions aquatiques pour toute la famille vous y attendent. Par exemple, le kamikaze noir promet 60 mètres de « chute libre » à travers un gros tuyau noir pour un maximum de sensations fortes. Le Splash Mountain offre l’équivalent des montagnes russes classiques en version toboggan aquatique de 250m. La Kids River invite à de belles descentes sur bouées pour les plus petits. En un mot, tout est prévu pour que vous passiez une journée magique.

Marineland – Palafolls

Une petite expédition à Marineland est capable d’allumer des étoiles dans les yeux de toute la famille. Petits et grands tombent facilement amoureux des diverses attractions de ce parc aquatique, situé à Palafolls. En effet, les amateurs de sensations fortes prennent souvent plaisir à essayer les attractions de l’espace Adrénaline Fun. Boomerang, Speed Boats et Black Hole vous feront notamment frissonner de plaisir. Mais rassurez-vous, les enfants ne sont pas en reste. Différents toboggans ainsi que le Super Slalom leur permet de s’amuser en toute sécurité. Mieux encore, ils auront l’occasion de s’émerveiller devant les exhibitions de dauphins de l’aquarium.

PortAventura Caribe Aquatic Park – Salou

PortAventura Caribe Aquatic Park est un parc aquatique Costa Brava particulièrement prisé des enfants. Sis à Salou, il se caractérise par des décors inspirés de personnages de dessins animés célèbres. Les enfants seront ravis… et les parents aussi ! Après tout, les 16 bassins, piscines et autres toboggans en tout genre permettent de varier les plaisirs. Qu’il s’agisse de descentes lentes, rapides ou même extrêmes, les attractions du site vous feront vivre des moments inoubliables. Voilà de quoi profiter à fond de vos vacances d’été.

Aquopolis – Costa Dorada

Toujours à proximité de Salou, Aquopolis est un parc aquatique à Costa Brava qui vaut le détour ! Divisé en plusieurs zones, ce paradis aquatique fait rêver toute la famille. En effet, les plus petits goûteront aux joies de l’eau et des éclaboussures à travers la piscine à vagues, bassin à requin et toboggan à descente lente de Funny Jungle ou Indiana. Les plus grands auront l’occasion de profiter de la piscine à vagues ou encore de la rivière rapide. Et enfin, les plus courageux pourront tester leurs limites sur les attractions intenses comme le Black Hole et le Boomerang.

Illa Fantasia – Barcelone

Illa Fantasia ressemble un peu à un monde aquatique enchanté. Situé aux abords de Barcelone, il procure un espace de détente et de jeux adapté à toute la famille. Ce parc aquatique sur la Costa Brava ne prévoit pas moins de 20 toboggans et piscines géantes pour se divertir et s’amuser. Des toboggans vertigineux comme Xtreme Fall ou Aquamania vous envoient tourbillonner dans les eaux cristallines. Les rivières à vagues comme Rio Salvaje vous embarquent dans un mini voyage en bateau. Et enfin, les attractions à descente lente feront palpiter les cœurs de vos enfants.

Aquarama – Benicassim

Profitez du soleil de la méditerranée au sein de Aquarama, un parc aquatique situé à Benicassim, dans la province de Castellón ! Le site comporte un des toboggans, piscines et autres installations conçus pour vous détendre ou vous apporter le grand frisson. Si vous êtes en quête de sensations fortes, vous succomberez certainement aux charmes du toboggan kamikaze « Salto del Diablo ». Mais si vous préférez lézarder sous le soleil méditerranéen, la piscine à vagues ou le Los Lagos assure ample satisfaction. Enfin, les zones de loisir destinées aux enfants comme La Cala del Pirata ou Chiquilandia feront de l’aventure aquatique de vos enfants une réussite.