L’Italie du Nord est une région riche en histoire, en culture et en beauté naturelle. Des Alpes majestueuses aux villes historiques, en passant par les lacs pittoresques, il y a tant à découvrir.

Voici les huit plus beaux lieux à visiter dans le nord de l’Italie.

Découvrir la beauté du monde rural en visitant les Langhe

Un séjour en Italie sera une occasion pour explorer les plus belles régions du pays. Les Langhe constitue, entre autres, une des adresses incontournables pour apprécier la campagne italienne dans toute sa splendeur.

Situé dans la région historique du Piémont, à cheval entre les provinces d’Asti et de Coni, non loin de la Ligurie, cet endroit vous fera remonter le temps grâce à ses décors pittoresques constitués de collines couvertes de vignobles à perte de vue.

Ces magnifiques paysages ont d’ailleurs été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. En visitant cette région, vous aurez bien entendu l’occasion de goûter aux vins locaux et découvrir les villages avoisinants ayant gardé leur caractère médiéval.

En vous y rendant, vous pourrez déguster les vins les plus connus des Langhe, comme le barolo, le barbaresco, le dolcetto ou encore le nebbiolo.

Un passage dans l’un de ces bourgs sera aussi une occasion de savourer quelques spécialités culinaires locales telles que la viande braisée au barolo, le tajarin aux œufs, le ragoût de sanglier, le veau accompagné de risotto, etc.

Visiter Gênes et ses somptueux palais

Une visite de Nord de l’Italie sans passer par la ville de Gênes est difficilement envisageable pour de nombreux globe-trotters. Cette cité n’est autre que la capitale de la région Ligurie et elle abrite le principal port du pays.

Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, regorge de nombreux édifices, dont des palais datant de la Renaissance. Parmi ces somptueuses bâtisses, il y a, par exemple, le palazzo Spinola, érigé au XVIe siècle par la famille Grimaldi. La cathédrale San Lorenzo, faite d’ardoise et de marbre, ainsi que le palazzo Reale datant du XVIIe siècle, souvent surnommé le palais Durazzo sont deux joyaux architecturaux à absolument découvrir.

Il ne faut pas non plus oublier le fameux palazzo Rosso reconverti en musée abritant de nombreuses fresques de l’école génoise, mais également des chefs-d’œuvre de grands peintres tels que Guido Reni, Antoine Van Dyck ou encore Véronèse.

Vous pourrez également apprécier à Gênes les vestiges de différentes époques, notamment du néolithique, de l’âge de bronze ou encore du Moyen âge.

Pour profiter pleinement de votre visite, envisagez votre séjour sur place entre les mois de juillet et de septembre où les précipitations sont moindres. Les températures y sont aussi plus agréables avec une moyenne comprise entre 20 et 27° C.

Succomber au charme de la ville de Vérone

Si vous n’avez pas encore d’idées de voyage en Italie, rendez-vous à Vérone. Cette cité de la région de Vénétie, jonchée d’histoire et à la fois romantique, abrite une vieille ville datant de l’époque médiévale.

Ses trésors antiques datent du Iᵉʳ siècle avant J.C. Parmi les monuments incontournables à découvrir sur place, il y a le fameux Duomo di Verona plus connu sous le nom de la cathédrale de Santa Maria Matricolare avec sa superbe façade de style romane. Une visite de l’intérieur de cette église est possible moyennant seulement 2,5 €.

Par ailleurs, que serait une visite de Vérone sans avoir flâné dans une de ses nombreuses rues et ruelles. Cette balade piétonne au cœur de Vérone vous permettra d’admirer les vieilles maisons, les boutiques de créateurs, les marchés locaux, etc.

Ce sera aussi une occasion pour se rendre dans l’une des plus belles places de la cité, notamment la Piazza delle Erbe. Cette dernière existant depuis l’époque romaine est donc la plus vieille place de la ville. Ce lieu autrefois accueillant l’ancien forum romain est désormais devenu un lieu de détente pour les habitants et les touristes.

Le lac de Côme, un joyau de la Lombardie

Niché au cœur de la région de la Lombardie, le lac de Côme est un véritable joyau du nord de l’Italie. Troisième plus grand lac du pays, il est reconnu pour sa forme en « Y » inversé, ses eaux bleues profondes et son cadre spectaculaire avec les Alpes en toile de fond.

Le lac de Côme est entouré de charmantes villes et villages, chacun offrant une atmosphère unique et des vues à couper le souffle. Parmi eux, Bellagio, souvent surnommé la « Perle du Lac », est sans doute le plus célèbre. Situé à la pointe de la presqu’île qui sépare les deux branches sud du lac, Bellagio est connu pour ses rues pavées en pente, ses élégantes villas et ses jardins luxuriants. La Villa Melzi, avec son jardin botanique qui borde le lac, est un incontournable.

Varenna, un autre village pittoresque, est un véritable havre de paix. Ses maisons colorées, son charmant front de mer et la Villa Monastero, avec son jardin botanique et son musée, en font un lieu de visite privilégié. De Varenna, vous pouvez prendre un ferry pour Bellagio et Menaggio, une autre charmante ville située sur la rive ouest du lac.

Le lac de Côme n’est pas seulement un lieu de détente et de contemplation. C’est aussi un paradis pour les amateurs de sports nautiques, avec des opportunités pour le ski nautique, la voile, le canoë et la natation. Les montagnes environnantes offrent également de nombreuses possibilités de randonnées, d’escalade et de cyclisme.

A LIRE : Les 8 meilleurs choses à faire au lac de Côme

Explorer l’éternelle perle de l’Adriatique, Venise

Considérée comme une des plus belles villes d’Italie, c’est à Venise que le mot « romantisme » prend tout son sens. Il n’est guère étonnant si cette cité se retrouve souvent en tête de liste lorsqu’il s’agit d’idées de voyage en Italie.

Il faut savoir qu’elle se compose d’une centaine d’îles reliées entre elles par différents canaux. Certaines sont plus proches les unes des autres, mais il y en a d’autres qui sont un peu plus éloignées.

Pour commencer votre balade, vous pourrez, par exemple, explorer le Grand Canal en bateau pour apprécier la beauté de Venise. Vous pourrez ensuite poursuivre votre visite par la découverte des places et monuments incontournables vénitiens tels que le Palais des Doges, la place Saint-Marc, la basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari, etc.

Profiter d’un moment de détente et de relaxation à Acqui Terme

Si vous cherchez un endroit moins connu des touristes au nord de l’Italie, mais parfait pour se ressourcer et se détendre, la ville d’Acqui Terme est tout indiquée !

Cette cité thermale de la région du Piémont est localisée dans la province d’Alexandrie. Dans son centre, en longeant les rues piétonnes, vous trouverez une fontaine où jaillit de l’eau chaude à 75°. Cette dernière, plus connue sous l’appellation de la Bollente (la bouillante) a été construite en 1879 par l’architecte Giovanni Cerutti.

Des établissements thermaux proposent des cures aux adultes et aux enfants, qu’elles soient à titre curatif ou tout simplement pour une pause détente.

A LIRE : Découvrir les bienfaits de la détente thermale

Rimini, une station balnéaire de renom

Si vous souhaitez vivre de bons moments à la plage et faire la fête, une adresse est à retenir : Rimini.

Située dans la province du même nom, cette ville du littoral adriatique est considérée comme l’une des plus grandes stations balnéaires du continent européen avec ses 15 km de plage. Le long des côtes est bordé par de nombreux restaurants, bars, discothèques…

Bien qu’elle soit un lieu de rendez-vous pour les amateurs de farniente et les fêtards, Rimini abrite néanmoins quelques joyaux architecturaux intéressants. Il s’agit, entre autres, du pont de Tibère et l’arc d’Auguste.

Cinque Terre, une merveille méconnue de l’Italie du Nord

Les Cinque Terre, qui signifie « les cinq terres », sont constituées de cinq villages colorés perchés sur la côte ligure. Erigés au pied d’une falaise, au cœur d’une magnifique crique, ils constituent un des lieux les plus pittoresques du pays.

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore sont reliés par des sentiers de randonnée offrant des vues spectaculaires sur la mer Méditerranée. C’est un lieu idéal pour la randonnée, la baignade et la dégustation de délicieux fruits de mer.

Le décor y est à couper le souffle et le dépaysement garanti ! Manarola est le village le plus visité et le plus photographié, mais si vous recherchez un cadre plus authentique et moins fréquenté, choisissez celui de Corniglia.

Autres articles qui vous feront voyager :