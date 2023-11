Quelles sont les meilleures destinations à découvrir pour une colonie de vacances Corse ?

Rituals - Calendrier Summer of Joy Coffret 13 cadeaux vacances 1 unité

Disponible cet été uniquement, ce joli coffret contient 13 cadeaux. À l intérieur, vous trouverez des produits raffinés pour Lui et pour Elle, sélectionnés parmi nos collections. Il contient des produits Bain, Corps et Maison, et même un cadeau développé en exclusivité pour ce coffret ! Destiné à vous faire découvrir notre philosophie de marque, l Art de vivre en plénitude, ce coffret est entièrement pensé pour vous aider à accorder un peu plus d attention à votre véritable nature, à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Préparez-vous à embarquer pour un voyage de 13 jours vers le bien-être et découvrez chaque jour des outils, pratiques et gestes faciles à mettre en place, pour un été riche de sens.Chaque produit présent dans ce coffret a été imaginé pour vous et votre bien-être. Il contient :- Spray anti-transpirant Rituals Sport (50 ml) - Mousse nettoyante soyeuse The Ritual of Namaste (125 ml) - Masque pour les mains The Ritual of Jing (70 ml) - Parfum d intérieur The Ritual of Mehr (50 ml)- Bougie parfumée Private Collection Savage Garden (25 g) -Brume pour oreiller The Ritual of Jing Sleep (20 ml) - Bracelet Gratitude (x2) - Mousse de douche Rituals Sport (50 ml)- Mousse de douche The Ritual of Mehr (200 ml)- Soleil d Or Format voyage (15 ml)- Crème pour le corps The Ritual of Mehr (100 ml)- Gel douche 2-en-1 corps et cheveux Rituals Sport (70 ml) - Mousse-en-huile nourrissante The Ritual of Mehr (30 ml)