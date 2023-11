5 conseils pour réussir votre voyage à Barcelone

Vous partez prochainement à Barcelone et souhaitez quelques astuces pour réussir votre voyage ? Alors, vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous donnons cinq conseils à prendre en compte pour passer un agréable moment à Barcelone. Prêt à en savoir plus ? Commençons ensemble sans plus attendre !

Réserver l’hôtel à l’avance

Comme vous le savez certainement, Barcelone est une destination très touristique, et ce, tout au long de l’année.

Pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix et vous assurer de loger dans un hôtel qui répond à vos attentes, il est très important de réserver votre hôtel à Barcelone bien à l’avance. Pour faire le bon choix, prenez notamment en compte l’emplacement de l’hôtel.

Plus vous vous trouverez dans le centre et plus il vous sera simple de profiter des lieux touristiques. Cela vous permet aussi de passer le moins de temps possible dans les taxis ou les transports en commun, ce qui est beaucoup plus confortable.

Partir en fonction des fêtes et des événements

Avant de partir, nous vous recommandons de vous renseigner concernant les fêtes, les jours fériés et les événements de Barcelone. Participer à des célébrations telles que la Festa Major de Gràcia ou le célèbre festival de La Mercè peut totalement changer votre vision de Barcelone et votre séjour. Vous devez toutefois garder à l’esprit que pendant ces périodes, la ville peut être très différente, notamment parce qu’il y a beaucoup de monde. Si votre intention est de visiter la ville sans faire la fête ni participer à un événement en particulier, alors choisissez un autre moment.

Connaitre les différentes options de transports

Comme vous le savez peut-être, Barcelone possède un excellent système de transport en commun. Nous vous recommandons d’acheter une carte qui vous permet d’utiliser n’importe quel moyen de transport dans la ville. Cela comprend notamment :

le métro ;

les bus ;

certains trains.

Il est recommandé de télécharger l’application de transport de Barcelone à l’avance pour vous donner une idée des tarifs et du réseau.

Découvrir la cuisine de Barcelone

Vous ne pouvez pas vous rendre à Barcelone sans en gouter la cuisine ! Essayez par exemple les tapas dans des bars et ne ratez pas les plats catalans traditionnels comme la paella ou le pan con tomate. Nous vous recommandons aussi de réserver une table dans un restaurant avec vue sur la mer pendant votre séjour ! C’est une excellente occasion pour se retrouver lors d’un voyage en couple par exemple. Commandez un cocktail, puis un plat à partager pour une expérience hors du commun !

Prévoir les visites à l’avance

Cette ville d’Espagne a beaucoup à offrir à ses visiteurs ! C’est une bonne nouvelle, mais vous devez vous organiser à l’avance. Si vous ne partez par exemple que quelques jours, vous devriez lister les monuments et attractions que vous voulez absolument. Ensuite, organisez-vous pour perdre le moins de temps possible. Vous devriez par exemple utiliser une carte physique et noter les points à visiter pour créer le meilleur itinéraire possible. Cela vous assure de gagner du temps !