Niché au cœur des préalpes italiennes, le lac de Côme est bien plus qu’un simple plan d’eau. Avec ses eaux scintillantes bordées de montagnes majestueuses, ses villages pittoresques et ses villas historiques, ce joyau de la Lombardie a attiré depuis des siècles voyageurs, artistes et célébrités à la recherche de beauté, d’inspiration et de sérénité.

Mais que peut-on vraiment faire dans ce paradis alpin ? Loin d’être un simple lieu de contemplation, le lac de Côme offre une myriade d’activités pour les amoureux de la nature, les passionnés d’histoire ou encore les adeptes de la dolce vita. Nous vous dévoilons les 8 meilleures choses à faire autour du lac de Côme, pour une expérience inoubliable au nord de l’Italie.

Larguer les amarres lors de balades en bateau

Le lac de Côme est un haut lieu de l’Italie du Nord. Célèbre pour ses paysages magnifiques et son climat chaud, il figure parmi les destinations de prédilection des touristes en été. Alors, que faire au lac de Côme ?

L’une des attractions les plus populaires reste sans doute les balades en bateau. En effet, plusieurs options d’excursions permettent de visiter cette zone balnéaire dans des conditions optimales. Vous serez, par exemple, en mesure d’effectuer un tour panoramique en vue d’admirer les principales villes en bordure du lac. Mais vous aurez aussi la possibilité d’opter pour une mini croisière à travers les fameux jardins flottants de Balbianello.

Partir en excursion à Bellagio

Bellagio est une charmante petite ville située sur les rives du lac de Côme, en Italie. Caractérisée par une architecture pittoresque et ses panoramas naturels à en couper le souffle, elle gagne une solide réputation auprès des touristes. En effet, elle est communément considérée comme l’une des plus belles villes – sinon la plus belle – de Lombardie.

Ainsi, la visite à pied de cette « Perle du Lac » devient une attraction incontournable du lac de Côme. Flâner à travers les rues pavées de Bellagio permet notamment de contempler des chefs-d’œuvre d’architecture. Villas, jardins, centre historique de Bellagio, église de Giacomo… Les bâtiments colorés et sublimes ne manquent pas.

S’émerveiller de la Villa del Balbianello

La Villa del Balbianello est réputée à travers le monde pour sa beauté naturelle et son impressionnante architecture. D’ailleurs, elle a servi d’écrin à plusieurs blockbusters tels que les sagas cinématographies Star Wars ou encore James Bond.

Si vous vous demandez que faire au lac de Côme, la visite de Balbianello semble donc une activité incontournable. Vous pouvez explorer ses somptueux jardins, aménagés en terrasses sur plusieurs niveaux. Vous aurez aussi l’occasion de vous émerveiller devant son jardin flottant, perdu au cœur du lac. En un mot, vous profiterez d’un tableau exceptionnel et sans égal.

Visiter la Villa Carlotta

Le lac de Côme regorge de villas historiques, aux architectures remarquables. La Villa Carlotta sort particulièrement du lot en raison de ses bâtiments de la Renaissance et de son surprenant jardin botanique.

Les touristes peuvent marcher le long de ses sentiers, au milieu des fleurs et des plantes exotiques. Les amateurs d’art prendront aussi plaisir à admirer les œuvres d’art ainsi que les décorations des divers édifices qui se dressent de part et d’autre.

Profiter de la plage et ses activités nautiques

Le lac de Côme recèle également de nombreuses plages de sable, aux abords d’une eau cristalline. Il s’agit du site idéal pour les amoureux de baignade et de bronzage. En effet, ces dernières offrent un spot parfait pour goûter au soleil de l’été, ressentir la caresse du vent sur les joues ou tout simplement lire un livre à l’ombre d’un parasol.

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs activités nautiques y sont aussi disponibles. Vous aurez l’opportunité de vous adonner aux plaisirs de la planche à voile, du paddle surfing ou encore du ski nautique.

Explorer la ville de Côme

Que faire au lac de Côme si ce n’est visiter la ville de Côme ? Cette petite bourgade, nichée au cœur de l’Italie, cache un trésor d’histoire, de culture et de paysages naturels. Les visiteurs sont généralement charmés par les rues pavées, le lac à l’eau cristalline, et les bâtiments historiques.

La cathédrale gothique de Duomo ainsi que le palais de la Renaissance Palazzo Olginati attisent la curiosité des amoureux d’architecture. Tandis que les terrasses extérieures et les commerces en tout genre permettent de se relaxer et de profiter du lac dans une ambiance plus détendue.

Faire une randonnée ou un trek

Les passionnés de sport et d’activité d’extérieur trouveront leur bonheur au lac de Côme. En effet, cette destination touristique réserve de belles surprises aux amoureux de la nature.

Les randonneurs et amateurs de trekking peuvent parcourir les montagnes grâce aux sentiers balisés. Il existe des itinéraires faciles, offrant une vue panoramique sur le lac pour les aventuriers du dimanche. Mais cela n’empêche pas les randonneurs experts d’arpenter des sentiers plus difficiles, menant aux sommets des monts alentour. Les points de vue qu’elle offre se révèlent tout simplement féeriques.

Pédaler autour du lac de Côme lors de balades à vélo

L’une des meilleures choses à faire sur le lac de Côme reste sans doute les balades à vélo. Cette destination touristique compte divers itinéraires cyclables tels que le Lago di Como ou le Lago di Lecco. Or, pédaler le long de ces pistes permet de profiter pleinement du soleil et de la brise.

Mais ce n’est pas tout. Des monuments architecturaux célèbres tels que les jardins de la villa Carlotta ou encore le Palazzo Olginati régaleront aussi vos yeux. C’est sans compter les paysages naturels d’une impressionnante beauté, visibles tout au long du chemin, bien entendu.

