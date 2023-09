Comment visiter les dunes de Chegaga au Maroc ?

Si vous rêvez d’une destination insolite et moins touristique, visiter les dunes de Chegaga au Maroc est une opportunité à ne pas rater. Sauvage, vaste et magique, cet endroit est à couper le souffle. Pour une visite réussie, voici ce que vous devez connaître : les caractéristiques du désert, les moyens pour s’y rendre et les activités à faire une fois sur les lieux. Ce n’est pas tout ! Nous vous dévoilerons aussi le tarif d’une visite et les meilleures périodes pour découvrir l’erg (désert de dunes en arabe).

Erg de Chegaga : un lieu incontournable à découvrir dans le Sahara

Situées dans la région de Souss-Massa-Drâa, au sud de Marrakech, les dunes de Chegaga sont le plus grand erg du Maroc et le deuxième plus grand du Sahara. Il s’étend sur une superficie de plus de 500 km² et ses montagnes de sable atteignent une hauteur de 300 mètres. Ces dernières offrent un spectacle saisissant de sable jaune doré et très fin à perte de vue. C’est l’endroit idéal pour faire du camping, de la randonnée, du quad et du dromadaire. Comment s’y rendre ?

Les moyens de transport pour rejoindre les dunes de Chegaga

La première chose à faire est de rejoindre M’Hamid, la ville la plus proche des dunes. Vous pouvez prendre l’avion, le bus ou la voiture (trajet direct) depuis une autre ville du Maroc.

Si vous prenez le train, le terminus est à Marrakech. Vous devrez ensuite prendre un bus, une place dans un grand taxi ou louez une voiture pour atteindre M’Hamid .

. L’aéroport de Ouarzazate abrite un terminal et une piste à même d’accueillir les vols internationaux. C’est l’option la plus proche. Il est également possible de louer un avion privé à Marrakech pour l’aéroport de Zagora qui se situe à 50 km des portes du désert.

En voiture ou en bus le trajet Marrakech – M’Hamid est de 450 km. Comptez 7 à 8 heures pour parcourir la distance au travers de paysages magnifiques.

LIRE AUSSI : Que visiter lors d’un voyage d’une semaine dans le sud du Maroc

Une excursion en 4×4

Une fois à M’Hamid El Ghizlane, prenez un 4×4. Le trajet dure environ 4 heures, et c’est de loin l’option la plus prisée pour vous rendre à l’erg rapidement et en toute sécurité. Vous pouvez réserver votre excursion en ligne ou auprès d’une agence de voyages à Marrakech ou à M’Hamid. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site desert-maroc.com.

Une excursion en dromadaire

Certaines agences de voyage proposent d’autres moyens plus insolites pour rejoindre les dunes. On retrouve entre autres les excursions en dromadaire depuis M’Hamid El Ghizlane. Cette alternative est idéale pour les passionnés d’expérience traditionnelle. Cette traversée, lente, mais paisible, vous immerge dans le désert. Mais préparez-vous pour un trajet de 6 heures.

Activités inoubliables dans le Sahara marocain

L’erg de Chegaga offre une variété d’activités, telles que :

Faire une promenade à dos de chameau dans les dunes de sable

Dormir dans un campement

Observer les étoiles la nuit

Faire du sandboard

Visiter une oasis

Apprendre à cuisiner des plats berbères

Faire du quad

Faire du cheval

Prendre des photos professionnelles

Visiter les villages berbères

Meilleures périodes pour explorer les dunes de Chegaga

Choisissez soigneusement la période de votre visite. Les mois de novembre à février offrent un climat doux et agréable, avec des températures plus fraîches qui vous permettront de profiter pleinement de chaque instant. Évitez les mois de juin à août où la chaleur peut être accablante. De mars à mai et de septembre à octobre, les températures sont modérées, et vous pourrez capturer des couchers de soleil époustouflants sans la foule estivale.

Autre idée d’expérience au Maroc : Faire un séjour spa à Essaouira

Coût d’une visite des dunes de Chegaga

Le prix d’une excursion d’une nuit va d’une cinquantaine à quelques centaines d’euros selon vos préférences et le type de visite que vous choisissez. Si vous êtes adepte du camping, opter pour une escapade en groupe vous revient moins cher. Sinon, si vous recherchez une touche plus privée et confortable, les excursions intimes peuvent être un peu plus onéreuses.

Le coût varie également en fonction de la saison. La haute saison est de novembre à mars. Pour trouver une bonne offre, vous devez absolument appliquer ces trois astuces simples :

Comparer les prix de différents voyagistes

Réserver votre visite à l’avance, surtout si vous voyagez durant la haute saison

Négocier le prix avec votre voyagiste

Conseils essentiels pour une visite réussie des déserts marocains

Avant tout, assurez-vous d’emporter des vêtements légers pour faire face à la chaleur écrasante du jour. Équipez-vous également de couches supplémentaires pour les nuits froides. Apportez de l’eau ! Il est important de s’hydrater régulièrement, car le climat du désert est très sec. N’oubliez pas votre appareil photo pour capturer le paysage. Aussi, engagez un guide local expérimenté pour une véritable immersion dans la culture berbère.

Dangers à éviter dans les déserts du Sahara

Soyez attentif aux tempêtes de sable qui sont susceptibles de survenir à tout moment. Gardez toujours une réserve d’eau avec vous. Méfiez-vous aussi des serpents et des scorpions qui peuvent se cacher dans le sol. Beaucoup d’autres animaux sauvages peuplent les dunes de sable, et certains peuvent être dangereux. Aussi, pour éviter de vous perdre, ayez une boussole ou un GPS fiable, et carte du désert sont indispensables.