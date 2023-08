Dans le tourbillon incessant de la vie moderne, trouver un havre de paix est une quête précieuse. C’est là qu’Essaouira, cette ville nichée sur la côte marocaine, entre en scène en tant que destination incontournable pour les amoureux de détente et de spa. Ce n’est pas un hasard si elle attire ceux à la recherche de relaxation ultime. Les vents doux qui balaient ses plages apportent déjà une sensation de sérénité.

Mais ce n’est pas tout ! La qualité des établissements de spa à Essaouira fait également d’elle un endroit idéal pour se dorloter. Aussi, votre séjour doit être une occasion pour expérimenter les hammams qui ne sont que des versions traditionnelles des spas.

Une plongée dans l’histoire des hammams marocains et leur importance culturelle

Introduits au Maroc par les Arabes au VIIIe siècle, les hammams sont des bains traditionnels faisant, depuis, partie intégrante de la culture marocaine. Ils sont connus pour être des espaces de purification et de soins corporels.

Essaouira a justement été un important port commercial et un carrefour culturel. Différentes influences se sont alors entremêlées, notamment celles des Arabes, Berbères et Européens, impactant les pratiques de soins corporels, y compris le hammam.

Les hammams marocains sont considérés comme bien plus que de simples lieux de nettoyage physique. Ce sont également des espaces sociaux et culturels où les gens se retrouvent, discutent, échangent et tissent des liens. Ils jouent aussi un rôle dans les célébrations et les rituels (mariages et les fêtes religieuses).

Dans le contexte d’Essaouira, le spa peut être vu comme une extension moderne des pratiques ancestrales : les hammams. Les expériences proposées sont souvent similaires à savoir :

Les soins de détente

Les traitements pour la peau

Les massages

Les moments de relaxation

Essaouira, un cadre paisible propice à une escapade avec spa

La ville est située sur la côte atlantique, ce qui offre une vue imprenable sur l’océan. L’air frais de la mer, le bruit apaisant des vagues et les couchers de soleil créent un environnement naturellement relaxant.

Le climat d’Essaouira est doux toute l’année, avec des températures moyennes qui varient entre 15 et 25 degrés Celsius. La ville côtière du Maroc est à l’abri du vent, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre et profiter du soleil. Elle réunit toutes les conditions pour être une destination agréable à visiter à n’importe quelle saison.

Essaouira abrite aussi de nombreux spas de luxe, qui proposent une diversité de massages, soins du visage et autres traitements de bien-être. Ajoutés à cela, la majorité de ces établissements utilisent des produits traditionnels marocains de qualité supérieure tels que l’huile d’argan et autres produits naturels.

Outre les séances de spa, Essaouira offre une gamme d’activités de loisirs, comme la pratique du kitesurf, la visite des galeries d’art et la découverte des marchés locaux.

Hôtels et spas de luxe à Essaouira : expériences de bien-être haut de gamme au rendez-vous

Les Hôtels et spas de luxe offrent une variété de soins et de traitements, ainsi que l’accès à des équipements modernes. On retrouve entre autres une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna et un jacuzzi. Et les thérapeutes sont formés pour fournir des traitements personnalisés. Parmi les hôtels les plus prisés, on peut citer :

Atlas Essaouira & Spa

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa,

Le Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa

MGallery Collection et Dar Maya

Les hôtels et les centres de spa sont connus pour mettre l’accent sur l’architecture et le design intérieur pour créer un environnement esthétique et apaisant. Ils sont souvent conçus avec un mélange de styles traditionnels et contemporains.

Pour ce qui est du budget à prévoir pour un spa à Essaouira, souvenez-vous que la qualité a un coût. Les tarifs varient en fonction de l’hôtel et de la saison, mais n’oubliez pas que le luxe a un prix légèrement plus élevé, mais chaque centime en vaut la peine. N’hésitez pas à consulter le site essaouira.city, un guide incontournable pour tirer pleinement parti d’Essaouira.

Conseils pour profiter d’une expérience spa à Essaouira

Premier réflexe à avoir : choisir un spa qui propose des services qui vous intéressent. Pour cela, faites vos recherches et visitez le spa avant de réserver un soin. Il est aussi conseillé d’être extrêmement clair avec votre esthéticienne sur vos attentes. Dites-lui ce que vous désirez. Elle pourra vous suggérer un soin adapté à vos besoins.

Réservez vos traitements à l’avance pour éviter les déceptions. Les spas à Essaouira, prisés pour leur expertise, peuvent rapidement se remplir, laissant peu de marge pour les réservations de dernière minute. En planifiant à l’avance, vous vous assurez de choisir les horaires et les traitements qui vous conviennent le mieux.

Dernier point, et pas des moindres : laissez-vous aller et profitez du moment. Oubliez vos soucis derrière vous. Un soin spa est l’occasion de se détendre et de se ressourcer. Fermez les yeux et respirez profondément. C’est la meilleure façon de réduire le stress, l’anxiété et la tension musculaire.

Vous souhaitez vivre une expérience unique au Maroc ? Evadez-vous 2 ou 3 jours d’Essaouira pour le désert du Sahara pour goûter au bonheur de prendre un bain de sable à l’erg chegaga ou dans les dunes de Merzouga.