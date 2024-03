Embarquez sur un bateau pour un voyage enchanté : croisières exotiques vers des destinations de rêve

Outsunny Kayak gonflable pour 2 personnes avec pompe à air, rames en aluminium, bleu

Pagayez vers des destinations de rêve avec votre nouveau canoë gonflable d'Outsunny. Conçu pour 2 personnes, il se gonfle en quelques minutes et est léger et facile à transporter. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour affronter un voyage dans des eaux cristallines en toute sérénité : 2 rames, 1 pompe et un kit de réparation pour tout imprévu. Plongez et profitez de l'été à bord de votre nouveau kayak gonflable !Caractéristiques:Canoë 2 places comprend 2 rames en aluminium, 1 kit de réparation et 1 pompeEspace intérieur spacieux pour 2 personnesKayak 2 personnes fabriqué en PVC résistant aux conditions difficiles et aux légères rayuresStructure construite à partir de 11 sections indépendantes pour maintenir le canoë à flot même en cas de crevaisonIl se gonfle et se dégonfle rapidement, c'est un kayak léger et se transporte confortablementCanoë-kayak gonflable 2 places convient pour les experts et les débutants