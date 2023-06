6 conseils pour réussir son voyage à Athènes

Arctic Sac à Dos de Voyage - Têtu - 15,6" - Voyageur - Noir

Têtu le sac à dos adapté pour les voyages d'affaires et vacances Avec un grand espace de rangement Têtu est parfait pour tous vos déplacements. Têtu un sac à dos pour ordinateur ultra pratique avec une poche rigide pour les lunettes de soleil. L’unicité du sac Têtu provient de ses multiples compartiments, intelligemment pensé pour organiser vos vêtements, livres, documents et vos équipements électroniques. Têtu dispose d’un rembourrage supplémentaire avec des coussins souples et des sangles pour garder vos ordinateurs et iPad protégés. La conception en carapace dure de ce sac lui permet de maintenir sa forme même s’il est vide. Pour ceux qui aiment partir au soleil! Emplacements Dédiés: Un Ordinateur 15,6" Un Ordinateur 13" Une Tablette 10" Une paire de lunettes Un téléphone portable Un porte-monnaie Câbles et écouteurs Bouteille d'eau/thermos Fiche technique Taille : 50x32x17 Capacité : 30L Composition : Polyester 1680D Ultra Résistant