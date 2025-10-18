samedi, octobre 18, 2025
Actualité

Orange et Ericsson s’unissent pour accélérer le déploiement de la 5G open ran en France

5G open ran France
Par: Pierre Le Marier

le:

Le secteur des télécommunications connaît une profonde transformation à travers l’Europe, et la France se trouve aujourd’hui sous le feu des projecteurs. Orange, leader du marché français, s’est allié à Ericsson pour dynamiser le déploiement de la technologie 5G basée sur l’architecture open ran. Ce partenariat marque une étape importante dans la mutation numérique du pays, dessinant le futur des réseaux mobiles et de l’innovation industrielle.

Pourquoi Orange mise sur la 5G open ran avec Ericsson ?

Face à la concurrence croissante et à la complexité des infrastructures réseau, Orange a choisi d’adopter l’open ran pour répondre aux besoins d’agilité et d’évolutivité. Cette approche permet d’intégrer des équipements provenant de différents fournisseurs, brisant ainsi la dépendance technologique à un fournisseur unique. L’objectif est d’accélérer l’innovation, d’optimiser les coûts et de renforcer la sécurité des réseaux.

Ericsson, reconnu pour ses solutions éprouvées sur la 5G, apporte son expertise en matière d’intégration et de gestion de réseaux ouverts. Ensemble, les deux partenaires visent à tirer parti du potentiel du marché industriel français. Ce secteur attendait des solutions capables de soutenir des applications exigeantes, aussi bien en termes de débit que de latence.

Le contexte : la transformation numérique et le rôle moteur de la 5G

La France a fait de la transformation numérique une priorité stratégique. Dès 2022, le gouvernement a réservé des fréquences spécifiques afin de soutenir l’émergence de réseaux mobiles privés et stimuler l’innovation, notamment dans les PME et les startups. Les investissements publics et privés se multiplient pour faire de la 5G l’un des leviers majeurs du développement économique.

Les performances déjà relevées sur les réseaux 5G placent Orange en tête, avec une vitesse médiane de téléchargement dépassant 360 Mbps durant le premier trimestre 2022. Cette avance technologique permet d’accompagner de grands projets industriels et d’expérimenter de nouveaux services porteurs dans divers secteurs : santé, énergie, mobilité connectée.

Open ran : une technologie au service de l’agilité et de l’innovation

Quels sont les principes fondamentaux de l’open ran ?

L’open ran (pour Radio Access Network ouvert) repose sur la standardisation et l’ouverture des interfaces entre les différents composants d’une infrastructure radio. Cette architecture encourage l’interopérabilité entre équipements issus de fournisseurs variés. Elle s’oppose ainsi aux solutions propriétaires, longtemps dominantes dans le secteur.

Avec ce modèle ouvert, les opérateurs comme Orange gagnent en flexibilité pour moderniser ou étendre leurs réseaux, tout en favorisant une concurrence saine entre équipementiers. Ce changement structurel contribue également à une meilleure maîtrise des coûts opérationnels et à la réduction des barrières à l’entrée pour de nouveaux acteurs technologiques.

Quels bénéfices opérationnels pour Orange et ses clients ?

L’adoption d’une infrastructure open ran ouvre la porte à une gestion plus fine des ressources radio, selon le contexte de trafic ou la géographie. Orange pourra ainsi ajuster la couverture réseau aux besoins réels des entreprises et proposer des services personnalisés aux collectivités locales ou sites industriels isolés.

Pour les clients professionnels, le réseau open ran peut offrir des temps de latence réduits, indispensables aux applications temps réel comme la robotique ou la réalité augmentée. Cette modularité favorise également l’émergence de nouveaux services numériques sur mesure, adaptés aux exigences spécifiques des marchés verticaux.

L’impact sur le paysage des télécommunications françaises

Ce rapprochement stratégique entre Orange et Ericsson intervient alors que l’écosystème télécom traverse une vague d’innovations sans précédent. L’intégration accélérée d’open ran promet d’accroître la compétitivité du secteur et d’attirer de nouveaux talents vers les métiers du numérique.

La collaboration mise également sur un engagement envers la souveraineté numérique. En s’appuyant sur une architecture ouverte, Orange limite la dépendance aux seuls grands équipementiers historiques. Cette diversification est perçue comme une étape essentielle pour renforcer la résilience des infrastructures nationales face aux enjeux géopolitiques et aux cybermenaces.

Chiffres-clés et ambitions pour l’horizon 2025

  • Médiane 5G download speed chez Orange : 366,42 Mbps (T1 2022)
  • Spectrum dédié ouvert aux réseaux privés industriels
  • Croissance prévue de l’écosystème open ran d’ici 2025 en France
  • Objectif affiché par Orange : déployer la 5G open ran à grande échelle dans plusieurs régions prioritaires

Afin d’évaluer l’impact mesurable du partenariat, plusieurs phases pilotes ont déjà été amorcées conjointement par les équipes techniques. Ces expérimentations visent à valider différentes configurations réseau et à préparer un déploiement progressif dans les principales zones d’activité industrielle françaises.

Indicateur Valeur chez Orange (Q1 2022) Objectif fin 2025
Débit descendant médian 366,42 Mbps >500 Mbps ciblés
Spectrum alloué aux réseaux privés Oui (national) Extension zones rurales
% sites 5G open ran opérationnels <5 % ~30 % prévu

Questions fréquentes sur la collaboration Orange-Ericsson dans la 5G open ran

Pourquoi Orange a-t-il choisi Ericsson pour développer la 5G open ran ?

Ericsson possède une solide expérience dans la gestion et l’intégration de solutions 5G avancées, incluant l’interopérabilité des équipements ouverts. Le partenariat permet à Orange de bénéficier d’une expertise confirmée tout en gardant une architecture réseau flexible et évolutive.
  • Ouverture vers différents fournisseurs
  • Intégration simplifiée des nouveaux services
  • Optimisation des performances et sécurité des réseaux

Quels sont les avantages principaux de l’open ran pour les entreprises françaises ?

L’open ran permet aux entreprises de profiter de réseaux mobiles personnalisables, adaptés à leurs besoins opérationnels spécifiques. Elles peuvent bénéficier d’une meilleure gestion du trafic, d’un accès plus rapide à des innovations technologiques et d’une indépendance accrue vis-à-vis des grands équipementiers traditionnels.
  • Déploiement rapide de nouveaux services
  • Latence adaptée aux applications industrielles
  • Réduction des coûts liés à l’homogénéité technologique

Comment ce partenariat impacte-t-il la stratégie nationale sur la souveraineté numérique ?

La diversification des fournisseurs rend les infrastructures françaises plus résilientes face aux risques externes, notamment géopolitiques et cybernétiques. Orange veille ainsi à maintenir un contrôle accru sur les composants critiques, tout en stimulant l’écosystème local.
  • Moins de dépendance envers un seul acteur technologique
  • Renforcement de la cybersécurité réseau
  • Soutien à l’innovation locale

Quels sont les objectifs à court terme pour la 5G open ran en France ?

Les premières phases pilotes ont pour but de démontrer la viabilité technique, de tester différentes configurations et d’étendre progressivement la couverture vers les zones prioritaires. Le calendrier prévoit un déploiement massif d’ici fin 2025.
  1. Validation fonctionnelle des solutions open ran
  2. Extension du réseau dans plusieurs régions
  3. Amélioration continue des performances mesurées
Phase Période Zone ciblée
Pilote initial 2024 Sites industriels urbains
Déploiement avancé 2025 Régions périphériques/rurales
