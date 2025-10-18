samedi, octobre 18, 2025
Actualité

Dassault Systèmes révolutionne la simulation industrielle avec une plateforme boostée à l’intelligence artificielle

Simulation industrielle augmentée par IA
Par: Pierre Le Marier

le:

Face à une compétition internationale toujours plus forte et à des attentes croissantes en matière de transformation numérique, Dassault Systèmes accélère la mutation de l’industrie française en lançant une nouvelle plateforme de simulation industrielle propulsée par l’intelligence artificielle. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’industrie du futur, où la convergence entre données, modélisation avancée et analyse prédictive devient essentielle pour rester compétitif, réduire les coûts et viser des modèles plus durables.

L’industrie du futur et l’essor des technologies de pointe

Depuis quelques années, l’industrie 4.0 a dépassé le stade de concept pour devenir une réalité observable sur de nombreux sites en France et à l’international. Robots collaboratifs, impression 3D, intelligence artificielle et capteurs connectés : ces innovations redessinent chaque étape de la chaîne de production, de la conception à la maintenance prédictive.

Pour les jeunes générations qui rejoignent les filières industrielles, ces technologies de pointe constituent un critère d’attractivité fort. Leur déploiement place les entreprises françaises au cœur d’une course mondiale où l’innovation industrielle devient synonyme de compétitivité. La plateforme 3DEXPERIENCE développée par Dassault Systèmes répond à cette exigence en s’appuyant sur des outils récents en matière d’IA générative et de sciences des données.

La plateforme de simulation industrielle augmentée : quels enjeux, quelles solutions ?

Lancée récemment, la nouvelle solution de Dassault Systèmes intègre des modules de simulation avancés couplés à des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’apprendre, d’analyser et d’anticiper des milliers de scénarios industriels. L’objectif affirmé : accompagner les industriels dans leur transition vers une production intelligente, connectée et durable, tout en réduisant les cycles de développement et en optimisant l’utilisation des ressources.

Ce type de plateforme cloud permet ainsi de répondre à plusieurs enjeux majeurs du secteur manufacturier. D’une part, elle offre des moyens d’expérimenter virtuellement des modifications, des designs ou des processus sans perturber les lignes réelles. D’autre part, grâce à une exploitation renforcée des données industrielles, elle favorise la prise de décision rapide, fondée sur des analyses prédictives.

Des atouts pour la compétitivité et la durabilité

La simulation virtuelle assistée par IA vise à limiter les erreurs d’ingénierie et à accélérer l’innovation produit. En modélisant jusqu’à des détails très fins du processus industriel, elle rend possible une meilleure anticipation des défaillances ou des besoins en maintenance. Pour les industriels soucieux d’engagement environnemental, ces outils aident aussi à simuler et mesurer les gains potentiels en matière de sobriété énergétique ou d’empreinte carbone.

Une autre force de la plateforme Dassault Systèmes réside dans sa capacité à intégrer des flux de données issus des capteurs IoT installés sur les équipements. Cela permet d’ajuster en temps réel les paramètres de fabrication afin de limiter le gaspillage, améliorer la qualité produit ou prédire des incidents techniques grâce à l’analyse prédictive.

Collaboration et modélisation : les nouveaux standards industriels

La plateforme signée Dassault Systèmes mise également sur la collaboration entre métiers et acteurs industriels variés. Ingénieurs, techniciens de maintenance, responsables d’atelier ou équipes R&D peuvent accéder à des modèles partagés sous forme numérique, facilitant ainsi l’échange de données et la coordination des décisions.

La modélisation poussée offre également un terrain privilégié pour expérimenter de nouveaux réseaux de production ou tester l’automatisation avancée via des jumeaux virtuels, aussi appelés digital twins. Cette approche vise à renforcer la personnalisation des produits et à mieux adapter les lignes aux fluctuations du marché.

  • Simulation multi-domaines avec prise en compte des flux logistiques, énergétiques et humains.
  • Analyse prédictive basée sur des scénarios générés automatiquement par l’IA.
  • Suivi en temps réel de la performance industrielle grâce aux données issues des capteurs connectés.
  • Simulation de l’impact environnemental avant le lancement effectif de nouveaux procédés ou produits.

Applications concrètes et partenariats stratégiques

Plusieurs secteurs industriels majeurs bénéficient déjà des avancées apportées par ces plateformes de simulation augmentées. Dans l’agroalimentaire, la récente collaboration entre Dassault Systèmes et un acteur historique comme le Groupe Bel illustre l’intérêt pour ces solutions. L’objectif est de digitaliser la production, mais aussi d’apporter une dimension santé et nutrition durable grâce à l’analyse massive des données produites tout au long de la chaîne.

L’industrie aéronautique, l’automobile ainsi que de nombreux acteurs des PME et ETI s’intéressent aussi à cette transformation vers une industrie pilotée numériquement. Les usages incluent la réduction des rebuts, le contrôle qualité automatisé, ou encore l’optimisation énergétique continue.

Comparatif des usages par secteur

Secteur Principaux usages Bénéfices attendus
Agroalimentaire Digitalisation process, suivi traçabilité, nutrition durable Réduction déchets, sécurité alimentaire accrue
Aéronautique Simulation chocs, maintenance prédictive, modélisation pièces Sécurité, économies, innovation accélérée
Automobile Optimisation chaînes montage, contrôle qualité, analyse cycle de vie Baisse coûts, amélioration finitions, impact environnemental réduit
L’intégration de cette plateforme de simulation par différents acteurs traduit une volonté commune d’accélérer la modernisation, tout en visant plus d’efficience et de résilience face aux nouveaux défis économiques et écologiques.

Questions fréquentes sur la simulation industrielle augmentée par IA

Quelles sont les principales différences entre une simulation traditionnelle et une plateforme augmentée par IA ?

La simulation traditionnelle repose sur des modèles statiques définis à l’avance tandis que la plateforme augmentée par IA apprend en continu grâce aux données collectées au fil du temps. Elle génère automatiquement des scénarios variés et propose des optimisations basées sur des analyses prédictives. Voici quelques points :
  • Adaptation dynamique du modèle selon les retours du terrain
  • Anticipation des incidents grâce à l’apprentissage machine
  • Intégration de multiples sources de données en temps réel
CritèreSimulation classiqueSimulation augmentée IA
Capacité d’adaptationFaibleÉlevée
Analyse prédictiveLimitéeAvancée

Quels bénéfices pour les PME souhaitant adopter ce type de plateforme ?

L’adoption d’une telle plateforme de simulation industrielle peut sembler complexe pour des PME mais offre plusieurs leviers de croissance et d’amélioration. Parmi les principaux bénéfices :
  • Réduction des coûts d’expérimentation grâce aux tests virtuels
  • Gain de temps dans le développement de procédés innovants
  • Meilleure gestion prévisionnelle de la production et des approvisionnements
Cela favorise également l’intégration dans les chaînes de valeur internationales où l’exigence de performance numérique est forte.

Sur quelles technologies repose la plateforme IA de Dassault Systèmes ?

La solution conçue par Dassault Systèmes s’articule autour de plusieurs briques technologiques innovantes :
  • Algorithmes d’intelligence artificielle supervisée et générative
  • Modèles numériques simulant l’ensemble des processus industriels
  • Exploitation en temps réel des données de l’Internet des objets (IoT)
Ce socle technique garantit une évolution rapide selon les besoins spécifiques de chaque secteur client.

Quels secteurs bénéficient prioritairement de la simulation augmentée par IA ?

Plusieurs industries tirent déjà profit de cette avancée :
  • Agroalimentaire : gestion optimisée des lignes et nutrition durable
  • Aéronautique : maintenance prédictive et sécurité renforcée
  • Automobile : automatisation intelligente et optimisation environnementale
Toute entreprise ayant intérêt à digitaliser sa chaîne de valeur et à exploiter ses données peut bénéficier à court terme d’une telle plateforme.
SecteurExemples d’application
AgroalimentaireContrôle traçabilité, réduction pertes
AéronautiqueMaintenance pièce-à-pièce
