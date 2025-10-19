AccueilActualitéBouygues Telecom expérimente le slicing 5G pour les smart cities : une...
Bouygues Telecom expérimente le slicing 5G pour les smart cities : une nouvelle ère de connectivité urbaine

Par: Pierre Le Marier

Bouygues Telecom a récemment franchi un cap en testant le network slicing 5G, une technologie clé pour l’avenir des villes intelligentes. Ce dispositif permet d’adapter finement les ressources réseau aux besoins spécifiques des services urbains connectés. Grâce à l’évolution de la 5G vers le modèle SA (standalone), le slicing offre aujourd’hui de nouvelles garanties en matière de qualité de service et de sécurité pour des usages exigeants comme l’Internet des objets ou la gestion des infrastructures publiques. Alors que le secteur des télécoms innove à grande vitesse, ce type de test marque une étape structurante du déploiement de la 5G dans l’univers des smart cities françaises.

Le concept de network slicing en 5G : découpage du réseau sur mesure pour la ville connectée

Le network slicing, ou « découpage du réseau », consiste à partitionner dynamiquement l’infrastructure 5G en tranches indépendantes. Chaque tranche garantit des performances adaptées à une application ou à un usage spécifique, sans interférence avec d’autres flux de données. Ce mécanisme ouvre la voie à une gestion fine des ressources pour des applications très diverses, de la vidéosurveillance urbaine au pilotage de feux tricolores connectés.

Concrètement, la technologie de slicing permet à une ville de s’appuyer sur un même réseau physique tout en bénéficiant de segments virtuels dédiés à la sécurité, la mobilité ou encore l’énergie. Le cœur du réseau 5G SA, désormais indépendant de l’architecture 4G classique, facilite ce découpage. Les opérateurs deviennent alors capables d’offrir de véritables réseaux privés, taillés sur mesure pour chaque besoin municipal.

Quelles applications pour les smart cities grâce au slicing 5G ?

L’arrivée du slicing 5G ouvre un large éventail d’usages pour les collectivités locales et les industriels qui participent à la transformation des espaces urbains. Des services critiques comme les réseaux électriques intelligents ou la gestion des urgences profitent directement d’un débit et d’une latence garantis, indépendamment de la saturation globale du réseau.

De plus en plus de dispositifs IoT, intégrant des capteurs environnementaux, des systèmes d’éclairage public connectés ou des transports autonomes, s’appuient sur ce découpage granulaire. Cela assure non seulement leur fonctionnement optimal mais permet aussi une gestion efficace des priorités entre différents services vitaux dans la smart city.

  • Surveillance vidéo haute définition accessible en permanence
  • Gestion de feux de signalisation réactive aux flux routiers
  • Mise en œuvre rapide de réseaux temporaires pour événements publics
  • Systèmes de transports collectifs autonomes gérés à distance

L’expérimentation de Bouygues Telecom : étapes et ambitions

Bouygues Telecom s’inscrit dans la phase active de tests du slicing 5G sur des cas d’usage de smart city. Depuis la mise à disposition de cœurs de réseaux 5G indépendants, ce type de tests peut désormais s’effectuer dans des conditions proches de la production. Les expérimentations portent par exemple sur la gestion sécurisée de systèmes d’alarme urbains ou l’attribution dynamique de bande passante selon les pics d’activité.

L’entreprise cherche ainsi à valider la robustesse, la flexibilité et le potentiel commercial du network slicing auprès des acteurs publics et privés. Ce positionnement vise également à préparer le terrain à des déploiements massifs attendus dès l’arrivée généralisée de la 5G SA sur le territoire national. Les collectivités partenaires sont associées afin d’adapter le découpage des tranches réseau à leurs besoins prioritaires, notamment dans des métropoles comme Bordeaux.

Usages testés Bénéfices observés
Gestion intelligente du trafic Réduction des embouteillages et meilleure réactivité
Réseaux privés temporaires lors d’événements Connexion sécurisée, capacité dédiée et priorisation des flux sensibles
Systèmes d’alarme connectée Latence minimale entre détection et intervention

Quels enjeux techniques et réglementaires pour le slicing dans les villes intelligentes ?

La diffusion du network slicing soulève plusieurs défis majeurs. Sur le plan technique, la gestion automatisée des tranches nécessite une orchestration évoluée capable d’ajuster rapidement l’allocation des ressources. Les opérateurs doivent aussi renforcer la cybersécurité de chaque tranche afin de prévenir toute attaque ou fuite de données sensibles dans le contexte des smart cities.

Côté réglementaire, la question de l’accès équitable aux tranches réseau par tous les acteurs économiques s’invite dans les débats. Les autorités veillent à mettre en place des cadres garantissant la neutralité du réseau et une tarification adaptée à chaque profil d’utilisateur. L’harmonisation entre acteurs publics, opérateurs et partenaires technologiques reste un chantier ouvert pour généraliser le slicing et faciliter son intégration au sein des politiques smart city.

Questions fréquentes sur le slicing 5G et les usages smart city

Qu’est-ce que le network slicing et en quoi diffère-t-il des réseaux classiques ?

Le network slicing consiste à découper virtuellement un réseau mobile en plusieurs « tranches », chacune étant attribuée à un usage spécifique avec ses propres paramètres de performance. Contrairement aux réseaux classiques où tous les usages partagent les mêmes ressources, chaque tranche bénéficiera ici d’une qualité de service adaptée, ce qui améliore fiabilité et efficacité.
  • Débit garanti par application
  • Sécurité renforcée par tranche
  • Indépendance fonctionnelle

Comment la 5G SA favorise-t-elle le slicing pour les villes intelligentes ?

La 5G SA (Standalone) repose sur une architecture indépendante de la 4G, ce qui permet le déploiement natif de fonctionnalités avancées comme le slicing. Cette évolution notable rend possible une gestion dynamique des ressources, adaptée aux exigences variées des différents services urbains. Les villes peuvent ainsi activer et personnaliser des réseaux privés pour chaque grand enjeu local.
  • Mise en œuvre souple de nouveaux services
  • Séparation concrète des flux critiques et non critiques

Quels avantages le slicing offre-t-il aux collectivités et gestionnaires urbains ?

Le slicing confère aux gestionnaires urbains une réactivité accrue face aux incidents, une optimisation des investissements et une flexibilité inédite pour déployer rapidement de nouveaux projets. Les collectivités disposent alors d’outils pour prioriser leurs flux essentiels, tout en maintenant la qualité de service attendue par les usagers.
Critère Avec slicing Sans slicing
Débit réservé Oui Non
Sécurité renforcée Oui Partagée
Adaptation à l’usage Fine Limitée

Le slicing 5G est-il déjà disponible à grande échelle ?

À ce jour, le slicing 5G fait l’objet de phases pilotes menées par plusieurs opérateurs, dont Bouygues Telecom, et reste principalement accessible dans le cadre d’expérimentations ciblées. Son déploiement généralisé dépendra de la montée en puissance de la 5G SA sur l’ensemble du territoire français et de la maturation des infrastructures requises.
  • Expérimentations en cours dans plusieurs grandes villes
  • Plein potentiel attendu durant les prochaines années avec le développement de la 5G SA
Article précédent
