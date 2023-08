Devenir développeur web grâce à La Capsule Bruxelles

Depuis le début de l’année 2022, le bootcamp La Capsule a ouvert ses portes en Belgique. Ecole spécialiste de la programmation web et du développement d’applications mobiles, La Capsule accueille ses élèves belges depuis mars.

Le campus bruxellois a tout pour plaire, entre sa localisation au cœur de la ville et une équipe pédagogique passionnée. Localisé dans une métropole riche en opportunités, La Capsule réalise un pas de plus à l’international avec ce nouveau campus.

La Capsule s’ouvre à l’international

Né en 2017, c’est sur le territoire lyonnais que ce coding bootamp a choisi de lancer sa première promotion de développeurs web. Très vite, l’aventure s’est exportée jusqu’à la capitale avant de s’implanter dans les villes principales de l’écosystème Tech français.

En 6 ans, l’école a formé plus de 1500 élèves aux métiers du développement web, dont les retours sont élogieux : avec la note de 4,98/5 sur Course Report, le bootcamp La Capsule

a été citée dans la liste des meilleurs coding bootcamps au monde 2023.

La Capsule affiche un taux de retour en activité de 95 %, l’excellence du programme et l’apprentissage par projet étant au cœur de son cursus. Les 10 projets en 10 semaines sont conçus pour aider les étudiants à maîtriser rapidement une nouvelle compétence et être opérationnels dès la sortie du coding bootcamp.

La Capsule réalise sa première ouverture hors de France avec son campus de Monaco en 2021, puis réaffirme sa volonté de poursuivre son aventure internationale en 2022 avec le campus bruxellois.

La formation FullStack à Bruxelles

Suivre le programme phare de La Capsule est désormais possible pour les habitants de la Belgique et plus particulièrement de Bruxelles. Implanté dans le quartier Léopold, non loin des grandes institutions européennes, le bootcamp a choisi d’accueillir ses élèves dans un espace de coworking, idéal pour favoriser les synergies entre école et entreprises.

Pendant dix semaines, la formation FullStack de La Capsule forme les talents tech de demain avec un programme conçu autour du langage JavaScript. L’objectif est de transmettre les compétences clés du développement web.

Peu importe le background des étudiants, la formation Fullstack s’adresse à tous les profils : étudiants, en activité, en reconversion, sans emploi… En clair, les possibilités sont infinies.

Une diversité qui se perçoit dans les ambitions affichées par les élèves. Si certains ont envie de devenir développeur web une fois la formation achevée, d’autres mûrissent leur projet entrepreneurial.

Le choix de Bruxelles, capitale européenne du numérique

Le choix de cette capitale s’inscrit dans un positionnement international réfléchi. En effet, Bruxelles voit l’avenir en grand côté tech et rêve de s’ériger en capitale européenne du numérique.

Les plans d’investissement fleurissent pour atteindre cet objectif et soutiennent la croissance des entreprises des technologies de l’information et de la communication (TIC). La Capsule forme des profils qualifiés permettant de répondre à la demande des industries et entreprises belges. 11 000 créations d’entreprises à Bruxelles sont comptabilisées chaque année.

Rappelons aussi qu’à Bruxelles, le salaire médian d’un développeur Fullstack est de 40 000€.

Avec l’ouverture de son campus à Bruxelles, La Capsule continue de partager son savoir et sa passion pour le code au-delà des frontières françaises. Grâce à sa position stratégique au sein de l’écosystème tech européen, il ne fait aucun doute que La Capsule Bruxelles saura offrir de nombreuses opportunités à ses futurs élèves.