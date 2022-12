L’importance de protéger son domicile contre les cambriolages pendant la période des fêtes

Les fêtes de fin d’années sont censées être des moments de joies, de retrouvailles et de magie.

Seulement, les cambrioleurs font en sorte de tout gâcher en s’invitant discrètement dans les maisons le temps d’une sortie pour un repas familial.

C’est pour cela que le sujet de la sécurité de votre domicile doit être abordé d’une manière pratique.

Découvrez ici l’attitude à adopter pour fêter l’esprit tranquille.

Noël et Nouvel An : les cambrioleurs sont à l’affût

La fin de l’année reste une occasion de réjouissance pour les honnêtes personnes et une opportunité de cambriolage pour les nuisibles. Il est donc essentiel de penser à la sécurité de son foyer au moment des fêtes, qui reste la période de recrudescence des cambriolages à domicile.

Décembre : les cambrioleurs en profitent

Décembre constitue le rondpoint de deux des fêtes les plus célébrées de l’année : le Noël et le Nouvel An. Au cours de cette période, petits et grands sont en extase et s’affairent afin de passer d’agréables moments en famille. Seulement, le taux de cambriolages grimpe en flèche en ce mois.

D’après une étude de l’observatoire de la sécurité des foyers, 10,5 % des cambriolages sont perpétrés au mois de décembre. En effet, plusieurs personnes se rendent auprès de leur famille au cours de cette période. Une fois les maisons désertées, elles sont à la merci des cambrioleurs.

Les personnes les plus touchées

Les jeunes de 24-34 ans représentent la catégorie de personnes la plus touchée par les cambriolages à domicile. Cela s’explique par le fait qu’environ 60 % des jeunes quittent leur résidence en périodes de fêtes.

En réalité, la plupart d’entre eux viennent de loin pour étudier ou pour des raisons professionnelles. Cette période est donc propice pour visiter les parents et passer des moments de fêtes magiques. Toutefois, cela se fait au détriment de la sécurité de leur domicile qui ne dispose pas d’un système de protection à proprement dire.

Astuces pour se protéger des cambriolages

Avec tous les risques liés à la période des fêtes, il est primordial de ne pas donner facilement aux cambrioleurs l’accès à votre domicile. Voici donc quelques conseils pour éviter de mauvaises surprises au retour de votre déplacement.

Faire preuve de vigilance. Bien avant le réveillon de Noël, les voleurs engagent des promenades assez discrètes pour surveiller les habitants. Faites donc preuve de vigilance lorsque vous déchargez votre véhicule chargé de cadeaux. Vos achats pourraient bien attiser la convoitise de plus d’un.

Simuler une présence dans la maison. Avant de partir en congés de fêtes, programmez la mise en marche de vos appareils électroniques et de vos luminaires à des heures tactiques. Entre 17 h et 19 h, les occupants d’une maison y sont généralement de retour. Ce moment est donc idéal pour simuler une présence humaine chez vous.

Dissimuler les objets précieux. Pour ne pas attiser des convoitises et susciter les envies, évitez de disposer vos objets de valeur à portée de vue. Ni les cadeaux de Noël ni votre clé de voiture ne doivent être visibles depuis l’extérieur. Autrement, les voleurs y trouveront une motivation suffisante pour s’inviter à la fête.

Garder les bons réflexes. Les mesures anti-cambriolages appliquées tout au long de l’année restent valables en période de fêtes. Évitez donc de poster des informations concernant votre départ sur les réseaux sociaux. Au mieux, informez-en des personnes de confiance qui pourront s’y rendre de temps en temps afin de décourager d’éventuelles effractions.

L’autre bon réflexe est d’informer les autorités de votre départ. Ainsi, dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, une patrouille sillonnera votre zone de temps à autre afin de s’assurer que tout va bien. Un excellent moyen de vous déplacer le cœur tranquille.

L’intérêt d’installer un dispositif de sécurité

L’un des meilleurs moyens pour se mettre à l’abri des cambriolages est d’équiper sa résidence d’un système de sécurité. Un système d’alarme performant comme celui proposé par Verisure est par exemple une excellente option.

Télésurveillance, blindage des portes, serrure multipoints, grille roulante, etc., plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous savez désormais tout ce qu’il faut pour passer de bons moments en famille, loin de chez vous, le cœur tranquille.

