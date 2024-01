L’histoire de Deutz-Fahr : de pionnier à leader dans le domaine des machines agricoles

Ce que vous devez retenir :

Deutz-Fahr, fondée en 1864, est un fabricant renommé de machines agricoles, connu pour ses tracteurs et moissonneuses-batteuses.

Le XXe siècle a vu l’expansion de l’entreprise avec divers produits, y compris des voitures et des tracteurs routiers.

En 1968, Deutz-Fahr est créée, marquant un développement significatif dans l’industrie des machines agricoles.

L’entreprise a innové avec des tracteurs de haute technologie, remportant des prix, et a inauguré en 2017 une usine moderne en Europe.

La société Deutz-Fahr est l’un des plus grands fabricants de machines agricoles au monde. C’est une entreprise qui a une très longue histoire et qui est ponctuée de grands succès, comme en témoignent non seulement les ventes, mais aussi les nombreuses récompenses.

La prestigieuse marque réalise différents types de machines agricoles: tracteurs (le fleuron de l’entreprise), moissonneuses-batteuses, machines de fenaison, etc.

Si Deutz-Fahr a été fondée en 1968, l’histoire de l’entreprise a commencé presque un siècle plus tôt, en 1864, avec la fondation à Cologne de la société Motorenfabrik N.A. Otto & Cie par l’ingénieur allemand Nikolaus August Otto (1832-1891) et l’inventeur Eugen Langen (1833-1895).

Deutz-Fahr : le XIXe siècle

Deux étapes importantes pour Deutz-Fahr sont la construction de la première batteuse en 1890 et la production, quatre ans plus tard, du premier tracteur Deutz équipé d’un moteur à essence de 26 ch, construit par la filiale Deutz à Philadelphie, aux États-Unis.

Deutz-Fahr : les XXe et XXIe siècles

Le XXe siècle voit la production – entre 1907 et 1912 – de plusieurs modèles de voitures. En 1914, année du 50e anniversaire de la fondation de l’entreprise, la société compte environ 3 400 ouvriers et 700 employés.

En 1921, le consortium avec Motorenfabrik Oberursel AG a été formé et le nom de la société est devenu Motorenfabrik Deutz AG.

En 1927, Deutz produit son premier tracteur routier équipé d’un moteur diesel sans compresseur, le Deutz MTH 222 de 14 ch avec deux marches avant et une marche arrière. Trois ans plus tard, à la suite d’une fusion, la société devient Humboldt-Deutz Motoren AG.

L’année 1936 a été une année très importante pour l’entreprise, avec le début de la commercialisation du Deutz F1 M414, connu sous le nom de tracteur du peuple. Il s’agit d’un tournant historique, car c’est grâce à ce modèle que la mécanisation des petites exploitations agricoles a commencé. Le Deutz F1 M414 restera en production pendant 15 ans.

En 1937, la société Klöckner est acquise et devient KHD (Klöckner – Humboldt – Deutz AG), une vaste entreprise couvrant divers secteurs : voitures, camions, trains, bateaux, avions, tracteurs, etc.

En 1949, commence la production en série du premier tracteur équipé d’un moteur diesel Deutz refroidi par air. En 1965, c’est au tour des premières moissonneuses-batteuses allemandes à entraînement hydrostatique.

1968 est l’année de la création de Deutz-Fahr, suite à la reprise de Fahr AG à Gottmadingen.

Au cours des décennies à venir, une nouvelle acquisition et le lancement de nombreux autres modèles de machines agricoles, en particulier de tracteurs, ont suivi, jusqu’en 1995, une autre année importante au cours de laquelle Deutz-Fahr est devenu membre du groupe SAME Deutz-Fahr.

2001 a vu le lancement de la série AgrotronTTV, une génération de tracteurs dotés d’une transmission progressive et d’un moteur sans perte, tandis que 2012 a vu l’attribution du titre de tracteur de l’année au 250 Agrotron TTV. D’autres prix prestigieux seront décernés en 2013 et 2014.

En 2017, l’usine de tracteurs la plus moderne d’Europe a été inaugurée à Lauingen : Deutz-Fahr LAND, une usine de tracteurs haute performance de 130 ch.

Le prochain objectif ? L’année 2064 ; 200 ans depuis le début d’une longue histoire à succès, de pionnier à leader de l’industrie des machines agricoles