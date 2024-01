Les 4 avantages du menu digital pour les restaurants

Le menu digital est un menu obtenu en ligne après avoir scanné un QR code dans un restaurant.

C’est une manière simple, moderne et très avantageuse de présenter la carte aux clients. En effet, en plus de son aspect innovant et original, le menu digital présente des avantages non négligeables pour la productivité des employés et les ventes du restaurant, ce qui augmente donc le chiffre d’affaires. Nous vous invitons à lire cet article pour en savoir davantage.

Éviter les pertes de temps

Le menu digital permet avant tout d’éviter les pertes de temps chez le restaurateur. C’est un menu dynamique qui peut être changé à tout moment. Ainsi, vous pouvez mettre à jour la carte instantanément en quelques clics sans déranger les clients. Vous pouvez aussi utiliser un système de traduction automatique pour faciliter la tâche aux clients étrangers.

Il n’est donc plus nécessaire de perdre du temps à traduire le menu et à imprimer les cartes. En cas de besoin, vous pouvez associer le menu à un système de commande à table et de paiement en ligne. Si vous disposez d’un meilleur logiciel de caisse enregistreuse, vous pouvez même gérer toutes les opérations de paiement en ligne.

Faire des économies

Adopter un menu QR code est un excellent moyen de faire des économies dans le restaurant. Même si les dépenses sont minimes, la réalisation des menus nécessite un certain budget. Il faut en effet tenir compte des coûts d’impression, mais aussi ceux liés à l’entretien des cartes. Sur le long terme, il s’agit d’une dépense récurrente qui peut être évitée avec le menu digital.

Le menu digital est disponible en ligne en version numérique. Le budget alloué à l’impression des cartes peut donc être utilisé à d’autres fins. De plus, la mise à jour de la carte se fait sans difficulté et de manière automatique. C’est donc un investissement qui s’avère très économique pour une vision sur le long terme.

Simplifier le travail du personnel

Le menu QR code est également une solution qui simplifie la tâche aux employés du restaurant. Les serveurs n’ont plus besoin de se déplacer pour présenter la carte aux clients. Dans la plupart des cas, le menu digital est composé de photos et d’explications sur chaque plat. Ainsi, les clients peuvent découvrir la recette, voir une présentation de chaque plat et comparer les différentes offres.

Par ailleurs, avec un système de commande en ligne, vous allégez davantage le rôle du serveur. Ce dernier sera en charge de l’acheminement des plats de la cuisine vers les tables. C’est très pratique pour rendre les rotations plus fluides et éviter les erreurs dans les commandes. Le rôle du gestionnaire est aussi simplifié puisque tout est géré automatiquement.

Augmenter la satisfaction des clients

Pour finir, utiliser un menu digital dans votre restaurant est un bon moyen d’augmenter la satisfaction de vos clients. Les clients disposent en effet d’une interface interactive dynamique sur leur téléphone ou smartphone sur laquelle ils peuvent voir les plats. Ils peuvent se renseigner sur un plat et passer la commande sans avoir besoin d’un serveur.

Grâce à ce mode de fonctionnement, les clients ne sont plus négligés ou oubliés par les serveurs. Ils peuvent même être servis plus rapidement selon l’ordre des commandes. Si vous le souhaitez, vous pouvez autoriser les clients à faire des propositions anonymes et noter le restaurant grâce à leur téléphone.

Somme toute, le menu digital avec QR code offre des avantages notables tels que la gestion rapide des mises à jour, des économies financières, une simplification des tâches du personnel, et une bonne satisfaction de la clientèle. Tout cela contribue à la modernisation et à l’efficacité opérationnelle des restaurants