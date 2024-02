France Travail favorise le « Job Dating » : Une révolution dans la sélection des candidats

Le concept de « speed dating », c’est-à-dire une succession de rendez-vous rapides avec différents candidats pour trouver l’âme sœur, a également fait son entrée dans le monde du travail sous le nom de « job dating ». Cette méthode de sélection innovante gagne du terrain dans les services RH des entreprises et des institutions, avec des résultats intéressants.



Ce que vous devez retenir sur le Job Dating:

Le « job dating » est une méthode de sélection innovante inspirée du « speed dating, » permettant des entretiens courts avec plusieurs candidats pour accélérer le processus de recrutement.

Pôle Emploi (France Travail) promeut activement cette approche et a organisé plusieurs événements de job dating en 2023 pour faciliter la rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi.

Les avantages du job dating incluent son efficacité à accélérer le processus de sélection, bien que certains critiquent son potentiel de sélection basée sur des impressions immédiates.

La réussite lors d’un job dating nécessite une préparation minutieuse, y compris la recherche sur l’entreprise, la préparation d’un CV détaillé, une présentation concise des compétences, et le maintien d’une attitude positive. Un suivi par e-mail est recommandé après l’événement

Paris, le 29 janvier 2024 – Les entretiens sont une étape clé du processus de sélection pour trouver le candidat idéal. En France, mais aussi dans d’autres parties du monde, une nouvelle méthode d’approche de ce processus, appelée « job dating », se répand. Dans ce contexte, la plateforme CVapp s’est intéressée à son fonctionnement et aux raisons pour lesquelles, en France, ce nouveau mode prend de l’importance dans le monde du travail.

S’inspirant de la pratique bien connue du speed dating, le job dating consiste à organiser des entretiens rapides comme l’éclair avec plusieurs candidats, environ 10 à 15, en alternant les interlocuteurs. Chaque entretien dure généralement de 5 à 15 minutes et se déroule en même temps. De cette manière, les deux parties peuvent savoir en un clin d’œil si elles sont face au bon choix, car le mot d’ordre est bien l’efficacité. Les employeurs apprécient cette nouvelle pratique qui leur permet de gagner du temps et d’accélérer le processus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Pôle Emploi, devenu France Travail depuis janvier 2024, s’est prononcé en faveur de ce mode de sélection des candidats.

Pôle Emploi promeut dans plus en plus de régions cette nouvelle forme d’entretien et déjà organisé plusieurs événements de job dating en 2023. En effet un bal a été organisé par Pôle Emploi Rhône dans le but d’abattre les barrières formelles entre recruteur et demandeur d’emploi. Mais d’autres événements sont organisés selon la demande et l’intérêt des entreprises et des candidats. Par exemple, un job dating en aéronautique a eu lieu en septembre 2023 à Méaulte (Somme) grâce à l’association de Pôle Emploi (France Travail), Airbus Atlantic et Les Entreprises s’engagent. Une trentaine d’entreprise et plus de 300 demandeurs d’emploi étaient présents. En janvier, un autre job dating appelé « Un Café contre un CV » a été organisé, cette fois par Lidl à Rennes. L’objectif principal de cette opération était de rencontrer en direct les candidats autour d’un café et de les renseigner sur les métiers proposés.

Parmi les avantages du job dating, on peut citer son efficacité à faciliter des rencontres brèves entre candidats et recruteurs, ce qui accélère le processus de sélection. La structure temporelle limitée encourage la concision, ce qui permet d’analyser rapidement les compétences et les aptitudes des candidats. En outre, réduit ainsi le temps de recrutement, optimisant de cette manière les ressources de l’entreprise. Toutefois, certains pensent le job dating peut favoriser une sélection basée sur l’impression immédiate, négligeant des qualités cruciales qui ne sont pas évidentes lors d’un entretien de courte durée. Son efficacité peut également varier en fonction du secteur et des postes recherchés.

Participer à un job dating nécessite une préparation minutieuse afin de maximiser les chances de réussite. Tout d’abord, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur l’entreprise, de comprendre sa culture et ses valeurs. Avant l’événement, il est conseillé de se préparer en rédigeant un curriculum vitae complet et détaillé. En outre, il peut être utile de rédiger une présentation courte et incisive, mettant en évidence ses compétences et ses objectifs. Pendant la rencontre, il est important de garder une attitude positive et de poser des questions aux recruteurs, ce qui démontre l’intérêt et le professionnalisme de chacun. Après l’événement, il est conseillé d’envoyer un e-mail de remerciement pour l’opportunité qui a été offerte et réaffirmant votre intérêt.