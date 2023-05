Consulter les programmes TV en ligne : Guide rapide pour réussir

La télévision est sans nul doute l’un des meilleurs outils de distraction. Avec un nombre incroyable de chaînes et de programmes à disposition, il y a toujours de quoi se divertir, s’informer ou s’instruire.

Cela dit, comment trouver le programme qui vous intéresse ? Comment y accéder ? Est-ce réellement possible un visionnage en streaming gratuit ? Que faire s’il n’est pas disponible chez vous ?

Découvrez par quels moyens vous pouvez accéder à la liste des programmes disponibles sur votre TV.

Première option : les sites intermédiaires

Par sites intermédiaires, il faut comprendre qu’il s’agit de plateformes qui diffusent les programmes de chaînes qui ne leur appartiennent pas forcément.

Cela signifie qu’un seul de ces sites peut diffuser énormément de programmes de différentes chaînes simultanément. On compte entre autres :

PlayTV ;

Molotov TV ;

Guide TV ;

TV Guide ;

Pluto TV.

Dans le domaine, Playtv s’avère être la référence incontournable. Ce site français met à disposition des internautes, les programmes d’environ 60 chaînes. D’une part, vous pouvez y vérifier la liste des programmes prévus afin d’arranger votre planning.

D’autre part, vous pouvez toujours visionner ces programmes ou les ajouter à votre liste de Favoris pour plus tard. C’est l’un des avantages que ce site offre aux utilisateurs.

Deuxième option : les sites web des chaînes de télévision

La plupart des chaînes de télévision disposent d’un site web sur lequel vous pourrez acquérir les programmes télé diffusés. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de la chaîne qui vous intéresse. Ensuite, cherchez l’onglet « Programmes TV ».

En général, il est plutôt aisé de trouver l’onglet en question. Si vous ne le trouvez pas, effectuez la recherche dans la barre de recherche directement. Il vous sera fourni une liste des programmes diffusés ainsi que leurs descriptions et horaires.

Si vous n’y parvenez toujours pas avec la barre de recherche, pensez à vous intéresser aux autres onglets. Parfois, certains sites affichent des rubriques similaires comme Guide TV ou encore Grille des programmes.

Par ailleurs, gardez à l’esprit que le décalage horaire intervient dans les programmations de chaînes étrangères. Il vaut donc mieux vérifier les horaires locaux au risque de manquer votre programme.

Troisième option : le streaming via applications mobiles

Excepté les sites web, les chaînes télévisées peuvent également disposer d’applications mobiles jouant le même rôle. Ces applications incluent souvent un guide de programmes qui permettent aux utilisateurs de voir ce qui est diffusé sur la chaîne.

Ils peuvent également consulter les horaires des émissions pour les jours à venir. Certaines applications permettent même aux utilisateurs de définir des alertes pour les émissions spécifiques.

Par ailleurs, ils peuvent créer des listes de favoris pour suivre plus facilement les émissions qu’ils apprécient. Toutefois, l’exactitude et la disponibilité des programmes peuvent changer selon votre région et même votre pays. Il vaut mieux vérifier notamment en cas de changements de dernière minute ou d’événements spéciaux.

Dernière option : les services de streaming

Les services comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Hulu, proposent également des guides de programmes pour leurs contenus. Ces guides offrent aux utilisateurs une idée des émissions et films disponibles sur la plateforme.

Ils ont aussi un aperçu des dates de sortie des nouveaux contenus. Ils offrent naturellement la possibilité de sélectionner des favoris parmi les programmes. De plus, nombreux sont les services du genre proposant des fonctionnalités de recommandation personnalisée.

Celles-ci utilisent des algorithmes pour suggérer des émissions, des films en fonction des préférences de l’utilisateur. Ces recommandations peuvent être basées sur les émissions déjà regardées ou encore les notes attribuées aux émissions par l’utilisateur.

Le streaming gratuit est-il possible ?

Difficile à concevoir, mais il est très bien possible de visionner des programmes télévisés en ligne, et ce gratuitement. La technologie actuelle, avec son niveau relativement avancé, rend cela possible grâce aux divers sites et applications.

En réalité, il peut arriver que la seule option que vous ayez pour visionner un programme soit le streaming. Effectivement, la télévision classique ne le permet pas toujours. Autrement, les chaînes classiques ne disposent pas toujours ou pas assez tôt des programmes désirés ou des nouvelles sorties.

Comment visionner un programme indisponible dans votre pays ?

Si vous voulez du contenu qui n’est pas disponible dans votre pays, il existe des moyens légaux pour y parvenir. Le plus connu est le recours aux services VPN pour couvrir votre adresse IP et simuler votre emplacement autre part.

Cela peut vous permettre d’accéder aux émissions normalement indisponibles dans votre pays. Néanmoins, certains services de streaming assez performants peuvent détecter l’utilisation d’un VPN et empêcher l’accès au contenu.

En résumé, ces diverses options vous permettront de retrouver aisément les programmes que vous recherchez. Vous pouvez également vous en servir afin de pallier légalement l’indisponibilité d’un programme dans votre pays.