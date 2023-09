Envoyer un colis à l’étranger : suivez ce guide !

Sacs à bretelles H 45 x L 26 x P 6 cm - Colis de 1000 Noir

Ecologiques et pratiques pour vos fruits et légumes ! Sacs à bretelles. <br/><br/>13 microns composés d'un minimum de 40 % de matières bio-sourcées et végétales (copolyester). <br/>Ces sacs peuvent être utilisés en compostage domestique. <br/><br/>Couleur ivoire et vert.<br/>Modèle certifié compostable NF T51-800 et déterminé selon la norme ISO 16620-2.<br/>Colis de 1000 unités.<br/>Dimensions : H 45 x L 26 x P 6 cm.<br/><br/>Ne pas jeter dans la nature. - Offre exclusivement réservée aux professionnels