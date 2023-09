Louer son appartement : 5 étapes pour bien louer

Exacompta Contrats de bail appartement (3ex) - état des lieux (2 ex) - Instructions - texte FR - Lot de 5

Les documents Exacompta sont régulièrement mis à jour, et sont conformes aux nouvelles dispositions de la loi qui réforme en profondeur les rapports entre bailleurs et locataires.<br/>Conforme aux décrets relatifs aux contrats types obligatoires, aux modalités d'établissement de l'état des lieux et à la notice d'information annexée aux contrats de location.<br/>'Contient 3 feuilles 'Contrat de location pour appartement' (1 feuille pour le locataire, 1 pour le bailleur et 1 pour la caution), 2 liasses 'État des lieux' autocopiantes en 3 exemplaires (1 liasse pour l'état des lieux d'entrée, 1 liasse pour l'état des lieux de sortie), 2 imprimés 'Notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs', et 1 liasse 'Acte de caution' autocopiante en 2 exemplaires.'<br/>Ce dossier complet regroupe tous les documents obligatoires pour louer un logement en toute sérénité.<br/>100% fabrication en France - Offre exclusivement réservée aux professionnels