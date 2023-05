Les habitants de la province de 3Pro auront bientôt accès à un nouveau véhicule

Subvention votée pour la création d’une structure pour la petite enfance lors du conseil communautaire des 3 Provinces

Lors de la récente réunion du conseil communautaire des 3 Provinces, les élus ont voté en faveur de l’octroi d’une subvention de 260 euros à Initiative Cher. Cette subvention vise à soutenir un projet de création d’une structure pour la petite enfance, qui a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de la MSA Beauce Cœur de Loire.

Ce projet permettra notamment d’accueillir le relais petite enfance communautaire ainsi que la petite crèche portée par l’ARPPE en Berry. Ce dernier projet a été lancé au printemps et est inscrit dans la convention territoriale globale de services aux familles.

Adoption du budget primitif

En outre, le conseil a adopté le budget primitif qui prévoit les investissements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services tout en poursuivant les efforts d’économie sur les charges de fonctionnement. Parmi les projets prévus figure l’aménagement du giratoire au carrefour des routes départementales 2076 et 985 en direction de Mornay-sur-Allier.

Les travaux, estimés par le Département, seront pris en charge par la CDC des 3 Provinces et la commune de Sancoins et débuteront en 2024. Un carrefour giratoire offre plusieurs avantages en matière de sécurité et d’efficacité de la circulation.

Tout d’abord, il réduit considérablement les risques d’accidents graves, car il supprime les angles droits et les croisements frontaux. Grâce à sa conception circulaire, les véhicules doivent ralentir pour négocier le virage, ce qui réduit les vitesses de circulation et améliore la visibilité, permettant ainsi aux conducteurs de mieux anticiper les mouvements des autres véhicules.

De plus, le flux de trafic est mieux régulé grâce à la distribution équilibrée du trafic sur les différentes voies du giratoire, ce qui réduit les embouteillages et les temps d’attente. Les carrefours giratoires permettent également de fluidifier le trafic en évitant les feux de signalisation, qui peuvent entraîner des arrêts fréquents et des retards.

Enfin, ces infrastructures offrent également une flexibilité pour les aménagements paysagers et peuvent contribuer à améliorer l’esthétique urbaine en créant des espaces verts au centre du giratoire. Enfin, les élus ont été invités à se joindre à une motion de soutien aux mesures volontaristes.

Le nouveau véhicule électrique a été présenté lors d’une cérémonie en présence des partenaires et des élus de la CDC des 3 Provinces.

Enfin, il convient de noter que le président de la CDC, Pierre Guiblin, a présenté aux agents des ateliers et des services techniques le tout nouveau véhicule électrique fourni par la société Infocom avis aux amateurs ! L’initiative de l’acquisition de ce véhicule est venue du maire de Saint-Aignan-des-Noyers, Stanislas Widowiak, avec le soutien unanime de tous les élus de la collectivité. L’adoption de ce véhicule électrique par la collectivité territoriale présente de nombreux avantages à la fois pour l’environnement et pour les finances publiques. Tout d’abord, les véhicules électriques contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l’air, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants. Ils sont alimentés par l’électricité, qui peut provenir de sources renouvelables, ce qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles et aide à lutter contre le changement climatique. En termes de coûts, les véhicules électriques offrent des économies significatives à long terme. Les coûts d’exploitation sont généralement inférieurs à ceux des véhicules à essence ou diesel, car l’électricité est moins chère que le carburant et les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien mécanique.

En outre, les véhicules électriques peuvent jouer un rôle important dans la transition vers une mobilité durable pour les seniors ou les associations. Cette acquisition est donc une excellente nouvelle !