Écotourisme à Barcelone : que voir et que faire pour une visite responsable de la ville 

L’écotourisme à Barcelone, c’est partir découvrir une ville vibrante sous un angle différent, où chaque choix – de la mobilité aux repas, en passant par l’hébergement et les achats – peut contribuer à réduire son impact sur l’environnement.

Cet article offre un aperçu des façons de visiter Barcelone en respectant des valeurs écologiques, et en mettant en lumière des expériences authentiques et responsables. Suivez-nous dans une aventure durable au cœur de la capitale catalane !*

Ce que vous devez retenir :

Explorer Barcelone à vélo offre une perspective unique de la ville tout en réduisant son empreinte écologique, avec des itinéraires le long du front de mer, à travers le parc de la Ciutadella et le quartier gothique.

Les restaurants éco-responsables de Barcelone privilégient les ingrédients locaux et de saison, réduisant ainsi leur empreinte carbone, tandis que certains hébergements adoptent des pratiques durables pour offrir un séjour responsable et confortable.

Les marchés locaux offrent des produits frais et locaux, soutenant l’économie locale et permettant aux visiteurs de découvrir des saveurs uniques de Catalogne, tandis que le shopping responsable met en valeur l’artisanat local et les produits durables.

Visite à vélo de la capitale catalane

Explorer Barcelone à vélo est non seulement une manière écologique de découvrir la ville, mais c’est aussi une expérience immersive qui offre une perspective unique sur ses sites, sa culture et son ambiance. Voici comment profiter au mieux de cette aventure sur deux roues :

Le Front de Mer : Partez du vieux port de Barcelone (Port Vell), longez la plage de Barceloneta et explorez le quartier moderne de la Villa Olímpica. Cet itinéraire offre des vues magnifiques sur la mer et l’occasion de voir les plages animées de la ville.

Le Parc de la Ciutadella et le Quartier Gothique : Commencez dans le verdoyant Parc de la Ciutadella, avant de plonger dans les ruelles médiévales du Quartier Gothique. C’est un mélange parfait de nature et d’histoire.

Les Chefs-d’œuvre de Gaudí : Visitez les incontournables de l’architecture de Gaudí, comme la Sagrada Familia, le Parc Güell, la Casa Batlló et la Casa Milà. Bien que certaines de ces destinations soient mieux explorées à pied, les approcher à vélo offre une belle introduction.

Barcelone dispose de nombreux magasins de location de vélos qui offrent des équipements de qualité et des cartes de la ville. Certains proposent même des vélos électriques pour ceux qui souhaitent un peu d’aide dans les montées.

Goûter à la gastronomie catalane dans des restaurants éco-responsables

La ville abrite une multitude de restaurants qui placent la durabilité au cœur de leur mission. Ces établissements s’approvisionnent en ingrédients locaux et de saison, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport des aliments.

Beaucoup d’entre eux adoptent également des pratiques zéro déchet, en minimisant les emballages à usage unique et en compostant les déchets organiques.

Parmi les meilleures adresses on trouve le restaurant biologique Biocenter dans la Vieille Ville, mais aussi le très connu Sésamo, un restaurant végétarien et Vegan Cat Bar, un restaurant vegan. Vous pouvez rechercher des restaurants certifiés par des labels écologiques ou qui mettent en avant leurs engagements verts.

Choisir un hébergement responsable

La capitale catalane, en tant que destination touristique de premier plan, offre une gamme impressionnante d’hébergements. Si vous cherchez où dormir à Barcelone, vous n’aurez que l’embarras du choix. Mais existent-ils des hébergements avec une démarche écologique ?

La réponse est OUI ! Certains établissements vont au-delà de l’hospitalité traditionnelle pour intégrer des pratiques écologiques et sociales dans leur fonctionnement. Ces établissements s’engagent à réduire leur empreinte écologique en adoptant des pratiques durables, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, la gestion efficace de l’eau et des déchets, et le soutien à la communauté locale.

Parmi les options d’hébergement éco-responsable à Barcelone, l’Yök Casa + Cultura est remarquable pour son engagement envers la durabilité sans compromettre le confort. L’hôtel utilise des matériaux écologiques et locaux et offre une expérience authentiquement barcelonaise. Le Casa Camper, situé dans le quartier vibrant du Raval, applique des principes écologiques stricts tout en offrant une expérience de séjour unique à ses invités. Pour ceux qui recherchent un luxe durable, l’Hotel Arts Barcelona combine élégance et pratiques vertes, prouvant que le luxe et la durabilité peuvent aller de pair.

Faire les marchés locaux de Barcelone

Barcelone est célèbre pour ses marchés, tels que le marché de la Boqueria sur Las Ramblas, mais il en existe de nombreux autres éparpillés dans la ville, offrant des produits frais et locaux. Acheter directement aux producteurs locaux sur ces marchés non seulement soutient l’économie locale mais garantit aussi que vous consommez des produits de saison, au sommet de leur fraîcheur et de leur saveur. C’est également une excellente façon de découvrir des produits uniques de Catalogne.

Shopping responsable

Le shopping responsable à Barcelone est une manière de soutenir l’économie locale tout en minimisant votre impact environnemental. La ville offre une multitude d’options pour ceux qui cherchent à faire des achats éthiques et durables avec des boutiques de créateurs locaux.

En choisissant d’acheter directement chez ces artisans, vous soutenez l’économie locale et bénéficiez d’articles uniques qui ont une histoire. Ces produits, souvent fabriqués à partir de matériaux locaux et durables, reflètent le patrimoine et la culture catalane.

La ville abrite également plusieurs concept stores qui mettent en avant la durabilité et l’innovation. Ces boutiques offrent une sélection soigneusement curée de produits allant de la mode durable aux gadgets éco-innovants, en passant par les accessoires de maison éthiques.