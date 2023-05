L’essor des love rooms en France : Une nouvelle tendance romantique

Distribain Casanova Mitigeur Colonne de douche nouvelle tendance

Colonne de douche : CASANOVA Mit Équipez votre salle de bain avec cette colonne de douche tubulaire très graphique au look industriel. Cette colonne ira parfaitement dans votre douche à l'italienne ou au -dessus de votre baignoire. La colonne de douche Casanova est munie d'une douchette ronde et d'un dôme de pluie de 20 cm de diamètre. La douchette repose sur son support réglable en hauteur et livrée avec un flexible 150cm. Le + : Son dôme de pluie 20cm ------------------ Garantie 12 mois. Les photos présentes sur notre site sont interdites à la reproduction à des fins commerciales sauf accord avec la société DISTRIBAIN.