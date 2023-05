Les métiers de l’hôtellerie : zoom sur les différents postes et leurs spécificités

Bimago Poster mural Dare To Be Different [Poster] - Size: 30x20

Poster mural "Dare To Be Different [Poster]" Poster mural Dare To Be Different [Poster] est un accessoire déco incontournable pour tout intérieur. Il est disponible en plusieurs tailles et combinaisons, grâce à cela vous pourrez l'incorporer facilement au décor de toute pièce. Notre offre contient des posters sans cadre et enroulé ou avec cadre Une marge blanche ou un passe-partout permettront d'exposer idéalement le dessin choisi. Après avoir déballé le produit, il suffit d'enlever la feuille de protection et d'encadrer l'affiche. Maintenant votre poster est prêt à accrocher – étant léger et muni en crochet de fixation au dos, vous pourrez l'accrocher facilement au mur. Poster mural nous offre de nombreuses possibilités d'aménagement – tout dépend de notre imagination. Un poster peut constituer une décoration individuelle ou faire partie d'une galerie murale – choisissez plusieurs motifs variés et créez votre propre galerie personnalisée. Une affiche déco se présentera parfaitement suspendue ou simplement appuyée contre le mur. Poster Dare To Be Different [Poster] embellira un appartement ou un bureau moderne. C'est seulement une parmi nos nombreuses propositions – nous vous invitons à découvrir nos autres modèles disponibles dans la nouvelle collection.