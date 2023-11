Changer de smartphone sans se ruiner, c’est possible !

Pioneer Se-c7bt Wireless Headphones Rouge Rouge One Size unisex

Fonctionnalités:Combinant la lecture dynamique de pilotes d'aimants de terres rares dans un boîtier en aluminium avec un contrôle mains libres, le casque sans fil C7 simplifie la musique hi-fi avec l'appairage Bluetooth® via NFC, il suffit de toucher le smartphone et les écouteurs ensemble.L'application de notification Pioneer pour Android ™ lit les notifications que vous choisissez à haute voix, telles que les e-mails, SMS ou messages. Recevez des alertes lorsque votre calendrier est mis à jour, écoutez les titres des actualités en temps réel, etc.Ces écouteurs corrigent les tracas du sans-fil d'hier. Pour les téléphones avec NFC, il suffit de toucher les appareils et la technologie Bluetooth se connecte automatiquement.Le tour de cou doux et confortable s'adapte sans glisser et se replie pour un rangement compact, tandis qu'un curseur maintient les écouteurs groupés propres. Le tour de cou, les écouteurs et les embouts des écouteurs sont de couleur coordonnée, tandis que la finition des écouteurs en alumite a une texture très brillante.Trois boutons à distance intuitifs vous permettent d'accepter, de passer et de terminer des appels. Vous pouvez également régler le volume, lire / mettre en pause et sauter des pistes sans interrompre la foulée.Les haut-parleurs à aimants en terres rares offrent un punch supplémentaire dans les basses sans écraser un milieu de gamme clair et net pour les voix. Attendez-vous à une livraison fluide et à une expression musicale.Le boîtier et la base sont fabriqués en aluminium solide, de sorte que vous puissiez entendre clairement les détails et profiter de basses profondes sans vibration. Le son est propre, tendu et plein d'énergie.Type: casque dynamique entièrement ferméRéponse en fréquence: 5 Hz – 22 kHzLe boîtier et la base en aluminium réduisent les vibrations pour une clarté exceptionnellePilote dynamique d'aimant de terre rare de 8 mmDes basses profondes et tendues et des médiums clairs pour de belles voixLa technologie sans fil prend en charge le codec AAC pour un son de haute qualitéCaractéristiques NFC pour connecter instantanément des appareils compatibles via Bluetooth®Prend en charge le jumelage multiple (8 appareils max.) Pour une écoute partagéeApplication de notification Pioneer exclusivement pour les appareils Android ™Tour de cou et câbles doux et confortables avec télécommande et batterie légèresLe curseur du câble des écouteurs permet un stockage groupé facileBoîtier de commande en ligne et micro pour une conversation téléphonique mains libresFaire / prendre / terminer un appel, volume, lecture / pause, contrôle d'avance / retourEnviron. 7 heures de lecture et 1,5 heure de recharge via un câble micro USBFinition traitée à l'alumite à haute texture dans un choix de quatre couleursSchéma de couleurs unifié pour les écouteurs, le tour de cou, la pointe des écouteurs et les câblesLéger, compact et confortable pour une liberté de mouvementMéthode de transmission: Bluetooth® Ver. 4.1Sortie: Bluetooth...