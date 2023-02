Comment combattre la chaleur avec un mobilier urbain adapté ?

Le mobilier urbain joue un rôle très important dans une collectivité. Il fait notamment partie des éléments indispensables pour son aménagement.

Le mobilier urbain présente de nombreux avantages. Découvrez comment il peut aider à combattre la chaleur en saison estivale dans les villes.

Les températures en ville en été, une évolution alarmante

En été, les températures sont de plus en plus élevées en ville. Il fait extrêmement chaud avec des températures allant de 25 à plus de 30 °C. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène. D’une part, cela s’explique par l’émission massive de gaz à effet de serre.

D’après les spécialistes de l’aménagement urbain, les infrastructures sont aussi à l’origine de ce réchauffement. En effet, les surfaces imperméables (le bitume par exemple) emmagasinent l’énergie solaire qu’elles relâchent ensuite dans l’atmosphère, ce qui produit des chaleurs intenses.

En dehors de ces points, le manque d'espaces verts dans les milieux urbains est également responsable de la forte chaleur en été. De plus, elle est due à certaines propriétés thermiques des villes.

Enfin, les différentes activités humaines comme l’utilisation de véhicules thermiques, les travaux industriels ou l’utilisation de la climatisation peuvent engendrer une forte température. Les températures alarmantes dans les villes ont par ailleurs de nombreuses conséquences négatives.

Elles peuvent provoquer chez certaines personnes le stress thermique. Elles peuvent aussi engendrer des troubles de conscience et des maladies chroniques (surtout chez les personnes faibles).

Ces moments de fortes chaleurs génèrent le plus souvent une hausse de la demande en énergie et en eau potable pour s’hydrater.

Comme cela est expliqué par un professionnel de la société Plix, les collectivités peuvent commander du mobilier urbain sur mesure aidant à lutter contre la hausse des températures.

Comment le mobilier urbain contribue-t-il à protéger les concitoyens ?

Le mobilier urbain permet notamment aux concitoyens de profiter d’un espace bien aéré. Il leur offre de nombreux avantages.

Le mobilier urbain pour protéger l’environnement

De plus en plus, le mobilier urbain est conçu à partir de bois et de matières recyclées. Cela contribue à l’équilibre écologique de la ville. En effet, l’utilisation de ces matériaux pour l’aménagement urbain permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préserver les ressources naturelles. Par exemple, le banc et certains équipements sont réalisés à partir de plastiques recyclés ou de bois.

Ces derniers n’ont aucun impact sur l’environnement et sur la santé des usagers. Par ailleurs, les espaces verts dans la ville permettent aux citoyens de vivre plus sereinement et de réduire le stress. De plus, ils leur permettent de bénéficier d’une meilleure qualité de l’air. Enfin, ils permettent de réguler la température. Les usagers peuvent ainsi profiter d’un environnement sain.

Le mobilier urbain facilite la vie aux concitoyens

Le mobilier urbain est très pratique et facilite la vie aux citoyens. Il regroupe différents équipements qui répondent à divers besoins. On peut citer les tables, les chaises et les bancs urbains qui sont très utiles aux usagers. Installé dans un jardin, ce mobilier permet de profiter de moments de détente et de sociabilité.

En plus de cela, le mobilier est composé de signalétiques. Ces dernières aident les citoyens à mieux se repérer dans l’espace urbain. De plus, aux abords des rues se trouvent des lampadaires et autres luminaires pour illuminer la ville et assurer leur sécurité.

Le mobilier urbain est composé d’autres équipements parmi lesquels on retrouve :

les poubelles,

les rangements et abris pour vélo,

les abris bus,

les glissières de sécurité,

les barrières et garde-corps, etc.

En plus de protéger les citoyens contre certains risques, ces accessoires servent aussi de pôle d’attraction dans une ville. Ils permettent ainsi de valoriser les zones où ils sont implantés.

Comment aménager vos espaces verts au cœur de la ville ?

L’aménagement d’un espace vert nécessite un savoir-faire professionnel et de solides connaissances. C’est pourquoi l’idéal est de faire appel à un paysagiste. En effet, ce dernier dispose des compétences nécessaires pour réussir l’aménagement de vos espaces verts au cœur de la ville.

Pour y arriver, le professionnel réalise d’abord un plan de masse. Il s’agit d’une représentation graphique détaillée de l’ensemble du projet. Il procède ensuite à une étude de faisabilité. À ce niveau, il détermine le lieu idéal où installer le jardin. Il réalise un relevé topographique et fait une étude de sol et des contraintes environnementales.

Sur la base des données qu’il a, il saura choisir les plantes et végétaux adaptés au sol et à l’environnement. En général, pour l’aménagement d’un espace vert urbain, les paysagistes utilisent des plantes vivaces et rustiques telles que la sauge, le cosmos, les marguerites, etc.

À cela, s’ajoutent les parterres de fleurs et bien d’autres ornements. Après cette étape, le professionnel procède à l’aménagement proprement dit. Il effectue notamment le terrassement en creusant et en aplanissant le sol. Au besoin, il peut apporter de la bonne terre pour un rendu optimal. Ensuite, il procède à la plantation et l’installation des infrastructures nécessaires. Enfin, un plan d’entretien de l’espace vert est établi.