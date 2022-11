Il existe une entreprise qu’il faut absolument découvrir dans le secteur de la vente de parquet, carrelage et salle de bain en ligne, c’est : Réflex Boutique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la société a été lancée en 2011 et a réussi à se faire une place de choix sur Internet en se spécialisant sur le carrelage à prix d’usine et en fournissant d’excellents conseils personnalisés.

Les prestations proposées n’ont rien à envier à celles que les grandes enseignes dominant le marché depuis des années proposent. La gestion de la société s’effectue de façon humaine, tous les collaborateurs sont impliqués dans le fonctionnement de la société et offrent le meilleur d’eux-mêmes afin que les clients puissent profiter d’une bonne expérience d’achat.

Une boutique en ligne moderne pour proposer et mettre en valeur des produits

L’interface du site sur laquelle vous pouvez découvrir les produits que propose Réflex Boutique est simple à utiliser, l’achat se fait intuitivement. En effet, les produits sont tous rangés dans des catégories bien précises. Ainsi, vous pouvez trouver facilement le carrelage idéal en seulement quelques minutes. Les descriptifs des produits sont également détaillés et on peut zoomer sur les images.

Réflex Boutique propose un showroom à quelques kilomètres de Toulouse, situé sur la zone commerciale de Portet-sur-Garonne. C’est une opportunité pour ceux qui veulent faire en direct leur choix tout en bénéficiant des conseils offerts de vive voix par les professionnels qui sont à leur disposition sur place.

Autre article :

Des équipes de professionnels présents pour vous accompagner dans votre choix

Le service client en ligne s’avère déterminé à aider la clientèle à faire le bon choix. En effet, les internautes peuvent recevoir des échantillons gratuits. Une façon de toucher et d’apprécier la qualité du produit.

En outre, Réflex Boutique effectue des devis gratuits par rapport à votre projet et a lancé un logiciel 3D qui permet de mettre vos carreaux en ambiance dans diverses pièces.

Dans la boutique en ligne de Réflex Boutique, vous pouvez trouver du parquet, du carrelage, mais également plusieurs accessoires essentiels pour rénover votre maison.

Réflex Boutique est la preuve vivante qu’il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer en boutique physique pour effectuer des achats et recevoir des conseils, puisque tout peut se faire en ligne, depuis chez vous !

Via Réflex Boutique, on peut acheter des matériaux de qualité et disposer de tous les conseils nécessaires afin de faire un aménagement digne d’un professionnel.

Le principal avantage de Reflex Boutique : la qualité des produits que l’entreprise propose

De nombreux modèles sont proposés et permettent de revêtir soigneusement vos sols et vos murs, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, comme les carreaux en ciment ou encore les dalles en grès cérame qui imitent parfaitement le parquet ou la pierre. La qualité est un élément primordial pour Réflex Boutique, voilà pourquoi l’enseigne a choisi d’ouvrir des plateformes logistiques en Italie, Portugal et en Espagne, à proximité des usines de production. De cette manière, l’enseigne peut garantir la qualité des produits expédiés immédiatement après leur sortie d’usine.

Sur Internet depuis 2011 et en boutique physique depuis 2014, Réflex Boutique propose du carrelage de premier choix à prix d’usine. Une logistique réactive et d’excellents contacts avec les fournisseurs permettent à Réflex Boutique d’offrir un catalogue de produits variés de grande qualité. La boutique en ligne propose environ 10 000 références de parquet, carrelage et accessoires pour salle de bain tels que les robinets, les pommeaux ou meuble de douche.

Le magasin en ligne propose notamment des carrelages issus d’Italie, du Portugal et d’Espagne. Des produits haut de gamme que l’entreprise livre partout en France, jusqu’aux DOM TOM, mais aussi en Belgique, Suisse, Luxembourg et parfois même auprès de Français expatriés.

Réflex Boutique est l’exemple même d’une enseigne qui a réussi à se faire une place au sein d’un secteur concurrentiel en misant sur la qualité de ses produits, des prix attractifs et sur un service client exceptionnel.

Sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/reflex.boutique.fr/