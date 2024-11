Top 10 des objets publicitaires les plus insolites

Les objets publicitaires jouent un rôle clé dans la stratégie marketing des entreprises. Ils permettent de marquer les esprits, de fidéliser les clients et d’affirmer une identité de marque.

Mais pour se démarquer, certaines entreprises n’hésitent pas à sortir des sentiers battus pour offrir des objets originaux et parfois totalement insolites. Découvrez ici une sélection de 10 objets publicitaires qui peuvent transformer un simple cadeau en une expérience mémorable.

Ce que vous devez retenir sur les objets publicitaires insolites :

Les objets publicitaires originaux, comme des cactus miniatures ou des savons personnalisés, renforcent la visibilité et l’identité des marques tout en captivant les clients.

Offrir des cadeaux écoresponsables, comme des produits naturels ou des objets durables, met en avant les valeurs de l’entreprise et son engagement envers l’environnement.

Des objets décalés, tels que des chaussettes personnalisées ou des kits de survie, apportent un côté ludique et mémorable à l’expérience client.

☔ Les objets innovants, comme le parapluie inversé ou le robot haut-parleur, combinent fonctionnalité et originalité pour marquer durablement les esprits des clients.

Les emballages de savon personnalisés

Les marques qui souhaitent allier esthétisme et utilité peuvent par exemple proposer un emballage de savon personnalisé à leurs clients. En effet, des savons généralement composés d’ingrédients naturels peuvent être emballés dans des designs élégants qui intègrent votre logo ou des messages particuliers.

Cet objet publicitaire est particulièrement adapté pour les entreprises de cosmétiques, de bien-être ou d’hôtellerie. Il s’agit d’un cadeau écoresponsable qui évoque le soin et l’attention que vous portez à vos clients. Il peut également refléter un engagement pour des pratiques durables et respectueuses de l’environnement.

Le mini cactus logoté

Symbole de résilience et de durabilité, le mini cactus est un cadeau qui séduit aussi bien pour son design que sa faible exigence en entretien et pour sa longévité. Il peut être placé sur un bureau ou une étagère et devient pour celui qui le reçoit un rappel visuel constant de votre marque.

Les entreprises dans les domaines de l’écologie, de la décoration et même de la technologie peuvent y trouver un objet publicitaire efficace. Vous pourrez aussi le personnaliser avec un pot aux couleurs de votre marque.

Les paires de chaussettes à motif

Offrir des paires de chaussettes peut sembler décaler. Cependant, c’est justement ce qui fait un objet publicitaire insolite et mémorable. Les entreprises peuvent personnaliser des chaussettes avec des motifs humoristiques, des slogans ou des couleurs principales de leur marque. Elles sont pratiques et confortables et sont idéales pour des campagnes visant un public jeune ou adepte de la mode.

Le parapluie inversé

Avec son mécanisme innovant, le parapluie inversé est à la fois pratique et captivant. Il se plie à l’envers et évite ainsi que les gouttes d’eau ne tombent sur les utilisateurs. En plus de son aspect fonctionnel, il offre une surface généreuse pour afficher un logo ou un slogan.

Cet objet publicitaire montre à vos clients que vous pensez à leur confort même sous la pluie. Il est particulièrement adapté pour les entreprises dans le secteur de la mode ou de voyage.

Le pot de miel personnalisé

Offrir un pot de miel artisanal avec le logo ou un message de votre entreprise est aussi inattendu que séduisant. Ce type de cadeau cible particulièrement les amateurs de produits naturels ou locaux. Il véhicule une image chaleureuse et authentique, tout en montrant votre attachement au bien-être de vos clients. Il est recommandé pour les entreprises dans les secteurs de l’agriculture ou de l’alimentation.

Le kit de survie en entreprise

Un kit de survie en entreprise est un cadeau pratique humoristique. Il est destiné à alléger le stress quotidien des professionnels. Il est composé d’objets comme :

Une balle antistress ;

Un fidget cube ;

Un pop-it ;

Un punching-ball miniature, etc.

Offrir un tel kit lors de salons ou séminaires peut aussi renforcer le lien avec des clients ou collaborateurs.

Le masque de sommeil

Un masque de sommeil confortable et esthétique est un cadeau publicitaire parfait pour les entreprises dans le secteur du voyage ou du bien-être. Il témoigne de votre attention pour les besoins de détente et de relaxation de vos clients.

En outre, avec la personnalisation de ce masque avec des couleurs ou le logo de votre entreprise, vous gravez votre marque dans l’esprit des utilisateurs même pendant leurs moments de repos.

La couverture pique-nique compacte

Une couverture de pique-nique personnalisée est un cadeau publicitaire parfait pour promouvoir des moments de convivialité en famille ou entre amis. Elle est facile à transporter et peut même être équipée d’une sangle ou d’un sac logoté pour une meilleure visibilité de votre marque. Ce type d’objet s’adresse aux entreprises qui cherchent à renforcer leur image chaleureuse et proche de leurs clients.

La lingette microfibres personnalisée

Pratique et toujours utile, la lingette microfibres est un objet publicitaire et très polyvalent. Il est adapté à un large public. En effet, cette lingette peut être utilisée pour nettoyer les lunettes, les écrans de smartphone ou de tablette et même mes objectifs de l’appareil photo.

Vous pourrez le personnaliser très aisément. Ce cadeau simple et peu encombrant est particulièrement apprécié pour sa praticité et sa capacité à rester présent dans le quotidien de vos clients.

Le robot haut-parleur personnalisable

Pour marquer les esprits avec un objet publicitaire high-tech et ludique, le robot haut-parleur dansant est un choix audacieux et mémorable. Doté d’une connexion sans fil, ce robot peut être contrôlé via une application et diffuser de la musique tout en se déhanchant au rythme des playlists.

Avec une personnalisation bien réalisée, il devient une mascotte amusante pour un bureau. Si vous avez des clients dans des administrations ou qui sont des chefs d’entreprises, ce cadeau original et innovant peut véritablement faire plaisir.

Et si vous connaissez les goûts, hobbies ou passions de vos clients, pourquoi ne pas personnaliser encore plus le choix de vos cadeaux clients