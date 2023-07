Faire un Master of Business Administration pour conquérir le monde professionnel

La mondialisation est là, ce n’est pas un scoop. Mais face à un monde professionnel en perpétuel mouvement et changement, nous cherchons encore le meilleur moyen de réussir.

L’une des plus recherchées actuellement est le MBA (Master of Business Administration), qui vous permettra plus tard de prétendre à des emplois globaux dans de grandes entreprises.

Le fait que ce type d’études postuniversitaires soit de plus en plus demandé a conduit à l’apparition d’une offre très variée. Vous pouvez désormais étudier un MBA en gestion de projet à Munich, à temps partiel ou à temps plein, ou même en ligne depuis chez vous. Mais le choix n’est pas si simple.

Qu’est-ce qu’un MBA ?

De nos jours, il semble que les MBA soient sur toutes les lèvres, mais nous ne savons pas toujours exactement ce que sont les MBA et ce qui les différencie des autres types d’études postuniversitaires. Un MBA (Master of Business Administration) est un diplôme de master qui se concentre principalement sur la gestion d’entreprise. On pourrait dire que l’objectif principal d’un MBA est de fournir aux étudiants des connaissances suffisantes pour gérer une entreprise. Et ce, d’un point de vue aussi pratique que possible.

Mais c’est bien plus que cela. En réalité, les études de MBA peuvent apporter de nombreux avantages à votre carrière professionnelle, car elles vous permettent d’acquérir des compétences qui vous mèneront au sommet.

Avantages des études de MBA pour votre carrière professionnelle

Des connaissances globales pour l’avenir, car les programmes de MBA comprennent des contenus liés à tous les domaines qui composent une entreprise : vente, comptabilité, statistiques, marketing et finance, logistique et ressources humaines.

La clé : choisir le meilleur MBA

Un seul fait : l’augmentation de salaire des étudiants en MBA varie entre 12 % et 90 % par rapport à leur emploi précédent ou par rapport aux postes auxquels ils n’auraient pas pu accéder sans ce diplôme. La clé de la conquête du monde professionnel est donc de choisir le meilleur MBA.

Comme nous l’avons déjà vu, le choix du bon MBA s’est compliqué avec l’apparition de nouvelles options plus performantes. Aujourd’hui, nous pouvons pratiquement trouver un MBA sur mesure, adapté à nos besoins et à nos objectifs particuliers.

L’une des principales raisons pour lesquelles les centres de formation offrent à leurs étudiants une grande variété d’options est précisément qu’ils s’adressent à des personnes qui ont déjà terminé leurs études universitaires. Ils peuvent même s’adresser à des personnes qui sont déjà dans le monde professionnel depuis un certain temps. Pouvoir choisir est donc toujours un avantage.

Types de MBA

Voici quelques-uns des principaux types de MBA que l’on peut trouver sur le marché actuel :

MBA International

Facilite la mobilité des étudiants pour obtenir des emplois à l’étranger. Par exemple, étudier un MBA en gestion de projet à Munich permet aux étudiants de se retrouver dans une communauté diversifiée d’étudiants (plus de 100 nationalités) issus de cultures et de milieux différents. Un diplôme en gestion de projet vous aidera à gérer efficacement une organisation. La gestion d’une organisation, d’une entreprise, d’un projet ou d’une tâche nécessite un ensemble de compétences et de connaissances pour s’adapter à un environnement dynamique.

Ce programme comprend des cours essentiels pour réussir dans ce domaine : Global Issues for the Management Strategic Marketing Analysis Dynamic Leadership Development Les managers doivent être au courant des dernières tendances et évolutions dans leur secteur, anticiper les défis futurs et prendre des mesures proactives pour assurer le succès de leur organisation.

Dans ce cas, il est essentiel de choisir un centre de formation de qualité qui vous offre toutes les garanties, le confort et les avantages pendant vos études:

Des campus au cœur de villes européennes dynamiques

Environnement international

Classes de petite taille

Enseignement en anglais

Excellence du corps enseignant

MBA spécialisés

Outre les MBA en gestion de projet comme celui de Munich, il existe d’autres spécialisations dans les domaines les plus recherchés du secteur : gestion internationale, entrepreneuriat, gestion des technologies de l’information, conseil en gestion et même marketing.

EMBA o MBA Executive

Conçu pour les cadres qui souhaitent élargir leur formation professionnelle. S’adressant à des personnes déjà en activité, ce type de formation permet une plus grande flexibilité afin de ne pas devoir quitter son emploi. Normalement, elles sont adaptées aux horaires de travail et se déroulent le soir (à la fin de la journée de travail) ou le week-end.