Débarras de succession et mémoire familiale : que faire des souvenirs des générations passées ?

Jardin Secret Papeterie Carnet Boule De Poils _ Souvenirs Pour Animaux - Journal De Vie Pour Chiens Et Chats Cadeau Unique Album Mémoire De Compagnon À 4 Pattes

Gardez un souvenir inoubliable de chaque instant passé avec votre compagnon à quatre pattes grâce à ce carnet de souvenirs spécialement conçu pour les propriétaires de chiens et de chats ! de sa première arrivée à la maison à ses moments les plus drôles et ses premières découvertes, ce carnet est votre espace personnel pour capturer les moments marquants de la vie de votre animal.points forts :pages thématiques variées : le carnet propose des sections pour documenter les "premières fois" de votre animal (première balade, premier câlin, première rencontre avec d’autres animaux, etc.) ainsi que des pages pour des souvenirs précieux, comme ses habitudes adorables, ses petites bêtises, et ses particularités.questions-guides pour vous inspirer : chaque page contient des questions ludiques pour vous aider à vous remémorer les détails. Vous pourrez ainsi noter, par exemple, sa première nuit chez vous, ce qui le rend unique, ou encore comment il réagit aux nouveaux environnements.espace photos et dessins : insérez des photos ou faites des croquis de votre compagnon dans les espaces dédiés. Idéal pour garder une trace visuelle de ses moments de bonheur !suivi de santé et soins : un espace pratique est dédié au suivi des soins vétérinaires des traitements antiparasitaires pour veiller à la bonne santé de votre animal.format pratique et esthétique : ce carnet est au format a5, parfait pour l’emmener partout avec vous ou le ranger facilement. La couverture élégante et durable assure une belle conservation de vos souvenirs._ coordonnées_ fiche d’identité_ notre rencontre_ préparation_ recommandations_ premier jour_ première nuit_ fiche médicale_ suivi antiparasitaires_ pourquoi moi ?_ mes premières fois_ moment précieux ( 20 doubles pages)_ notescaractéristiques techniques :dimensions : a5 (14,8 cm x 21 cm)nombre de pages : 66 pagesformat a5 _ 14.8 x 21 cmcouverture: (400gr) finition soft touch (le carnet est tout doux)reliure centrale pratique pour ouverture à plat.papier : papier épais et de qualité( 120 g/m²) pour une écriture agréableidéal pour :les amoureux des chiens et des chats qui souhaitent documenter la vie de leur animal de manière unique et créative.les personnes cherchant un cadeau personnalisé et original pour les propriétaires de chiens et de chats.faites de chaque instant avec votre animal un souvenir précieux !créé & imprimé en france par mes soins ❤