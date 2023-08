Sociétés full télétravail : L’importance de pouvoir échanger avec les collaborateurs régulièrement

Under Armour Rival Terry Full Zip Sweatshirt Rouge L Femme

Si vous voulez rester confortable, échauffé et prêt avant le match ou après, c`est ce que vous portez. Nous l`appelons `` Rival Terry. `` Vous pouvez simplement l`appeler votre nouveau favori.Léger, chaud et prêt à l`emploi :- La chaleur et le confort du tissu éponge à l`ancienne, renforcés par le pouvoir d`évacuer la transpiration.Fou chaud :- Lisse à l`extérieur et doux à l`intérieur pour vous garder au chaud.- Léger, respirant et anti-transpiration, pour que vous puissiez vous entraîner- Conçu pour s`étirer dans toutes les directions pour vous permettre de bouger.Caractéristiques:- Tissu éponge super doux et léger avec intérieur brossé pour plus de chaleur- Le matériau évacue la transpiration et sèche très rapidement- Le matériau extensible dans les 4 sens se déplace mieux dans toutes les directions- Poches mains ouvertesCaractéristiques:- Matière : 70% Polyester/25% Tencel/5% ÉlasthanneSe soucier:- Loose : Coupe plus ample pour un confort total.- Laver le vêtement à l`envers- Lavage en machine à froid avec des couleurs semblables- Ne pas javelliser- Sèche-linge à basse température- Ne pas repasser- Ne pas utiliser d`adoucissants- Ne pas nettoyer à sec