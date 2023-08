10 conseils pour améliorer sa logistique

La logistique joue un rôle important dans le succès et l’efficacité opérationnelle d’une entreprise. Bien gérer la partie logistique permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer la satisfaction client et de gagner en compétitivité sur le marché.

Le rembourrage

Le rembourrage protège les produits fragiles et évite les mouvements excessifs dans le carton. C’est pourquoi vous devez bien les choisir : coussins d’air, particules de calage… Choisissez bien la taille de vos cartons et l’espace pour le rembourrage.

Optimiser les emballages

Optez pour des emballages et des cartons robustes et résistants, adaptés à la nature et au poids des produits que vous expédiez. Des cartons de qualité réduiront les risques de dommages pendant le transport, c’est pourquoi il est important de bien choisir son partenaire, comme certains fournisseurs d’emballage carton. Faites preuve de responsabilité environnementale en privilégiant des cartons fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables, contribuant ainsi à réduire votre empreinte carbone. Le grammage utilisé, ainsi que le pourcentage de matière recyclée, sont mentionnés sur le site de votre grossiste carton.

Le zonage de l’entreposage

Peu importe la surface de votre zone d’entreposage, il faut l’optimiser. Définissez les différents secteurs : chargement, déchargement, picking, stockage, chambre froide, etc. Avec cela, procédez à l’adressage de chaque marchandise pour qu’il soit facile de déterminer son emplacement.

La gestion de stock

Afin d’éviter le surstockage et la rupture de stock, utilisez la stratégie de gestion qui convient le mieux à votre entreprise. Il y a par exemple le LIFO (last in first out) ou le FIFO (first in first out). Ou d’utiliser les nouvelles technologies comme le RFID (radio frequency identification).

Investissez dans la formation et le lean management

Formation du personnel

Bien que la logistique concerne les marchandises, elle doit être rodée grâce aux compétences de vos employés. Une formation est donc conseillée pour que chaque membre de l’équipe sache utiliser les technologies et veiller à ce que la chaîne logistique ne soit pas rompue. N’oubliez pas de nommer une personne en charge de l’optimisation du service.

Le lean management

Le but de l’organisation logistique est de minimiser au maximum les étapes dès l’entrée de chaque marchandise jusqu’à leur sortie. Utiliser le lean management va dans ce sens. À vous de mettre en place cette méthode pour éliminer les coûts et les tâches superflus en impliquant chaque collaborateur.

Le choix des partenaires

Bien choisir ses partenaires permet d’offrir des produits et des services de qualité à ses clients. En maintenant une bonne cohésion avec vos fournisseurs, vous aurez plus de relations de confiance, ce qui va impacter sur les coûts et la rapidité des demandes, surtout lorsque les cadences s’accélèrent.

Le KPI

La logistique, c’est aussi un service où il faut mettre en place une stratégie et surveiller ses performances. En fixant des indicateurs de performances, vous identifiez les points forts et les lacunes de la chaîne.

Automatisation des tâches répétitives

L’automatisation aide à accélérer certains traitements logistiques. Réduire les délais et les erreurs humaines permet de gagner en temps et en qualité. Repérez ces tâches et procéder à la solution idéale d’automatisation.

Anticipation des pics

Cette action vous évite d’être à cours de stock pendant les hautes saisons. Cette anticipation s’appuie sur l’efficacité de données KPI des années précédentes, mais aussi sur la qualité des services de vos fournisseurs dont le temps de réaction est moindre grâce à la relation de confiance que vous avez avec eux.

En mettant en pratique ces quelques conseils, du choix des cartons et d’emballage jusqu’à la formation de vos employés, vous pourrez optimiser vos opérations logistiques. La logistique étant un domaine en constante évolution, restez à l’affût des nouvelles technologies et des meilleures pratiques.