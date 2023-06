Quelles villes sont les plus sûres en France et comment protéger son domicile des cambriolages ?

Les crimes ont augmenté en 2022 sur le territoire français.

Lorsque l’on observe une étude du journal « Le Parisien », on se rend compte que les métropoles sont très mal classées en ce qui concerne le niveau d’insécurité qui y règne.

Regard sur les villes de France où il fait bon vivre et comment protéger les biens qui se trouvent à l’intérieur de notre maison.

Les Pays de la Loire en tête de liste

L’étude dévoilée par « Le Parisien » ne compte que les villes de plus de 20 000 habitants. Il est donc possible que de petites agglomérations soient encore plus sûres, ce qui irait d’ailleurs dans le sens général des données. En effet, ce sont les grandes villes qui souffrent le plus d’insécurité, alors que l’on retrouve plusieurs d’entre elles en queue de peloton.

C’est le cas de Lyon (248) Marseille (263) et Bordeaux (268), toutes occupant l’une des 15 dernières places. Pour ce qui est de la région la moins bien cotée, c’est le Nord qui l’emporte aisément avec cinq placements dans les dix dernières villes : Roubaix, Douai, Valenciennes, Armentières et Lille.

Or, si l’on veut bien vivre, il semble que l’on doive se diriger vers les Pays de la Loire. En effet, c’est la région qui figure en tête de proue, alors que deux de ses villes se positionnent en tête, avec Sèvremoine au premier rang et Chemillé-en-Anjou qui est situé dans le même département que la première. Celle-ci est une commune de 25 000 habitants en périphérie de Cholet. Enfin, la troisième place revient à une ville près de Nantes du nom de Montaigu-Vendée.

Le classement a été effectué en tenant compte des données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) que le journal a classé en trois catégories principales : cambriolages, vols et agressions. Nous allons maintenant tourner notre regard vers les solutions pour la protection du domicile, afin de se protéger des vols et des cambriolages, et ce, peu importe la région où l’on habite.

Alarme avec télésurveillance pour protéger sa propriété

Il existe de nombreux systèmes de protection pour les maisons, aujourd’hui. Mais lorsque l’on veut se protéger du mieux possible contre toute intrusion dans son domicile, la solution la plus complète est l’alarme avec télésurveillance. Grâce à celle-ci, la maison et ses habitants sont surveillés en permanence par des agents de l’entreprise ayant installé le système. Ainsi, il leur est possible de vérifier immédiatement la raison du déclenchement de l’alarme, et ce, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Pour déterminer le prix d’une alarme, il faut tenir compte d’un certain nombre de données. Tout d’abord, la superficie et la configuration de la maison seront calculées et considérées. Son positionnement géographique jouera aussi un rôle dans la détermination du prix, selon le fait que la résidence est isolée en campagne, ou si elle est située en plein centre-ville. Les objets de valeur se trouvant à l’intérieur devront être identifiés, ainsi que les pièces où ils se trouvent. D’autres éléments ont aussi une importance pour déterminer le prix d’une alarme. En effet, s’il existe déjà d’autres moyens de protection tels qu’une clôture, cela pourra affecter le prix. Le mode de vie de la famille doit aussi être pris en compte, afin de déterminer si la maison est généralement habitée ou si elle est plus souvent vide. Pour ce dernier point, on devra aussi tenir compte de la présence, ou non, d’un animal de compagnie. Enfin, certains équipements spécifiques peuvent être ajoutés à une alarme, dont des boutons SOS, ce qui augmentera son coût.

Ces gestes qui peuvent nous protéger des cambriolages

L’installation d’une alarme est une solution qui permet d’assurer une surveillance permanente à notre maison. Mais il existe des gestes au quotidien que nous devrions adopter, car ils réduisent grandement le risque d’une intrusion dans son logement. Il faut savoir qu’un grand nombre de vols dans les domiciles sont causés par le fait qu’une opportunité s’offre aux cambrioleurs. En effet, si un voleur passe devant notre résidence et trouve une porte ou une fenêtre ouverte, il est possible qu’il en profite pour commettre un méfait. Il faut donc s’assurer que cela ne se produise jamais.

Lorsque l’on quitte son domicile pour quelques jours, on s’assurera d’ouvrir et de fermer les lumières des différentes pièces de la maison en utilisant un logiciel qui connecte notre téléphone à celles-ci. Cela nous permet de procéder à distance. Un cambrioleur hésitera à pénétrer dans la maison, s’il ne parvient pas à comprendre si elle est occupée ou non.

Enfin, notons qu’il est possible de faire partie de l’opération « Voisins vigilants ». Lorsque l’on s’absente pour quelque temps, on avertit alors les voisins qui garderont un œil ouvert, afin de vérifier qu’aucun mouvement ne se produit à l’intérieur de votre domicile durant notre absence. C’est un système qui a déjà permis d’éviter un grand nombre de cambriolages en France.