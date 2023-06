Bienfaits du CBD : l’huile de CBD fait l’objet d’une attention croissante.

On lui a attribué un certain nombre de bienfaits. Elle est utilisée pour traiter les douleurs chroniques, l’épilepsie et les troubles du sommeil, pour n’en citer que quelques-uns. Il est disponible sans ordonnance.

Découvrons certains des bienfaits méconnus de l’huile de CBD…

L’huile de CBD pour le traitement de l’acné

Les hormones et l’inflammation jouent un rôle dans l’acné. Une production excessive de sébum entraîne une accumulation de cellules mortes dans le follicule pileux, ce qui peut provoquer une inflammation. En raison des changements hormonaux qui ont lieu à la puberté, il y a une surproduction de sébum qui peut déclencher l’acné. Les bactéries peuvent se multiplier dans les follicules pileux et les signes d’inflammation sont alors visibles sous forme de nodules rouges.

L’huile de CBD a pour effet de ralentir l’activité des glandes sébacées, de sorte que la production de sébum diminue. En outre, l’huile de CBD a un effet anti-inflammatoire qui aide à traiter l’acné.

Le CBD pour le traitement de la fibromyalgie

La fibromyalgie est une maladie qui provoque de fortes douleurs chroniques dans les muscles et les tissus conjonctifs, ainsi que des raideurs dans tout le corps.

L’huile de CBD ayant un effet analgésique, il n’est pas surprenant que certaines personnes souffrant de fibromyalgie tirent profit de sa consommation. Cependant, les preuves scientifiques convaincantes de cet effet font toujours défaut.

Une étude a toutefois été menée sur le nabilone. Le nabilone est un dérivé synthétique du THC. Il s’agissait d’une petite étude portant sur 40 personnes souffrant de fibromyalgie. Après 4 semaines, les participants ont ressenti une nette diminution de la douleur et une amélioration de leur qualité de vie.

Amélioration du sommeil avec de l’huile de CBD

De nombreuses personnes souffrent de troubles du sommeil. Environ 10 % de la population souffre d’insomnie chronique, et 30 % en souffriront à un moment ou à un autre de leur vie.

Le CBD est connu pour aider à lutter contre les troubles du sommeil. La prise de marijuana à basse teneur en THC réduit la durée du sommeil paradoxal. Cela est utile en cas de trouble de stress post-traumatique (PTSD), car on rêve moins et l’on fait donc moins de cauchemars.

Le CBD est très efficace que le THC pour l’insomnie.

On pense que si l’on rêve moins, on profite d’un sommeil plus profond. Le sommeil profond est la phase la plus importante du sommeil : c’est la phase la plus réparatrice et la plus calme du sommeil.

Des rapports d’utilisateurs montrent que le CBD améliore le sommeil de nombreuses personnes, tandis que d’autres bénéficient davantage du THC. Là encore, il s’agit d’essayer par soi-même. Alors que le THC peut résoudre des problèmes de sommeil à court terme, certains éléments indiquent toutefois que le THC peut nuire à la qualité du sommeil à long terme.

Quelle huile de CBD dois-je acheter ?

Lorsque vous achetez de l’huile de CBD, vous êtes confronté à des pourcentages. Ces pourcentages indiquent la proportion relative de CBD. Plus le pourcentage est élevé, plus l’huile est concentrée, et moins il en faut pour obtenir le même effet.

On pourrait penser qu’il suffit d’acheter la marque avec le pourcentage le plus élevé. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple. Ce qui est indiqué sur l’étiquette ne correspond pas forcément à la réalité. Par exemple, l’étiquette peut indiquer 10 % alors que le pourcentage réel est de 1 %.

Mon conseil, si vous voulez acheter de l’huile de CBD, est de baser votre décision sur la fiabilité de la marque, les avis des autres utilisateurs et votre propre expérience.

Il est bien sûr extrêmement intéressant de lire les avis sur l’huile de CBD de personnes qui en prennent ou en ont pris, d’autant plus que peu d’études scientifiques ont été menées sur le sujet.

