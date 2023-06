Comment toucher la prime d’activité

Pour tout travailleur aux revenus modestes, la CAF (caisse d’allocations familiales) verse une prime d’activité.

Pour prétendre à cette aide financière, vous devez remplir différentes conditions d’éligibilité et effectuer les démarches administratives requises.

Découvrez comment percevoir cette allocation.

En quoi consiste la prime d’activité en France ?

La prime d’activité est une aide sociale, en complément du revenu mensuel. Elle remplace la prime pour l’emploi (PPE) et le volet activité du RSA (revenu de solidarité active). Elle est destinée aux travailleurs, salariés et indépendants, aux fonctionnaires, aux stagiaires ou apprentis, dont les ressources sont modestes. L’octroi de cette allocation de la CAF permet de soutenir financièrement le retour à l’activité et le maintien à l’emploi, souvent contraint par les nouvelles charges ou la baisse des prestations sociales.

Elle permet aussi d’optimiser le pouvoir d’achat des bénéficiaires et de motiver les jeunes travailleurs (plus de 18 ans).

Comme on peut le voir sur le site mesallocations.fr, la prime d’activité est une allocation valable en métropole et dans les départements d’outre-mer. En revanche, à Mayotte, des modalités spécifiques sont imposées.

Cette aide est aussi applicable dans les collectivités de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Pour en savoir plus, des plateformes spécialisées et le site de la CAF vous donnent des informations détaillées sur cette prestation sociale.

Les conditions à remplir pour toucher cette prime

Avant de faire votre demande, vous devez tout d’abord vérifier votre éligibilité à cette aide. Pour pouvoir toucher la prime d’activité, vous devez :

avoir 18 ans ou plus,

être de nationalité française/européenne ou un résident régulier en France depuis 5 ans minimum,

respecter le volume horaire annuel pour les salariés (au moins 1607 heures par an) et les travailleurs indépendants (supérieur ou égal à 900 heures),

ne pas dépasser les plafonds de chiffres d’affaires et de salaires imposés selon votre secteur d’activité.

Notez que le montant de vos ressources et celles des autres membres de votre famille ainsi que la composition de votre foyer permettront de calculer le montant de l’allocation que vous percevrez. À cela s’ajoutent les prestations familiales diverses. Vous pouvez faire une simulation en ligne pour tester votre éligibilité en entrant vos données personnelles (âge, revenus, situation familiale, etc.).

La prime d’activité est versée sur une durée indéterminée tant que vous remplissez les conditions susmentionnées. Conformément à cette exigence, vous devez déclarer votre revenu et votre situation familiale tous les trois mois. Les changements qui s’y rapportent doivent être signalés. Les décisions qui en découlent seront applicables à partir du 1áʳ jour du mois suivant.

Comment faire votre demande ?

Une fois que vous avez vérifié votre éligibilité, vous pouvez effectuer votre demande de prime d’activité auprès de la CAF. Cette démarche peut se faire en ligne. Sur le site, vous devez créer un compte si vous n’en avez pas encore. Par la suite, différentes pièces justificatives vous seront demandées, notamment :

votre carte d’identité,

votre contrat de travail, votre fiche de paie et une attestation de votre employeur si vous êtes salarié,

votre avis d’imposition et les documents comptables si vous êtes non-salarié,

votre relevé d’identité bancaire.

Votre dossier devra également inclure la déclaration trimestrielle et le formulaire de demande de prime d’activité. Une fois cette étape effectuée, votre dossier sera étudié. Vous recevrez une notification d’attribution de la prime d’activité dès que votre demande sera acceptée. Celle-ci est valable pendant trois mois.