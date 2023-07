Protégez vos oreilles lors des concerts avec les bouchons d’oreilles SoundProtex de Sennheiser

Honeywell - Howard Leight Bouchons d'oreilles Howard Leight Firmfit usage unique - 30 dB

Excellente balance entre confort et protection.. Gr ce au niveau de confort lev , vos employ s n' prouveront aucune g ne lors de l'utilisation de cette protection auditive.. Utilisables dans des environnements tr s bruyants : l'agriculture, la construction automobile et navale, l'aviation, le BTP, le transport, la soudure etc.. Compar s d'autres bouchons d'oreilles cylindriques, ils sont plus souples et ils exercent moins de pression dans l'oreille.. Pour garantir une excellente hygi ne, ils sont emball s en sachets individuels. Ainsi, ils sont aussi facilement transportable.. Fabriqu s en couleur vive afin de les rep rer vite et facilement.. A usage unique et donc jeter la fin de la journ e.. Afin de signaler la pr sence d'une protection auditive au sein de votre entreprise, il est recommand d'afficher un DMEU_WH3_4396522.. Retrouvez toute notre gamme de DMEU_WH3_42113.