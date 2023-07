Chute de cheveux : symptôme, causes et traitements

Cette perte peut être le résultat de divers facteurs, allant des changements hormonaux aux maladies auto-immunes. Dans cet article, nous allons discuter des symptômes, des causes et des options de traitement disponibles.

Symptômes de la chute de cheveux

La chute de cheveux est un phénomène normal. Chaque jour nous perdons entre 50 et 100 cheveux. Cela fait partie du cycle naturel des cheveux. Toutefois, lorsque le processus s’accélère et devient visible, cela peut susciter de l’inquiétude.

La perte de cheveux peut se manifester par une diminution de la densité capillaire ou des zones dégarnies qui apparaissent progressivement. Les symptômes peuvent varier selon le type d’alopécie.

L’un des premiers symptômes que les gens remarquent est souvent un éclaircissement général des cheveux.

Avec certaines formes d’alopécie, comme l’alopécie areata, des zones chauves ou des plaques dégarnies peuvent apparaître.

Dans le cas de l’alopécie androgénétique, le symptôme le plus commun est l’éclaircissement progressif des cheveux, principalement sur le sommet du crâne.

Un autre symptôme, qui peut alerter, est la récupération d’une grande quantité de cheveux sur l’oreiller le matin ou sur la brosse à cheveux après s’être coiffé. Si vous remarquez une augmentation significative de la quantité de cheveux perdus, cela peut indiquer une chute de cheveux excessive.

Tous ces symptômes peuvent être indicatifs d’une chute de cheveux pathologique. Pour lutter efficacement contre la perte de cheveux, il est essentiel de déterminer les causes afin de trouver le traitement le plus approprié.

La chute de cheveux, aussi connue sous le nom d’alopécie, affecte des millions de personnes à travers le monde. Bien que généralement bénine, la perte de cheveux peut avoir des répercussions négatives sur le bien-être émotionnel et psychologique d’une personne.

Les causes possibles de la chute de cheveux

La chute de cheveux peut être déclenchée par un certain nombre de facteurs. Comprendre ces causes peut aider à déterminer le meilleur moyen d’y remédier. Voici une exploration plus approfondie des causes les plus communes de la chute de cheveu :

Les facteurs génétiques : L’alopécie androgénétique est une forme courante de chute de cheveux. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Le terme « androgénétique » fait référence au fait que cette condition est influencée à la fois par les hormones appelées androgènes et par la génétique. L’alopécie est due à une sensibilité génétique des follicules pileux à la dihydrotestostérone (DHT), une hormone dérivée de la testostérone. La DHT provoque un rétrécissement des follicules pileux et un raccourcissement du cycle de vie des cheveux . Ces derniers deviennent alors plus fins et plus courts.

Les facteurs hormonaux : Les changements hormonaux peuvent entraîner une chute temporaire des cheveux. Par exemple, la grossesse, l'accouchement ou la ménopause peuvent provoquer des perturbations hormonales qui affectent le cycle de croissance des cheveux. De même, les problèmes thyroïdiens, qu'ils soient liés à une hypo ou une hyperthyroïdie, peuvent également entraîner une chute de cheveux.

Stress et maladies : Le stress physique ou émotionnel peut déclencher une chute de cheveux. Cela peut être lié à un traumatisme, une chirurgie, une maladie grave ou même un stress émotionnel intense. Certains traitements médicaux, comme la chimiothérapie, sont également connus pour causer la chute de cheveux.

Une mauvaise alimentation : Une alimentation déséquilibrée ou une carence en nutriments essentiels peut également contribuer à la chute de cheveux. Par exemple, un manque en fer, en protéines, en vitamine B ou en zinc peut affaiblir les cheveux et provoquer leur chute.

Les facteurs environnementaux : Les facteurs environnementaux tels que l’exposition à certains produits chimiques, les radiations ou une utilisation excessive de coiffures serrées ou de traitements capillaires agressifs peuvent également causer la chute de cheveux.

Les traitements contre la chute de cheveux

Bien que la chute de cheveux puisse être source d’inquiétude, il existe heureusement de nombreuses options de traitement disponibles qui peuvent aider à ralentir ou à inverser le processus.

Les traitements médicamenteux

Plusieurs médicaments sont disponibles pour traiter la chute de cheveux. Le minoxidil, par exemple, est une lotion topique que vous appliquez directement sur votre cuir chevelu. Il stimule les follicules pileux, favorisant ainsi la croissance de nouveaux cheveux.

Les médicaments peuvent prendre plusieurs mois pour produire des résultats visibles et leur arrêt entraîne une reprise de la chute de cheveux.

La chirurgie

Pour lutter contre l’alopécie de façon efficace et définitive, il est possible de faire appel à un chirurgien spécialiste de la greffe de cheveux . Ce processus implique le prélèvement de follicules pileux d’une zone donneuse située généralement à l’arrière du crâne. Ils seront ensuite implantés au niveau de la zone dégarnie. Cette intervention offre des résultats très naturels.

Les thérapies

Certaines thérapies peuvent aider à stimuler la croissance des cheveux. La thérapie au laser à faible niveau utilise la lumière laser pour stimuler la croissance des follicules pileux. De même, la thérapie plaquettaire, comme le traitement PRP (Plasma Riche en Plaquettes), utilise les propres plaquettes du patient pour promouvoir la croissance des cheveux.

L’efficacité de ces traitements varie en fonction de la cause sous-jacente de la chute de cheveux et de la réaction individuelle au traitement. Il est donc important de consulter un professionnel de la santé pour discuter de vos options et déterminer le plan de traitement le plus approprié pour votre situation spécifique.