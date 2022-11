Portes de garage : comment faire le bon choix d’une porte de garage adaptée à son domicile ?

Les portes de garage prennent aujourd’hui une importance quasi similaire à celle de l’entrée principale d’une habitation.

Si elles sont choisies essentiellement pour leur fonctionnalité et leur dimension pratique, ces équipements de fermeture doivent également créer des harmonies cohérentes avec votre logement dans son ensemble.

Il existe une large variété de portes de garage, aussi bien sur la question du style que relativement aux options et critères liés à la structure même. Nous vous proposons dans cet article quelques critères indispensables pour une sélection à votre avantage.

Autres articles : Comment rendre une maison plus sécurisée ?

Quel modèle pour votre porte de garage

La porte de garage idéale pour votre logement devra garantir un confort maximal. L’implantation du garage et sa configuration sont des points qui entrent en ligne de compte pour un choix avisé.

Selon que le garage s’ouvre directement sur une rue passante ou encore qu’il existe ou non un espace de recul des deux côtés de la porte, vous pourrez privilégier l’un des modèles suivants :

Les portes de garage sectionnelles composées de différents panneaux articulés. Ces derniers s’orientent dans le sens du plafond pour leur ouverture, par un mécanisme basé sur des rails horizontaux et verticaux. Ces modèles ont l’avantage d’être motorisables avec une grande facilité, et ils se révèlent parfaits pour les petits espaces ;

Les portes enroulables qui fonctionnent sur la base d’un mécanisme s’enroulant autour d’un coffre comme le fait un volet roulant. Ce type de porte est également un bon choix pour préserver de la place ;

Les portes basculantes constituées d’un seul panneau qui bascule vers le haut pour se loger en parallèle avec le plafond. La version basculante débordante de ces portes fonctionne avec des rails de guidage et est facile à manœuvrer. La seconde version s’ouvre avec un système de contrepoids qui ne déborde pas sur l’extérieur, contrairement au premier type de porte ;

Les modèles battants des portes de garage qui sont un classique très apprécié, mais qui nécessite de disposer de beaucoup de place ;

Les portes de garage coulissantes qui ont l’avantage de ne pas déborder sur l’extérieur. Il est cependant nécessaire pour leur installation qu’aucun obstacle ne se trouve à l’intérieur pour le refoulement ;

Les portes pliantes qui ont un système d’ouverture similaire à un accordéon. Elles sont pratiques, mais ne peuvent pas être motorisées.

Pourquoi opter pour des modèles motorisables ?

Pour des questions de confort et de sécurité, choisir une porte de garage motorisable reste la meilleure option. L’installation d’une motorisation implique en effet une grande aisance pour la manipulation, ce qui représente par ailleurs un soulagement significatif pour votre dos sur la durée.

L’ouverture des portes de garage à moteur est par ailleurs très rapide et pratique, et il est possible d’y associer un éclairage intégré signalant l’ouverture de l’équipement. Cette dernière option est précieuse pour décourager les tentatives d’effraction, en plus du fait que la résistance engendrée par le poids et la poussée du moteur complique toute tentative d’intrusion.

Quels matériaux pour votre porte de garage : les critères de l’isolation et de la résistance

Les différents matériaux de fabrication des portes de garage définissent l’isolation thermique, la solidité et la durabilité de votre équipement de fermeture.

Le bois est un excellent isolant pour des rendus très esthétiques, mais son choix implique une nécessité d’entretien importante. Ce n’est en outre pas le meilleur matériau pour la motorisation.

L’acier a un atout certain sur le plan du design en raison de la diversité des coloris disponibles. Pour une bonne isolation thermique, il est recommandé de privilégier les modèles à doubles parois.

L’aluminium reste très tendance et design, et est apprécié pour le peu d’entretien qu’il nécessite. Les portes de garage en alu sont simples à motoriser.

Les portes de garage en PVC ne sont pas les plus performantes en termes d’isolation. Leur avantage réside dans le coût attractif.

Autres articles : Rénover sa maison : conseils et priorités