Qui est Romain (Roro Vevo) ? InvestX avis

Vous vous posez des questions sur Roro Vevo – Romain – le fondateur d’InvestX ? Dans cet article, nous vous montrons tout ce qui existe publiquement de Romain sans rien vous cacher.

Vous retrouverez tous les endroits sur lesquels il est présent ainsi que notre avis sur Roro Vevo.

Zoom sur Romain de InvestX – notre avis

Roro Vevo, ou Romain de son vrai nom, est le CEO de InvestX, une marque aux plusieurs casquettes et présente à plusieurs endroits sur Internet que nous allons détailler dans cet article.

À l’origine, Romain est intéressé par le monde de la finance et partage sa passion sur les réseaux sociaux. Il devient trader et investit sur les marchés financiers traditionnels et les cryptomonnaies.

Il lance une structure appelée InvestX avec laquelle il crée une application gratuite de trading. Cette application est téléchargeable sur Apple (gage de qualité) et Android.

La plateforme lancée par Roro Vevo propose une section campus dont le but est de permettre aux utilisateurs de l’appli d’apprendre le trading. Une autre section présente des plans de trading.

Ensuite, Romain décide de créer le site investx.fr , un média consacré majoritairement à la cryptomonnaie. De nombreux articles permettent de comprendre et d’apprendre le milieu de la crypto.

Le site propose aussi des contenus d’actualité au quotidien aux lecteurs.

Roro Vevo est présent sur plusieurs réseaux sociaux grâce auxquels il communique avec sa communauté, montre son quotidien, répond aux questions et produit du contenu divertissant.

Il est notamment présent sur :

Telegram

Instagram

TikTok

L’application InvestX de Romain

L’application InvestX est téléchargeable sur l’ App Store (Apple) et le Google Play Store (Android) gratuitement. Pour accéder à celle-ci, les nouveaux utilisateurs doivent se créer un compte.

On retrouve plusieurs pages :

Canal

Trades

Campus

Profil

La page Canal reprend les dernières communications que fait Romain sur le canal Telegram de InvestX.

La page Trades reprend les derniers trades partagés par InvestX.

La page Campus reprend les tutoriels créés et partagés par InvestX pour apprendre le trading, les graphiques, les indicateurs, etc.

La page Profil reprend les informations du compte utilisateur.

Les avis utilisateurs de l’application InvestX sont très bons. On peut notamment lire : “Application complète, staff prêt à aider”, “Top service !”, “Top application, il y a tout ce dont vous avez besoin pour vous former et apprendre”.

Service client de l’application InvestX

L’équipe InvestX qui travaille avec Romain est effectivement très réactive et disponible. Des formateurs sont à la disposition des utilisateurs pour les aider dans leur apprentissage du trading.

Le canal Telegram InvestX de Roro

Telegram est certainement le réseau social sur lequel le plus d’informations d’InvestX transite. Sur son canal public, Romain publie régulièrement des vidéos de communication, des messages vocaux mais également des infos d’actualités quotidiennes.

Les actualités partagées sont courtes mais elles sont régulièrement accompagnées d’articles détaillés qui donnent les détails.

La communauté peut également contacter Roro et l’équipe InvestX via Telegram, ils sont très réactifs.

Pour les membres InvestX, un second canal sur lequel Romain partage des plans de trading et toutes sortes d’informations. Par exemple, un calendrier économique des événements qui risquent d’avoir un impact sur les marchés financiers.

Notre avis Roro Vevo (Romain) sur Instagram

Roro Vevo est présent sur Instagram avec le pseudo “roroelguapo”. Il partage son quotidien et ses actualités. Son compte Instagram est l’endroit où il partage le plus de sa vie privée et où il répond régulièrement aux questions des personnes qui le suivent.

Notre avis Roro Vevo est positif au vu de ses communications et de l’intérêt qu’il suscite. Tous les commentaires sur ses publications sont très positifs et il semble très apprécié de sa communauté.

Le compte Instagram de Roro Vevo ne contient pas énormément de publications mais il publie des stories dans lesquelles il montre son quotidien, ses voyages ou des communications à propos d’InvestX.

Le compte TikTok Roro Vevo

Romain est également présent sur TikTok sous le pseudo “@rorovevo.fr”. Ce réseau social est plutôt destiné à des vidéos de divertissements, lifestyle, motivation.

Sur TikTok, Roro Vevo adopte les codes de la plateforme pour partager des vidéos divertissantes.

Il n’hésite pas aussi à mettre en garde contre les influenceurs qui mettent en scène des réussites factices sur fond de manipulation. Romain est un travailleur qui n’hésite pas à répéter à sa communauté que le secret de la réussite est le travail.

Notre avis Roro Vevo sur TikTok est également positif. Toutes ses vidéos suscitent beaucoup d’intérêt et d’interactions. La plupart des commentaires sont positifs et la communauté l’apprécie énormément.

Conclusion : Roro Vevo et InvestX avis

Romain et sa société InvestX sont présents via un site web très bien fourni et complet, une application gratuite, des réseaux sociaux alimentés quotidiennement.

Le CEO, et son équipe, ont créé un vrai média multi plateformes et de nombreuses ressources éducatives dans le monde de la finance, du trading et des cryptomonnaies.

En tant que fondateur, Roro Vevo reste humble et disponible pour sa communauté. Il n’hésite pas à répondre aux questions ou aux doutes des personnes qui le suivent.

Un point positif de sa communication est qu’il ne laisse jamais croire à la réussite facile et reste très vrai, sans artifices.