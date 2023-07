La nomophobie chez l’ado : comment réagir pour l’aider avec cette addiction ?

Dans notre société de plus en plus connectée, la nomophobie est devenue une préoccupation majeure sur le plan psychique. Ce phénomène se caractérise par une peur excessive d’être séparé de son téléphone portable ou de ne pas avoir accès à Internet.

Tant les adolescents que les adultes sont touchés par cette addiction, qui peut entraîner des conséquences néfastes sur le bien-être mental et émotionnel.

Cet article explore la nature de la nomophobie en mettant l’accent sur les implications psychiques et propose des thérapies qui peuvent aider à surmonter cette dépendance.

Implications psychiques de la nomophobie

La nomophobie est étroitement liée à des problèmes psychiques tels que l’anxiété, la dépression et la détresse émotionnelle. La peur constante d’être séparé de son téléphone portable peut engendrer une anxiété anticipatoire, une hyperactivité mentale et une sensation de panique. Sonia Ciotta, psychologue à genève pour adolescent indique que « Cette anxiété peut affecter la qualité du sommeil, la concentration, les performances académiques et professionnelles, ainsi que les relations sociales. »

La thérapeute souligne également que « la nomophobie peut également altérer l’estime de soi et la confiance en soi.

Les personnes souffrant de cette addiction peuvent ressentir le besoin compulsif d’être constamment en ligne, cherchant ainsi une validation et une satisfaction externes

Cela peut créer une dépendance psychologique à la gratification instantanée et au regard des autres, entraînant un sentiment de vide et d’insatisfaction lorsque ces besoins ne sont pas comblés.

Les thérapies pour surmonter la nomophobie

Il existe des approches thérapeutiques qui peuvent aider à traiter la nomophobie et à rétablir un équilibre sain entre la vie numérique et la vie réelle.

La thérapie cognitive-comportementale (TCC) :

La TCC est souvent utilisée pour traiter les troubles anxieux et les dépendances comportementales. Dans le cas de la nomophobie, la TCC peut aider les individus à reconnaître les pensées automatiques négatives liées à leur dépendance au téléphone portable et à les remplacer par des pensées plus adaptatives.

Les thérapeutes pour ado peuvent également travailler sur des stratégies de gestion de l’anxiété et de contrôle des impulsions, ainsi que sur des techniques de relaxation pour réduire les symptômes associés à la nomophobie.

La thérapie de pleine conscience

La pratique de la pleine conscience peut être bénéfique pour les personnes souffrant de nomophobie. La pleine conscience permet de prendre conscience de l’instant présent sans jugement.

En se concentrant sur les sensations physiques, les émotions et les pensées qui surviennent lorsque le téléphone portable est inaccessible, les individus peuvent apprendre à accepter ces sensations sans y réagir de manière compulsive. La pleine conscience peut aider à réduire l’anxiété et à cultiver une relation plus équilibrée avec la technologie.

La thérapie de groupe et soutien social

Les thérapies de groupe et les groupes de soutien peuvent être précieux pour les personnes souffrant de nomophobie.

L’échange avec d’autres individus confrontés à la même problématique peut offrir un soutien émotionnel et des perspectives nouvelles. Les membres du groupe peuvent partager des expériences, des stratégies de gestion et des réussites, ce qui renforce la motivation et favorise un changement positif.

Lorsqu’un adolescent est confronté à une addiction au smartphone, il est important de réagir de manière appropriée pour l’aider à surmonter cette dépendance.

La nomophobie est une problématique psychique contemporaine qui affecte de nombreux individus, tant les adolescents que les adultes. Cependant, il existe des approches thérapeutiques efficaces pour surmonter cette addiction.

La thérapie cognitive-comportementale, la pratique de la pleine conscience et la participation à des groupes de soutien peuvent jouer un rôle clé dans la guérison de la nomophobie. Il est essentiel de reconnaître l’importance d’un équilibre entre l’utilisation des smartphones et la vie réelle, afin de préserver notre bien-être mental et émotionnel dans une société de plus en plus connectée.

Comment réagir à la nomophobie de son adolescent ?

Pour commencer, il est important que les parents tentent d’établir une communication ouverte. Si c’est votre cas, parlez avec votre adolescent de manière calme et respectueuse pour comprendre sa relation avec son smartphone. Encouragez-le à exprimer ses sentiments et ses préoccupations. Écoutez attentivement ses points de vue sans le juger.

Informez votre adolescent des conséquences négatives d’une utilisation excessive du smartphone, telles que les problèmes de sommeil, la baisse des performances scolaires, les difficultés relationnelles, etc.

Partagez des informations factuelles pour l’aider à comprendre les risques liés à cette dépendance.

Il est primordial d’établir des limites et des règles claires et de définir ensemble des limites saines quant à l’utilisation du smartphone.

Fixez des règles concernant les moments où l’utilisation du smartphone est autorisée ou non, comme les heures de repas, les moments de détente ou les devoirs. Assurez-vous que ces règles soient respectées par tous les membres de la famille, y compris les adultes.

De l’importance des activités alternatives

Incitez votre adolescent à participer à des activités diverses en dehors de l’écran, telles que le sport, les loisirs créatifs, la lecture, les sorties avec des amis, etc. Offrez-lui des alternatives attractives qui l’aident à se divertir et à se socialiser dans le monde réel.

Montrez l’exemple en adoptant vous-même une utilisation modérée du smartphone. Soyez conscient de vos propres habitudes et évitez d’être constamment absorbé par votre téléphone en présence de votre adolescent. Mettez en pratique les règles que vous avez établies pour promouvoir un équilibre entre la technologie et la vie quotidienne

Encouragez une utilisation responsable du smartphone pour aider votre adolescent à comprendre l’importance d’une utilisation responsable du smartphone. Discutez de l’importance de respecter la vie privée en ligne, de lutter contre le cyberharcèlement et de maintenir une présence numérique positive.

Encouragez-le à utiliser des applications et des fonctionnalités qui favorisent le bien-être mental et l’apprentissage.

Si malgré vos efforts, l’addiction au smartphone de votre adolescent persiste et a un impact significatif sur sa vie quotidienne, il peut être judicieux de consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans les problématiques liées à la dépendance aux technologies.

Un thérapeute pourra fournir un soutien approprié et des stratégies spécifiques pour surmonter cette dépendance.