Starbucks vise la neutralité carbone pour sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030

5/5 - (86 votes)

Starbucks affiche une ambition environnementale de taille : l’enseigne mondiale du café s’est donné pour objectif de rendre sa chaîne d’approvisionnement totalement neutre en carbone à l’horizon 2030. Cette annonce s’inscrit dans une stratégie de transformation durable plus large du groupe et s’accompagne de changements notables dans l’équipe dirigeante dédiée à la durabilité. Marika McCauley Sine, tout juste nommée directrice du développement durable, prend ainsi les rênes d’une feuille de route exigeante dont la portée se veut internationale. Plusieurs axes clés sont mis en œuvre, allant de l’amont agricole aux modalités de livraison, afin de réduire l’empreinte écologique globale du géant du café.

Nouvelle direction pour la stratégie durable

Le choix de Marika McCauley Sine à la tête du département développement durable de Starbucks traduit la volonté de poursuivre mais aussi d’accélérer la transformation écologique engagée ces dernières années. Ancienne responsable du développement durable chez Mars Inc., elle succède à Michael Kobori, qui quittera ses fonctions à la fin de 2024.

Sous sa direction, Starbucks compte intensifier ses initiatives pour atteindre son objectif ambitieux : garantir que toute la chaîne d’approvisionnement, des producteurs aux consommateurs, soit optimisée afin de ne produire aucun impact carbone net à partir de 2030. Ce changement d’envergure requiert la participation de l’ensemble des parties prenantes, des fournisseurs aux transporteurs, en passant par les distributeurs.

Mesures clés vers une chaîne d’approvisionnement neutre

L’élaboration d’une chaîne d’approvisionnement neutre repose sur plusieurs mesures concrètes, conçues pour analyser, mesurer et compenser chaque étape des émissions générées par Starbucks tout au long du cycle du produit. L’enjeu principal réside dans la capacité à structurer un modèle vertueux intégrant toutes les facettes de la production et de la distribution.

Actions sur la production agricole et la logistique

Tout commence par la culture du café, qui représente la première source d’émissions de gaz à effet de serre pour la multinationale. Starbucks collabore étroitement avec des fermes partenaires pour favoriser des pratiques agricoles régénératrices, telles que la plantation d’arbres en association avec les cultures ou la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques.

Les avancées technologiques en matière de traçabilité permettent également d’optimiser le transport du café vert. Le recours à des sources d’énergie plus propres dans l’acheminement des marchandises figure parmi les pistes étudiées. L’objectif consiste à limiter l’impact environnemental du transport entre les zones de production et les sites de torréfaction ou de distribution.

Réduction et compensation des émissions sur l’ensemble du cycle

Au-delà de la production, la gestion des emballages, la conversion énergétique des équipements logistiques et les efforts continus pour supprimer les plastiques à usage unique sont autant d’actions complémentaires. Afin de traiter les émissions résiduelles, Starbucks applique un système de compensation carbone reposant sur le financement de projets éco-responsables.

Au fil des ans, le groupe a développé une approche structurée pour mesurer les émissions à chaque maillon logistique. Cette méthodologie s’appuie sur les standards du secteur environnemental et prévoit des mises à jour régulières pour rester en phase avec les exigences globales.

L’internationalisation du modèle durable

Avec des milliers de points de vente à travers le monde et une présence forte dans des marchés stratégiques comme la Chine ou les États-Unis, Starbucks doit adapter ses initiatives environnementales aux réalités locales. L’entreprise s’engage à travailler main dans la main avec ses partenaires internationaux pour ajuster méthodes et processus selon les contextes régionaux, notamment en Asie où la demande reste soutenue.

La fidélité à certains marchés comme la Chine ne va pas sans défis logistiques et politiques. Pour autant, le groupe souhaite déployer ses standards environnementaux dans tous ses circuits d’approvisionnement. Les pressions géopolitiques sont prises en compte dans la gestion opérationnelle, mais sans détourner Starbucks de son objectif climatique à long terme.

Les enjeux organisationnels et la mobilisation des parties prenantes

La mission confiée à Marika McCauley Sine implique un changement de culture interne significatif. Pour réussir, la stratégie carbone 2030 mise sur une mobilisation croissante des collaborateurs à tous les échelons, depuis les responsables achats jusqu’aux équipes terrain chargées de l’expédition ou du contrôle qualité.

Les fournisseurs sont incités à remplir des cahiers des charges environnementaux stricts, avec des audits réguliers pour assurer la transparence de chaque action entreprise. Des efforts de sensibilisation sont menés auprès des employés comme des partenaires pour garantir l’adoption de bonnes pratiques sur le long terme.

Reddition de comptes annuelle sur les progrès réalisés.

sur les progrès réalisés. Formations environnementales pour les collaborateurs de la chaîne logistique.

pour les collaborateurs de la chaîne logistique. Incitations financières pour les partenaires engagés dans la réduction effective de leur empreinte carbone.

pour les partenaires engagés dans la réduction effective de leur empreinte carbone. Investissements dans des infrastructures vertes (énergies renouvelables, flottes de livraison écologiques).

Questions fréquentes sur la transition carbone chez Starbucks