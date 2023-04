Cybersécurité en entreprise : pourquoi est-ce un volet à ne pas sous-estimer ?

Absorba bleu Sous-VET Pyjama bébé en velours bio à volet à soulever - Jaune citron - Size: 3M Absorba met son savoir-faire au service du tout-petit en créant un dors-bien pratique et ludique. Confectionné en coton biologique tout doux et très souple, il permettra à bébé de bouger durant son sommeil sans être gêné. Facile à enfiler grâce à ses pressions au dos, son motif accessoirisé d'un petit volet à soulever occupera bébé durant l'habillage. Parfait pour les nuits printanières, offrez vite cet essentiel.

Au cours de ces dernières années, le monde entier s’est engagé dans une véritable révolution numérique. Les entreprises ont également suivi cette dynamique, et se sont dotées d’une panoplie d’outils électroniques pour leur fonctionnement au quotidien.

C’est ainsi que le stockage de données personnelles et sensibles est entré dans les habitudes sur des serveurs informatiques. Même si cela constitue un atout, les risques liés ne sont pas à négliger. Les entreprises peuvent être victimes de piratages et autres actions malveillantes. Quelles sont ces menaces de cybersécurité, et comment se protéger ?

Une variété de menaces informatiques

Aujourd’hui, rares sont les entreprises qui ne se servent pas quotidiennement d’ordinateurs, de smartphones et autres. Comme l’indique https://starther.org/metier-analyste-cybersecurite/, ces supports possèdent des failles de sécurité. Des cybercriminels peuvent les cibler, afin de lancer des attaques informatiques telles que :

Les malwares

Il s’agit de programmes informatiques malveillants dont l’installation se fait sur les ordinateurs. Les formes prises sont variables :

Chevaux de Troie ;

Virus informatiques ;

Dispositifs d’espionnage ;

Etc.

Le but des malwares est la collecte de données personnelles, qui ont un caractère confidentiel ou financier. Les entreprises sont rarement au courant de la présence de ces dispositifs sur leurs supports informatiques. Ainsi, les pirates exploitent toutes les failles de sécurité que présentent ces appareils.

Le phishing

Encore appelé hameçonnage, c’est une forme de cyberattaque qui permet au pirate informatique d’usurper une identité. Il s’agit le plus souvent de celle des institutions pour collecter des informations personnelles et bancaires. Le phishing moderne est difficile à repérer, raison pour laquelle les entreprises doivent faire appel à des experts en cybersécurité. Des gestes simples peuvent aussi aider à se protéger quotidiennement.

Vous pourriez par exemple faire plus attention aux adresses des expéditeurs de vos mails. Évitez aussi de fournir vos informations bancaires en ligne. Les entreprises de toutes les tailles peuvent faire l’objet d’un hameçonnage. L’idéal serait de prendre les mesures qui s’imposent afin de s’en protéger.

Les ransomwares

Ce sont des programmes informatiques qui restreignent l’accès aux données par un processus de chiffrement. Le pirate informatique peut ensuite exiger une rançon, en échange de l’accès à vos informations qu’il détient. Les entreprises sont très souvent la cible de ce type de cyberattaque. Elles peuvent y perdre énormément d’argent, mais aussi les informations volées de façon définitive.

Gestion de la cybersécurité : que doivent faire les entreprises ?

Sur ce site, vous pourrez constater que les cyberattaques ont pris de nouvelles dimensions. Les entreprises doivent donc mettre en place des procédures pour s’en protéger. L’une des premières consiste à contacter un expert en cybersécurité pour auditer le système informatique de l’entreprise.

Ainsi, il sera possible de suggérer les mesures correctives les plus appropriées. Le personnel doit aussi être formé pour ne pas tomber dans les pièges des pirates.

Connaitre les risques encourus en entreprise sur le plan de la sécurité informatique permet de les éviter plus facilement. L’adoption d’une authentification à double facteur pour les sites et outils fréquemment utilisés est recommandée. Il s’agit d’une couche supplémentaire de sécurité qui vous soumettra moins aux dangers. L’autre action qui vous expose aux attaques de sécurité est l’usage des mots de passe facile à trouver. En entreprise, vous ne pouvez pas vous le permettre.

Les spécialistes recommandent fortement de procéder à un changement de vos mots de passe au moins deux fois par an. Quelle solution adopte votre entreprise pour se protéger contre les virus ? Vous aurez besoin de vous équiper d’un antivirus capable de neutraliser les menaces auxquelles votre compagnie est exposée. Il est également possible d’aller plus loin, en payant cette solution logicielle. Elle vous dotera ainsi d’une protection optimale et plus complète.

L’utilisation d’un VPN est également conseillée pour protéger vos informations sensibles échangées entre plusieurs ordinateurs. Outre ces méthodes, voici d’autres volets à explorer pour renforcer la sécurité informatique de votre compagnie :

La gestion des différents incidents qui se produisent dans le système informatique ;

La sécurisation de l’ensemble de la chaine logistique ;

Le déploiement de l’administration des divers accès et identités des utilisateurs ;

L’analyse et la gestion de tous les risques de cybersécurité qui pèsent sur l’entreprise.

En définitive, les entreprises doivent aujourd’hui faire face à des menaces informatiques d’un nouveau genre. Elles peuvent avoir de nombreuses formes, mais le but reste le même : impacter négativement l’entreprise. Il est donc crucial d’adopter une excellente stratégie de gestion de la sécurité informatique de la compagnie et de ses installations. Faire appel à des experts en cybersécurité est recommandé, pour bénéficier des meilleures solutions en la matière.