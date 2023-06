Ekwateur : Fournisseur D’énergie en France

Dans un monde où la transition énergétique continue à s’accélérer, il est devenu essentiel de choisir un fournisseur d’énergie qui contribue à la préservation de notre planète. C’est là qu’Ekwateur entre en jeu.

En tant que fournisseur d’électricité et de gaz renouvelable indépendant, Ekwateur offre à tous les particuliers et professionnels de France la possibilité de bénéficier d’une énergie propre et respectueuse de l’environnement.

Des services respectueux de l’environnement

Ekwateur se distingue par sa volonté et son dévouement à promouvoir les énergies renouvelables. L’électricité fournie par Ekwateur est entièrement produite à base des sources renouvelables, dont l’énergie éolienne, solaire et hydraulique. Vous avez même la possibilité de choisir la provenance de votre électricité, vous permettant ainsi de soutenir des producteurs locaux.

Mais, Ekwateur ne s’arrête pas là. En ce qui concerne le gaz, Ekwateur propose une offre de gaz 100% renouvelable. Ce gaz est issu du biométhane français, une énergie propre et renouvelable produite à partir de déchets organiques. Ekwateur a été le premier fournisseur à proposer une offre de gaz 100% renouvelable en France, cela témoigne de son engagement envers la transition énergétique.

De plus, Ekwateur propose également du bois de chauffage 100% renouvelable :

Des bûches compressées, composées uniquement de sciures de chênes et de hêtres provenant de forêts françaises contrôlées durablement;

des pellets de bois ;

des bûches de bois sec.

Ce bois de chauffage est une option écologique pour chauffer votre domicile.

Comment souscrire une offre chez Ekwateur ?

La souscription à une offre d’électricité chez Ekwateur est simple et rapide. Vous pouvez les contacter par téléphone ou souscrire en ligne. La procédure ne prend que quelques minutes. Vous devrez fournir certaines informations et documents, tels que votre adresse complète, le relevé de compteur électrique, le numéro de compteur et le RIB si vous optez pour le prélèvement bancaire. Si cela vous intéresse, cliquez ici pour entamer les démarches.

Par ailleurs, si vous envisagez de changer de fournisseur d’électricité et de passer chez Ekwateur, vous n’avez pas à vous soucier des formalités administratives. En effet, Ekwateur se charge de toutes les démarches, y compris la résiliation de votre contrat avec votre précédent fournisseur.

Cette assistance facilite grandement la transition et vous permet de bénéficier rapidement des services d’Ekwateur sans tracas ni complications. Cependant, si vous déménagez, il vous appartient de vous en occuper.

Les particularités de son offre d’électricité

L’offre d’électricité 100% renouvelable d’Ekwateur présente plusieurs caractéristiques principales. Tout d’abord, elle garantit une fourniture d’électricité verte à 100 % grâce à des certificats de garanties d’origine européenne.

Les clients peuvent choisir entre une option de tarification Base ou une option Heures Creuses/Heures Pleines.

De plus, les clients peuvent également choisir entre deux types de tarifs du kWh : un tarif fixe et un tarif variable. Le tarif fixe garantit un prix du kWh figé pendant un an, qui est celui en vigueur au moment de la souscription. Le tarif variable, lui, varie chaque mois, à la hausse ou à la baisse.

Il est également important de noter que l’offre d’Ekwateur est sans engagement. Ce qui veut dire que les clients ont la possibilité de résilier leur contrat à tout moment.