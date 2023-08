Se démarquer de manière originale de ses concurrents est un excellent moyen de renforcer la notoriété de votre marque. Créer un événement mémorable vous permettra de promouvoir votre marque, mais également d’attirer des clients et prospects de tous horizons.

L’objectif principal de ce type d’événement est de permettre à votre marque de communiquer auprès d’un public ciblé sur ses produits ou ses services. Créer un événement mémorable peut offrir à la marque une excellente visibilité ainsi que des retombées pouvant aller au-delà de votre objectif initial.

Comment créer un événement mémorable pour votre marque ? Quels avantages cela peut-il apporter à votre marque et à votre entreprise ? Quel plan efficace adopter pour la création de votre événement ?

Les étapes de la création d’un événement mémorable pour votre marque ?

Un événement quel qu’il soit, ne doit pas se faire sans mettre en place quelques étapes clés, dont dépendront sa réussite.

Définir l’objectif de votre événement ;

Choisir le lieu, ainsi que la date et les horaires ;

trouver des partenaires financiers de haut niveau de même que des sponsors

Créer une stratégie de marketing spécifique pour l’occasion ;

Offrir aux invités et participants une expérience exceptionnelle et innovante.

Définir l’objectif de votre événement

Un événement mémorable d’entreprise peut avoir lieu pour diverses raisons, cela peut être la présentation d’un produit, d’une marque, d’un service, ou simplement la présentation d’une entreprise qui vise à se faire connaître sur le marché.

Autres objectifs en vue : récompenser les clients fidèles ou encore cibler des influenceurs clés.

Dans tous les cas, il est important de définir le but de votre événement et d’assurer son suivi grâce à une check-list bien précise sans rien omettre. Pourquoi ne pas vous faire accompagner par une agence événementielle telle que challengerevent.com pour vous aider tout au long de la création de votre événement mémorable ? Chaque détail sera pris en compte par l’équipe.

Choisir le lieu, ainsi que la date et les horaires

Un endroit facilement accessible, agréable et possédant toutes les commodités est le lieu idéal pour votre événement. Quant aux dates et aux horaires, ils doivent, tous deux, être stratégiques. Un mauvais timing pourrait ne pas attirer le nombre attendu de participants, et de ce fait, votre événement n’aura pas atteint son objectif. Éviter les jours de foires, d’événements sportifs de grande et de moyenne envergure, les vacances ainsi que les week-ends.

Trouver des partenaires financiers de haut niveau de même que des sponsors

Qui n’aimerait pas voir son projet soutenu par des investisseurs et des sponsors ? En fonction de votre budget, pensez à contacter des entreprises via des agences spécialisées ou par les personnes concernées.

Créer une stratégie de marketing spécifique pour l’occasion

Créer une expérience unique et originale est la clé de la réussite de votre événement. Ainsi, il est recommandé d’utiliser la communication et la stratégie de marque pour accroitre la notoriété de cette dernière à votre événement mémorable. Offrir des goodies “Soft Touch haut de gamme “et autres objets personnalisés peut s’avérer utile afin de capter l’attention du public et de communiquer le message voulu de manière efficace.

Offrir aux invités et participants une expérience exceptionnelle et innovante

Soyons sincères ! Tous les événements d’entreprises se ressemblent : conférence, pause-café, conférence, pause déjeuner, Visionnage de vidéo projection, présentation…

Innover est, comme nous l’avons dit plus haut, un excellent moyen de se démarquer. Et, cela de plusieurs manières. En octroyant un thème à votre événement mémorable, par exemple, ou en introduisant des jeux et des activités pour un effet bluffant.

A lire aussi : comment faire participer de conférenciers experts

Se démarquer de ses concurrents lors de la création d’un événement

Think Différent !

Vous connaissez surement ce célèbre slogan publicitaire d’une des campagnes de la marque Apple Computer.

Pour réussir votre événement mémorable, “pensez différemment” par rapport à vos concurrents. Propulsez-vous dans l’avenir en incluant dans votre événement des technologies ultramodernes comme des robots qui viendraient présenter aux invités des prospectus sur les produits de votre marque, voire discuter avec eux.

Vous pourrez organiser un concert, un événement sportif, culinaire ou encore caritatif. Vous pourrez, par ailleurs, organiser des spectacles de danse ou une comédie en direct pour promouvoir votre marque grâce à ce type d’événement. Il restera gravé dans la mémoire des participants et dans celle des internautes qui reverront la retranscription en direct.

Certains événements se font uniquement en ligne grâce à des outils tels que Hivebrite. Cette plateforme de gestion de communautés propose de multiples fonctionnalités pour organiser des événements. Vous pourrez aussi animer une event online. Vous préférez les événements privés ? Pourquoi ne pas organiser un événement privé VIP ?

N’oubliez pas que les événements mémorables d’aujourd’hui doivent être mis en avant par des contenus avant, pendant et après ce dernier. Créez également un site web, un hashtag unique pour votre événement mémorable.

Une fois ce dernier terminé, le public devra automatiquement associer votre événement à votre marque et vice-versa.

Les erreurs à éviter lors de l’organisation d’un événement mémorable pour votre marque

Une des erreurs les plus courantes lors de la création d’un événement est le non-respect du timing. Ce dernier peut conduire à des retards non négligeables dans la planification de votre événement et nuire à la bonne expérience des invités. Pour éviter cet écueil, réalisez un rétro planning assorti d’une checklist pour chaque étape.

Autre erreur, ne pas fournir d’informations suffisantes quant aux concepts et à l’objectif de votre événement mémorable. Cela peut avoir un impact négatif sur la perception de votre marque.

Enfin, la mauvaise organisation peut aussi nuire à l’image de votre marque, surtout si vous avez décidé de diffuser votre événement sur les plateformes lives.

Dans son livre Events, Kevin Van De Straeten insiste sur le fait que “toutes les expériences développées autour d’un produit ou d’une marque particulière détermineront dans une large mesure l’image de ce produit ou de cette marque”.

Ce qui signifie qu’il est très important de travailler, tant sur les expériences de votre événement que sur la logistique. Votre événement restera mémorable et laissera un souvenir vivace dans l’esprit de tous les participants.

Plus votre événement sera marquant et plus, il sera mémorable pour la notoriété de votre marque.