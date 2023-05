Pourquoi opter pour un générateur solaire ?

Un générateur électrique solaire offre de nombreux avantages, dont le fait qu’il soit plus écologique. Il n’utilise effectivement pas une énergie fossile qui s’épuise avec le temps, mais l’énergie du soleil qui est illimitée.

D’ailleurs, il ne salit pas comme le cas de l’essence qui peut s’encrasser ou dégager un gaz toxique à la combustion. Ainsi moins polluant qu’un groupe électrogène thermique sur tous les points, un générateur solaire s’avère aussi plus silencieux.

En plus d’être respectueux de l’environnement, un groupe électrogène solaire est plus sécuritaire, car il ne nécessite pas de produit inflammable pour fonctionner. Son entretien et son stockage s’avèrent alors plus simples.

Adoptez une consommation écoresponsable partout !

Au niveau de la portabilité, les générateurs solaires sont plus compacts et légers. D’ailleurs, vous pourrez les utiliser partout.

Pour des personnes travaillant sur un chantier ou dans des zones sans électricité, c’est une excellente alternative pour garder les appareils électriques en marche.

On le recommande aussi pour être totalement autonome lors d’un voyage. Durant un camping par exemple, un groupe électrogène solaire permettra de rendre les vacances plus confortables et agréables.

Même à la maison, le groupe électrogène solaire vous aidera à mieux faire face à une panne de courant.

Quelle puissance pour un groupe électrogène solaire pour alimenter une maison ?

Tout dépend de vos besoins en électricité. La puissance idéale devrait effectivement correspondre à la consommation électrique de vos appareils domestiques, sachant aussi que vous n’allez peut-être pas les utiliser simultanément. Dans tous les cas, si vous souhaitez alimenter une maison entière, il vous faudra des générateurs solaires capables de fournir au moins 10 000 W. Par contre, un groupe électrogène de 2 000 W peut suffire à alimenter des appareils clés dans votre maison.

Quels critères prendre en compte pour le choix d’un groupe électrogène solaire ?

Le choix d’un groupe électrogène solaire doit avant tout reposer sur des critères fiables. Le premier point à considérer concerne sa puissance, car elle définit les performances de votre équipement. Si vous avez besoin d’une grande quantité d’énergie, il va de soi que votre groupe électrogène solaire doit développer une puissance de 3 000 W environ. Pour une utilisation ponctuelle, un modèle générant 1 000 W peut suffire amplement.

Penchez-vous également sur la maniabilité de votre groupe électrogène. S’il est destiné à un usage nomade, le dispositif doit être léger et compact. Cependant, pour avoir un modèle bien maniable, il faudra faire une concession sur la puissance. Les dispositifs plus puissants sont effectivement beaucoup plus imposants, avec des batteries plus lourdes.

D’ailleurs, la même logique s’applique concernant le prix : plus le modèle est performant, plus il coûte cher. Cela dit, le prix d’un groupe électrogène solaire reste relativement bas par rapport à celui d’un prototype thermique.

Les différents types de groupes électrogènes solaires

Les groupes électrogènes solaires peuvent être classés en trois catégories selon leur puissance. Vous avez ainsi :

les groupes électrogènes de faible puissance : ils génèrent jusqu’à 500 W et se démarquent par leur légèreté et leur compacité. Ils conviennent pour recharger de petits appareils comme les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables ;

les groupes électrogènes de moyenne puissance : avec une puissance située entre 500 et 1 000 W, ces équipements sont parfaits pour alimenter des appareils peu énergivores ;

les groupes électrogènes de haute puissance : ceux-ci offrent une puissance de plus de 2 000 W. Ils conviennent davantage pour une utilisation intensive et pour alimenter de gros appareils. Par contre, ils sont un peu plus lourds et plus encombrants.

Les différentes sorties disponibles sur les générateurs solaires

Tous les générateurs solaires varient selon leur utilisation. En effet, ils diffèrent en fonction de la puissance délivrée, l’intensité du courant et également du nombre de matériels électriques pris en charge. De ce fait, vous aurez le choix entre différentes variantes comme les générateurs solaires pourvus de ports USB classiques, de prises de courant alternatif à 220 V, de port jack ou encore de prise pour allume-cigare. D’une manière générale, tout dépend du modèle choisi, car les fabricants font en sorte d’y intégrer les sorties les plus usitées et les plus à même de répondre aux besoins de la clientèle.

Comment fonctionnent les groupes électrogènes solaires ?

Intégrant des panneaux solaires à cellules photovoltaïques, les groupes électrogènes capturent les rayons solaires pour les transformer en énergie stockée dans une batterie. Un transformateur, un convertisseur ou un onduleur vient ensuite transformer le courant continu de 12 V produit par la batterie en courant alternatif de 220 V. C’est ce dernier qui sera utilisé par nos appareils électriques pour fonctionner normalement.

Comment positionner les panneaux solaires du générateur ?

En toutes circonstances, il s’agit d’exposer les cellules photovoltaïques vers une source lumineuse, notamment le soleil. Il va sans dire que cet astre évolue suivant une trajectoire prédéfinie. De ce fait, il va de soi qu’il est préférable de se baser sur les différents angles d’inclinaison recommandés selon les sites d’implantations, mais également de la position géographique où le matériel doit être opérationnel.

À titre d’exemple, pour une latitude de 0 à 15 °, optez pour une inclinaison de 15 °. Entre 25 ° à 30 ° de latitude, rajoutez 5 ° de plus et ainsi de suite. Toutefois, si vous vous trouvez en France, vous aurez une marge comprise entre 30 ° et 40 ° d’inclinaison.

Les désavantages et les contraintes d’une centrale solaire

Une centrale solaire présente plusieurs avantages contrairement à une centrale hydroélectrique. Cependant, elle doit répondre à différents critères pour optimiser la production de courant. Effectivement, la luminosité et le temps d’exposition aux rayons du soleil représentent une contrainte majeure, selon l’endroit ainsi que la localisation géographique où le dispositif est censé se trouver.

Qui plus est, la pollution grandissante entraîne une déperdition au niveau de la luminosité. En outre, il ne faut pas oublier que ce système requiert l’utilisation d’un accumulateur (généralement une batterie) ainsi que d’un convertisseur pour être opérationnel. Et pourtant, ces deux éléments peuvent être défaillants au bout d’un certain moment.

La centrale solaire doit en outre générer une puissance conséquente pour une utilisation intensive. Or, dans toute logique, un modèle puissant coûtera beaucoup plus cher comparé à un groupe électrogène thermique générant une puissance similaire. À cela s’ajoute sa taille plus imposante et encombrante.

Est-ce rentable d’investir dans un générateur solaire portatif ?

De prime abord, un générateur solaire portatif vous évite de vous tourner vers l’utilisation de combustibles tels que le pétrole, l’essence ou encore le gasoil. En effet, les moteurs fonctionnant à l’énergie fossile s’usent au bout d’une certaine période. Le plus souvent, vous serez contraint de remplacer les segments et toutes autres pièces défaillantes s’il le fallait. Cependant, un générateur portatif n’a nul besoin d’entretien particulier.

Mieux encore, bien qu’il coûte assez cher à l’achat, le rendement est optimal et ne nécessite pas d’investissement supplémentaire en carburant. Par ailleurs, les appareils qu’il peut prendre en charge sont restreints selon les besoins énergétiques.

Comment recharger un générateur solaire ?

Contrairement au générateur thermique, le générateur solaire se recharge à l’aide d’un panneau solaire. Pour ce faire, il suffit d’exposer ce dernier aux rayons émanant du soleil pendant une durée déterminée. L’énergie transformée sera par la suite accumulée dans une batterie prévue à cet effet. Toutefois, selon le modèle de générateur solaire, il est possible de le brancher directement sur un courant de secteur pour accélérer la charge requise, afin de profiter de l’appareil au maximum.

Le top 3 des générateurs solaires en 2023

Avec tous les modèles disponibles sur le marché, toutes les marques rivalisent d’ingéniosité pour parvenir à la première place du classement. Cependant, nous avons sélectionné pour vous ces trois générateurs solaires les plus recherchés en ce moment.

BLUETTI

À la grande satisfaction des utilisateurs, BLUETTI a développé un concept innovant en termes de consommation d’énergie dans le respect des normes environnementales. En effet, ses centrales électriques portables sont équipées d’une batterie LiFePO₄ performante. Le générateur de cette marque convient parfaitement pour le camping et tout autre déplacement d’urgence. De plus, il peut servir de batterie de secours en cas de panne d’électricité chez soi. Que vous deviez recharger un smartphone, alimenter un MacBook ou même un réfrigérateur, cette station ne faillira nullement à sa tâche.

BEAUDENS

La marque BEAUDENS figure parmi les leaders dans la production de générateurs solaires portables. Très compacts, ses appareils vous accompagnent partout avec une puissance qui prend en charge divers petits appareils, incluant les mini frigos. Ses groupes électrogènes solaires utilisent également une technologie avancée pour maximiser le rendement des capteurs solaires. Ils sont également munis de plusieurs systèmes de protections les surtensions et les courts-circuits.

ECOFLOW

Spécialisée dans les solutions d’alimentation électrique écologiques, ECOFLOW propose deux gammes de générateurs solaires. La série DELTA a été pensée pour résoudre les problèmes de panne de courant dans votre domicile, tandis que la série RIVER englobe les kits solaires pour camping-car avec batterie intégrée. La batterie Lithium-ion est mise en avant par la marque pour optimiser la capacité stockage d’énergie et la compacité de tout le système. À cela s’ajoute la technologie de connectivité intelligente de l’ensemble.