EDF expérimente un système pionnier de stockage d’énergie par air comprimé

5/5 - (56 votes)

Dans un contexte où la transition énergétique s’accélère, le besoin de solutions innovantes de stockage d’énergie devient de plus en plus crucial. EDF a récemment engagé des tests sur un dispositif innovant utilisant l’air comprimé, une technologie prometteuse qui pourrait renforcer la flexibilité du réseau électrique et venir compléter les batteries traditionnelles à base de lithium.

Pourquoi explorer le stockage par air comprimé ?

Le stockage de l’électricité constitue aujourd’hui un défi majeur pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables telles que l’éolien ou le solaire. Ces sources intermittentes exigent des dispositifs capables d’absorber les excédents de production lors des pics et de restituer cette énergie selon la demande réelle du réseau.

Face aux limites des solutions classiques comme les batteries au lithium, qui présentent un coût élevé et un impact environnemental non négligeable, le stockage par air comprimé apparaît comme une alternative intéressante. Cette technologie innovante, portée par plusieurs industriels, offre une grande durée de vie et s’appuie sur des principes physiques éprouvés depuis longtemps.

Le principe du stockage d’énergie par air comprimé

Le système testé par EDF exploite les propriétés mécaniques de l’air comprimé. Pendant les périodes creuses ou lorsque la production d’électricité excède la consommation, un compresseur alimenté par cette énergie stocke l’air sous pression dans des réservoirs adaptés, voire dans des cavités souterraines.

Lorsque la demande augmente ou que l’électricité devient précieuse, cet air comprimé est relâché pour actionner une turbine. Ce procédé permet ainsi de réinjecter l’énergie dans le réseau en fonction des besoins, tout en assurant une gestion efficace de la flexibilité.

Compression de l’air pendant les excédents de production

pendant les excédents de production Stockage sécurisé dans des conteneurs ou cavités adaptées

dans des conteneurs ou cavités adaptées Détente contrôlée pour générer de l’électricité via une turbine

Les enjeux de flexibilité pour le réseau et la R&D

EDF s’appuie sur son expertise en recherche et développement pour accroître la souplesse du réseau électrique. Le groupe estime que les besoins en flexibilité énergétique pourraient doubler, voire tripler d’ici 2050 en Europe, notamment avec la forte croissance des énergies renouvelables.

Les travaux menés visent à diversifier les technologies de stockage disponibles tout en réduisant la dépendance au lithium et autres matériaux critiques. Le stockage par air comprimé s’inscrit pleinement dans cette dynamique, offrant la possibilité de répondre aussi bien à des besoins ponctuels qu’à des ajustements d’équilibre indispensables à la stabilité du réseau.

Comparaison avec d’autres approches de stockage innovantes

Des alternatives émergentes aux batteries conventionnelles

Aux États-Unis, certains projets misent sur le stockage d’énergie à grande échelle grâce au sable chauffé. Ces systèmes ambitionnent de stocker plusieurs dizaines à centaines de mégawatts pendant plusieurs jours, ouvrant des perspectives inédites pour des applications industrielles ou territoriales étendues.

En Europe, d’autres initiatives proposent des batteries résidentielles exploitant l’air comprimé, parfois conçues pour compléter les installations photovoltaïques individuelles. Cette diversité technologique enrichit le panel des solutions disponibles pour renforcer l’autonomie énergétique.

Les capacités de stockage dans le monde à l’épreuve des records

Comparés aux sites hydroélectriques ou thermiques géants, qui figurent parmi les plus grandes infrastructures mondiales, les dispositifs d’air comprimé présentent l’avantage d’une intégration locale facilitée et d’un déploiement flexible au sein d’un vaste maillage énergétique.

Voici un aperçu comparatif des principales technologies de stockage d’énergie utilisées à travers le monde :

Technologie Capacité (MW) Durée de stockage Matière principale Barrage hydroélectrique – STEP Plus de 1000 Heures à jours Eau Batteries Li-Ion Quelques centaines De 1 à 4 heures Lithium Air comprimé (CAES) De 1 à plusieurs centaines Heures à jours Air / cavité souterraine Sable chauffé Jusqu’à 135 Jusqu’à 5 jours Sable

Quelles perspectives pour le stockage par air comprimé ?

EDF expérimente différentes configurations de stockage par air comprimé afin d’en évaluer la pertinence technique et économique dans divers contextes industriels ou locaux. La modularité de ces unités permettrait un déploiement progressif, du soutien local jusqu’à la desserte complète de secteurs entiers.

Le potentiel de récupération énergétique, combiné à l’absence de matières premières sensibles, place cette solution parmi les axes d’innovation technologique suivis de près par toute la filière énergétique. Les résultats attendus pourraient ouvrir la voie à d’autres expérimentations ou partenariats industriels, avec l’objectif de sécuriser l’approvisionnement électrique tout en limitant l’empreinte écologique.

Questions fréquentes sur le stockage d’énergie par air comprimé